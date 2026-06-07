مصطفی نیلی، وکیل این کارگردان سینما و زندانی سیاسی پیشین، یکشنبه ۱۷ خرداد به کانال امتداد گفت ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، این حکم را بدون تغییر تایید کرده است.

نیلی اعلام کرد مستندات صدور این رای، مواردی از جمله «ساخت فیلم زیرزمینی و مساله‌دار علیه حاکمیت» و حمایت از برخی محکومان «امنیتی» از جمله فاطمه سپهری، راحله راحمی‌پور، حسین رونقی، محمد نوری‌زاد، مهدی محمودیان و ابوالفضل قدیانی بوده است.

به گفته او، «حمایت از اعتراضات»، حمایت از شعار «زن، زندگی، آزادی»، امضا و انتشار بیانیه‌ای درباره اعتصاب کامیون‌داران، «سیاه‌نمایی وضعیت کشور» و بازنشر کلیپی با مضمون هم‌خوانی سرود «ای ایران» در اعتراض به صدور و اجرای احکام اعدام نیز از دیگر مستندات این حکم عنوان شده است.

این حکم آذر ۱۴۰۴ به‌صورت غیابی علیه پناهی صادر شده بود و اکنون دادگاه انقلاب تهران آن را تایید کرده است. پناهی هنگام صدور حکم در خارج از کشور به سر می‌بُرد و ۱۱ فروردین به ایران بازگشت .

پناهی از شناخته‌شده‌ترین فیلمسازان منتقد جمهوری اسلامی است و طی سال‌های گذشته بارها به‌دلیل مواضع سیاسی و فعالیت‌های سینمایی‌اش با پرونده‌های قضایی، ممنوعیت خروج از کشور، محدودیت‌های حرفه‌ای و فشارهای امنیتی روبه‌رو و زندانی شده است.

او با وجود این محدودیت‌ها، به ساخت فیلم ادامه داده است، آثارش در جشنواره‌های معتبر جهانی نمایش داده شده و جوایز مهم بین‌المللی دریافت کرده‌اند.

پناهی که بیش از دو دهه از خروج از کشور محروم بود، پس از رفع محدودیت‌ها، خرداد ۱۴۰۴ با فیلم «یک اتفاق ساده» در جشنواره کن حضور یافت و نخل طلای این جشنواره را دریافت کرد.

این فیلم که بدون دریافت مجوز رسمی در ایران ساخته شده، به فهرست نامزدهای اولیه اسکار ۲۰۲۶ نیز راه یافت.

او با دریافت خرس طلایی برلین، نخل طلای کن و شیر طلایی ونیز، به یکی از معدود فیلمسازانی تبدیل شده است که سه جایزه معتبر اصلی سینمای جهان را به دست آورده‌اند.

پیش از او، فیلمسازانی چون میکل‌آنجلو آنتونیونی، رابرت آلتمن و آنری-ژرژ کلوزو به این افتخار رسیده بودند.

100 % تجمع مخالفان اعدام مقابل زندان اوین

مجله تایم نام جعفر پناهی را در تازه‌ترین فهرست سالانه خود از ۱۰۰ فرد تاثیرگذار جهان در سال ۲۰۲۶ قرار داد .

او ۲۶ دی ۱۴۰۴ با اشاره به کشتار معترضان در جریان انقلاب ملی ایرانیان، فروپاشی جمهوری اسلامی را «قطعی» دانست و تاکید کرد حکومت پس از این سرکوب خونین، دیگر قادر به حفظ کنترل خود بر جامعه ایران نخواهد بود.

پناهی پیش‌ از آن نیز هنگام دریافت جایزه بهترین فیلم بین‌المللی از مجمع نقد فیلم در نیویورک گفته بود جمهوری اسلامی برای فرار از سرنگونی «جوی خون به راه انداخته است» .

این فیلمساز ۶۵ ساله آخرین‌ بار در ۲۰ تیر ۱۴۰۱ برای اجرای حکم حبس پیشین خود به زندان اوین منتقل شد و پس از هفت ماه، در ۱۴ بهمن همان سال از زندان آزاد شد.

تایید حکم حبس پناهی بار دیگر فشار جمهوری اسلامی بر سینماگران، هنرمندان و چهره‌های فرهنگی منتقد را برجسته کرده است؛ چهره‌هایی که به دلیل همراهی با اعتراضات یا بیان دیدگاه‌های انتقادی، با پرونده قضایی و محرومیت روبه‌رو می‌شوند.