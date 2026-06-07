او گفت: «براساس مسائل فنی باید هفته قبل اینجا بودیم، چرا که اختلاف زمانی ۱۲ ساعته به دو هفته زمان برای تطبیق‌پذیری نیاز دارد. در این تورنمنت‌ها جدا از مسائل فنی باید موارد اخلاقی و انسانی نیز رعایت شود. درباره ما این مسائل رعایت نشده است. هرچند ملت و کشور بزرگ ایران در دهه‌های گذشته به این رفتارها عادت کرده‌اند.»

قلعه‌نویی ادامه داد: «صحبت من با ۴۷ مربی دیگر حاضر در جام جهانی این است که تیمی که قرار است هشت روز دیگر در جام جهانی بازی کند، تا دو روز قبل بلاتکلیف بود. اگر تلاش‌های فیفا نبود، الان اینجا نبودیم.»

سرمربی تیم ملی گفت: «پس از اینکه تکلیف بازیکنان و کادر فنی مشخص شد، اعضای کادر مدیریتی، مدیر اجرایی و تیم رسانه‌ای ما نمی‌توانند در مسابقات حضور داشته باشند. از شما سوال می‌کنم، این چه رفتاری است؟ امیدوارم این رفتار اصلاح شود و از این پس دیگر چنین رفتارهایی تکرار نشود.»