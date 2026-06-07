در دیدار پایانی و دراماتیک زمین «فیلیپ شاتریه»، زورف پس از ۴ ساعت و ۱۶ دقیقه نبرد نفس‌گیر مقابل فلاویو کوبولی ایتالیایی ۳ بر ۲ به پیروزی رسید. در امتیاز پایانی ست پنجم این مسابقه، کوبولی با یک ضربه کات داخل زمین و متعاقباً یک لوب، زورف را به عقب فرستاد؛ اما مرد آلمانی توپ را برگرداند و در نهایت تنیس‌باز ایتالیایی ضربه خود را به شکلی ناشیانه به تور کوبید. با این خطا، زورف از فرط خوشحالی روی خاک رس پاریس پهن شد و اشک شوق ریخت.



پایان یک کابوس؛ کلکسیون افتخارات تکمیل شد

با حذف زودهنگام مدعیان اصلی جام یعنی یانیک سینر،مرد شماره یک جهان و نواک جوکوویچ، تمام نگاه‌ها و فشارها روی شانه‌های زورف قرار گرفته بود. این چهارمین فینال گرنداسلم او در دوران حرفه‌ای‌اش بود. این تنیس‌باز آلمانی نخستین فینال گرنداسلمش را در اوپن آمریکا ۲۰۲۰ در تای‌بریک ست پنجم مقابل دومینیک تیم واگذار کرده بود؛ در حالی که دو ست جلو بود. او سپس در سال ۲۰۲۴ در همین رقابت‌ها مقابل کارلوس آلکاراس شکست خورد و در فینال اوپن استرالیا ۲۰۲۵ نیز مغلوب یانیک سینر شد.

الکساندر زورف پیش از این تمام افتخارات ممکن در دنیای تنیس از جمله عناوین مسترز ۱۰۰۰، قهرمانی در فینال‌های ای‌تی‌پی و مدال طلای المپیک را کسب کرده بود و تنها جای خالی در کارنامه درخشان او، یک جام گرنداسلم بود که حالا در ۲۹ سالگی به آن دست یافت.