اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، در مصاحبه با سیانان گفت تبادل پیامها از طریق میانجیگران پاکستانی ادامه دارد.
او افزود مشکل اصلی مذاکره با دولت دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، این است که با مواضع بسیار متغیر، اظهارات متفاوت و سخنان متناقض مقامهای مختلف روبهرو هستیم.
بقائی همچنین گفت آمریکا باید تحریمها را متوقف کند و داراییهای مسدودشده را آزاد کند.
سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت وضعیت «بسیار بیثبات و خطرناک» است و همه اینها به دلیل رویکرد «بیملاحظه» آمریکا نسبت به منطقه و آتشبس است.
اعتراض دانشآموزان به تاثیر قطعی معدل در کنکور و شیوه برگزاری امتحانات نهایی در برخی شهرهای ایران ادامه یافت. همزمان، یک عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت تجمعات دانشآموزان در این خصوص «فایدهای ندارد».
بر اساس ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال، گروهی از دانشآموزان یکشنبه ۱۷ خرداد در تجمع خود در مشهد، شعارهایی از جمله «وعده زیاد شنیدیم، نتیجهای ندیدیم» و «مشکلمون حل نشه، هر روز تجمع میشه» سردادند.
ویدیوهای دیگری از اصفهان نشان میدهد شماری از دانشآموزان معترض در این شهر شعار میدادند: «محصل داد بزن، حقتو فریاد بزن.»
همزمان، عبدالوحید فیاضی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، در مصاحبه با ایلنا اعلام کرد مسئولیت پاسخگویی درباره مصوبه کنکوری بر عهده شورای عالی انقلاب فرهنگی است و این نهاد همچنان بر تاثیر معدل در کنکور پافشاری میکند.
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اعتراض دانشآموزان به تاثیر قطعی معدل در کنکور و شیوه برگزاری امتحانات نهایی در برخی شهرهای ایران ادامه یافت. همزمان، یک عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت تجمعات دانشآموزان در این خصوص «فایدهای ندارد».
بر اساس ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال، گروهی از دانشآموزان یکشنبه ۱۷ خرداد در تجمع خود در مشهد، شعارهایی از جمله «وعده زیاد شنیدیم، نتیجهای ندیدیم» و «مشکلمون حل نشه، هر روز تجمع میشه» سردادند.
ویدیوهای دیگری از اصفهان نشان میدهد شماری از دانشآموزان معترض در این شهر شعار میدادند: «محصل داد بزن، حقتو فریاد بزن.»
همزمان، عبدالوحید فیاضی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، در مصاحبه با ایلنا اعلام کرد مسئولیت پاسخگویی درباره مصوبه کنکوری بر عهده شورای عالی انقلاب فرهنگی است و این نهاد همچنان بر تاثیر معدل در کنکور پافشاری میکند.
او به دانشآموزان معترض توصیه کرد «دست از اعتراضات بردارند و بروند درسشان را بخوانند»، زیرا به گفته او، «دیگر چارهای نیست و اعتراضات فایدهای ندارد».
دامنه اعتراضهای دانشآموزی در هفتههای اخیر به دستکم ۲۰ استان آذربایجان غربی، اصفهان، اردبیل، تهران، چهارمحالوبختیاری، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خوزستان، زنجان، سیستان و بلوچستان، فارس، قزوین، قم، کهگیلویه و بویراحمد، گیلان، لرستان، مازندران، مرکزی و یزد گسترش یافته است.
دانشآموزان معترض معتقدند تغییر مکرر مقررات کنکور، تاثیر قطعی معدل پایههای یازدهم و دوازدهم و شیوه برگزاری امتحانات نهایی، فشار روانی و آموزشی سنگینی بر آنان وارد کرده است.
این اعتراضها از اواخر اردیبهشتماه از غرب و مرکز کشور آغاز شد و در خردادماه به شهرهای مختلفی از جمله تهران، اصفهان، مشهد، شهرکرد، خرمآباد، اراک، قم، یزد و ساوه رسید.
در برخی شهرها، گزارشها از برخورد با معترضان، زخمی شدن شماری از دانشآموزان و بازداشت دستکم یک نفر حکایت دارند.
دانشآموزان پیشتر مقابل ادارهکل آموزش و پرورش خراسان رضوی در مشهد تجمع کرده و خواستار استعفای عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، شده بودند.
محور اولیه اعتراضها، شیوه برگزاری امتحانات نهایی و حضوری شدن آنها بود، اما در ادامه به مطالبه لغو تاثیر قطعی معدل پایه یازدهم در کنکور سراسری و اعتراض به تصمیمهای شورای عالی انقلاب فرهنگی گسترش یافت.
امید معماریان، روزنامهنگار و تحلیلگر سیاسی، در مصاحبه با ایراناینترنشنال گفت ناامنی جامعه پس از جنگ و نگرانیها درباره آینده نامشخص، از عوامل شکلگیری اعتراض دانشآموزان است.
جمشید برزگر، روزنامهنگار و تحلیلگر سیاسی، نیز به ایراناینترنشنال گفت اعتراضهای گسترده به وضعیت کنکور و امتحانات، نتیجه بلاتکلیفی ایجادشده و نبود پاسخگویی مسئولان جمهوری اسلامی است.
انتقاد از «مافیای کنکور» خواندن دانشآموزان معترض
عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، ۱۶ خرداد در مصاحبه با شبکه خبر جمهوری اسلامی، از ادامه تاثیر قطعی سوابق تحصیلی پایههای یازدهم و دوازدهم در کنکور ۱۴۰۵ دفاع کرد و گفت اعضای این شورا بر این موضوع «اجماع» دارند.
او در واکنش به اعتراض دانشآموزان افزود «اغلب این معترضان مافیای کنکور هستند» که با اجرای مصوبه کنکور شورای عالی انقلاب فرهنگی، «هزاران میلیارد» ضرر کردهاند.
خسروپناه در عین حال اذعان کرد مطالبات برخی معترضان شامل «داوطلبان پشتکنکوری» و افرادی که «مشکل ترمیم معدل دارند»، غیرقابل انکار است.
او افزود پیشنهادهایی از جمله افزایش امکان ترمیم معدل، ترمیم تکدرس و اصلاح فاصله زمانی امتحانات در شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی بررسی خواهد شد.
اظهارات این مقام جمهوری اسلامی با انتقاد دانشآموزان روبهرو شده است.
معترضان میگویند نسبت دادن اعتراضهای دانشآموزی به «مافیای کنکور»، نادیده گرفتن نگرانیهای واقعی دانشآموزانی است که به تغییرات مکرر مقررات، فشار امتحانات نهایی و بلاتکلیفی درباره آینده تحصیلی خود اعتراض دارند.
در همین زمینه، مظاهر گودرزی، روزنامهنگار، در یادداشتی در سایت خبرآنلاین با عنوان «پیروزی خیابان بر مدرسه» نوشت: «در اینجا با دو پرسش روبهرو هستیم. نخست اینکه چرا یک اعتراض آموزشی از زبان اعتراضات خیابانی استفاده میکند؟ و دوم اینکه چرا واکنش به آن، زبان مواجهه با اعتراضات سیاسی-اجتماعی را به خود میگیرد؟»
در این یادداشت آمده است شعارهای معترضان مانند «دانشآموز میمیرد، ذلت نمیپذیرد» و «محصل داد بزن، حقتو فریاد بزن»، بیشتر به ادبیات اعتراضهای خیابانی سالهای اخیر، از بهار ۱۳۸۸ تا زمستان ۱۴۰۴، شباهت دارد تا زبان رسمی مدرسه.
گودرزی افزود همانگونه که دانشآموزان در بیان مطالبات خود از الگوها و شعارهای آشنای اعتراضها استفاده میکنند، نهادهای رسمی نیز اعتراضهای آموزشی را با همان الگوهای رایج در مواجهه با اعتراضهای سیاسی تفسیر میکنند و بهجای پرداختن به دلایل شکلگیری، آن را به عوامل بیرونی نسبت میدهند.
به گفته او، در رویدادهای اخیر، «مافیای کنکور» بهعنوان عامل اصلی و «محرک» اعتراض معرفی شده، در حالی که بسیاری از این دانشآموزان ممکن است دلایل متعددی برای مخالفت با مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی داشته باشند؛ دلایلی که حتی از سوی برخی رتبههای برتر کنکور در سالهای گذشته نیز مطرح شده بود.
او در پایان هشدار داد اگر صدای اعتراض دانشآموزان بهعنوان «مسالهای واقعی» شنیده نشود، آنان «زبان اعتراض را نه از کلاس درس، که از خیابان خواهند آموخت».
دانشآموزان میگویند نسل کنونی کنکوریها در سالهای گذشته با تعطیلی مدارس، آموزش مجازی، بحرانهای اجتماعی و تغییرات پیاپی مقررات آموزشی روبهرو بوده و نباید بار دیگر هزینه تصمیمهای ناگهانی و متناقض مسئولان را بپردازد.
آنان تاکید کردهاند تا زمان رسیدگی به مطالباتشان، اعتراضها ادامه خواهد داشت.
محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان، در سفر به تهران نامهای ویژه خطاب به مجتبی خامنهای را به عباس عراقچی تحویل داد.
او اعلام کرد این نامه به تحولات و شرایط کنونی مربوط است، اما درباره محتوای آن توضیح بیشتری ارائه نکرد.
جزئیات این نامه هنوز از سوی هیچ کدام از طرفین اعلام نشده است.
حسینعلی شهریاری، رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، به خبرگزاری ایلنا گفت کشور در شرایطی قرار دارد که نه میتوان آن را جنگ کامل دانست و نه صلح پایدار.
او این وضعیت را «یکی از دشوارترین شرایط ممکن» توصیف کرد و افزود در شرایط جنگ، تکلیف بسیاری از امور روشنتر است، اما اکنون نوعی عدم قطعیت و ابهام نسبت به آینده وجود دارد و مشخص نیست چه تحولاتی در ادامه رخ خواهد داد.
شهریاری درباره نگرانیهای عمومی گفت مردم نسبت به آینده کشور حساسیت بالایی دارند و در فضای عمومی نگرانیها و مطالبات متعددی مطرح میشود.
رسانههای اسرائیلی گزارش دادند در پی وقوع حملهای مسلحانه در مرکز این کشور، یک نفر کشته و دستکم پنج تن دیگر زخمی شدند. مهاجم مسلح نیز پس از درگیری با نیروهای امنیتی از پا درآمد.
پایگاه خبری تایمز اسرائیل یکشنبه ۱۷ خرداد نوشت این تیراندازی در سه نقطه مختلف در نزدیکی دیوار امنیتی کرانه باختری رخ داد.
بر اساس این گزارش، بهدنبال این حمله «تروریستی»، نیروهای امدادی به چندین مجروح در مناطق کوخاو یائیر، تسور ییتسخاک و تسور ناتان در مرکز اسرائیل خدمات درمانی ارائه کردند.
سازمان امداد و نجات اسرائیل اعلام کرد یک مرد ۳۱ ساله در پی این حمله در نزدیکی تسور ناتان جان خود را از دست داد و فرد دیگری که حدود ۴۰ سال سن دارد، در وضعیتی «وخیم» به بیمارستان منتقل شده است.
دفتر نخستوزیری اسرائیل با انتشار بیانیهای خبر داد بنیامین نتانیاهو جلسهای برای ارزیابی وضعیت پس از این رویداد مرگبار برگزار کرده و در حال پیگیری تحولات حادثه است.
پیشتر در دیماه ۱۴۰۴ نیز حمله با چاقو و خودرو در شمال اسرائیل دو کشته بر جای گذاشته بود.
کشته شدن مهاجم مسلح
پلیس اسرائیل در بیانیهای اعلام کرد عامل این تیراندازی در درگیری با نیروهای امنیتی کشته شد.
بر اساس این بیانیه، ماموران پس از عملیات تعقیب و جستوجو، مهاجم را که ساکن شهر عربنشین طیبه در نزدیکی محل حادثه بود، یافتند و به ضرب گلوله از پا درآوردند.
همچنین سلاح مورد استفاده در این حمله، یک مسلسل دستساز موسوم به «کارلو»، کشف و ضبط شد.
این در حالی است که ارتش اسرائیل پیشتر در بیانیهای اعلام کرده بود دو مهاجم در این حمله نقش داشتهاند و هر دو به دست نیروهای اسرائیلی کشته شدهاند.
طبق این بیانیه، مهاجمان برای اجرای این حمله از خودرویی با پلاک اسرائیلی استفاده کرده بودند که بهصورت غیرقانونی در جاده تردد داشت.
ارتش اسرائیل همچنین از محاصره چندین روستای فلسطینی در منطقه و مسدود شدن گذرگاه مجاور کرانه باختری در پی این حمله خبر داد.
تایمز اسرائیل گزارش داد در پی این حمله، هشدار «نفوذ تروریستی» در منطقه تسور ییتسخاک فعال شد.
ارتش اسرائیل به ساکنان این شهر دستور داد تا اطلاع ثانوی در خانههای خود بمانند و درها را قفل کنند.