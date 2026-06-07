ریچارد گلدبرگ، مقام پیشین شورای امنیت ملی آمریکا، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «نکته قابل توجه این است که وقتی ایران به نیروهای آمریکایی حمله می‌کند، سنتکام بلافاصله با حمله به ایران پاسخ داده است. در حالی که همچنان محاصره را حفظ کرده و خواستار توافق شده است. چرا باید برای متحدانی با توانایی و اراده مشابه، استاندارد متفاوتی اعمال کنیم؟»

اشاره گلدبرگ به سخنان دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، بود که گفته است از بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، خواهد خواست به حملات موشکی جمهوری اسلامی پاسخ ندهد.