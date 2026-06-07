یک مقام ارشد کاخ سفید به روزنامه اسرائیل‌هیوم گفت دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، در گفت‌وگوی تلفنی خود با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، بار دیگر تأکید کرد که «متعهد به جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای و تهدید منطقه و اسرائیل است»، و تاکید کرد که در این مرحله برای پیشرفت مذاکرات واشینگتن و تهران در مورد توافق، تنش‌ها علیه جمهوری اسلامی تشدید نشود.

یک مقام امنیتی اسرائیل نیز به این رسانه گفت که اسرائیل به حملات موشکی بالستیک حکومت ایران پاسخ خواهد داد، «حتی اگر این اتفاق در کوتاه مدت نیفتد.»

او گفت: «در ایران، آنها دو ماه است که فراموش کرده‌اند که آسمان‌شان متعلق به نیروی هوایی اسرائیل است. تلاش‌ها برای پیوند دادن لبنان به ایران حتی توسط دولت لبنان نیز رد شده است. عملیات علیه حزب‌الله ادامه خواهد یافت.»

بر اساس این گزارش، خبرگزاری دولتی اسرائیل گفت که با توجه به مخالفت ترامپ، اسرائیل در حال بررسی به تعویق انداختن پاسخ و حمله در چند روز آینده است، هرچند بنا به گزارش‌ها، با توجه به ارزیابی‌های جاری در اسرائیل، هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده است.