طلسم بالاخره شکست؛ الکساندر زورف قهرمان رولان گاروس شد
الکساندر زورف، تنیسباز ۲۹ ساله آلمانی، پس از سالها ناکامی در گام آخر، بالاخره طعم شیرین قهرمانی در یک گرنداسلم را چشید و قهرمان مسابقات رولان گاروس شد.
الکساندر زورف، تنیسباز ۲۹ ساله آلمانی، پس از سالها ناکامی در گام آخر، بالاخره طعم شیرین قهرمانی در یک گرنداسلم را چشید و قهرمان مسابقات رولان گاروس شد.
در دیدار پایانی و دراماتیک زمین «فیلیپ شاتریه»، زورف پس از ۴ ساعت و ۱۶ دقیقه نبرد نفسگیر مقابل فلاویو کوبولی ایتالیایی ۳ بر ۲ به پیروزی رسید. در امتیاز پایانی ست پنجم این مسابقه، کوبولی با یک ضربه کات داخل زمین و متعاقباً یک لوب، زورف را به عقب فرستاد؛ اما مرد آلمانی توپ را برگرداند و در نهایت تنیسباز ایتالیایی ضربه خود را به شکلی ناشیانه به تور کوبید. با این خطا، زورف از فرط خوشحالی روی خاک رس پاریس پهن شد و اشک شوق ریخت.
پایان یک کابوس؛ کلکسیون افتخارات تکمیل شد
با حذف زودهنگام مدعیان اصلی جام یعنی یانیک سینر،مرد شماره یک جهان و نواک جوکوویچ، تمام نگاهها و فشارها روی شانههای زورف قرار گرفته بود. این چهارمین فینال گرنداسلم او در دوران حرفهایاش بود. این تنیسباز آلمانی نخستین فینال گرنداسلمش را در اوپن آمریکا ۲۰۲۰ در تایبریک ست پنجم مقابل دومینیک تیم واگذار کرده بود؛ در حالی که دو ست جلو بود. او سپس در سال ۲۰۲۴ در همین رقابتها مقابل کارلوس آلکاراس شکست خورد و در فینال اوپن استرالیا ۲۰۲۵ نیز مغلوب یانیک سینر شد.
الکساندر زورف پیش از این تمام افتخارات ممکن در دنیای تنیس از جمله عناوین مسترز ۱۰۰۰، قهرمانی در فینالهای ایتیپی و مدال طلای المپیک را کسب کرده بود و تنها جای خالی در کارنامه درخشان او، یک جام گرنداسلم بود که حالا در ۲۹ سالگی به آن دست یافت.
امیر قلعهنویی، سرمربی تیم ملی، پس از ورود به تیخوانای مکزیک در گفتوگو با تلویزیون فیفا گفت: «اگر تلاشهای اینفانتینو و دبیرکل فیفا نبود، الان اینجا نبودیم. البته گلایهای هم داریم. با تیمی که ۲۱ ساعت در پرواز بوده و قرار است هشت روز دیگر مسابقه بدهد، این رفتارها درست نیست.»
او گفت: «براساس مسائل فنی باید هفته قبل اینجا بودیم، چرا که اختلاف زمانی ۱۲ ساعته به دو هفته زمان برای تطبیقپذیری نیاز دارد. در این تورنمنتها جدا از مسائل فنی باید موارد اخلاقی و انسانی نیز رعایت شود. درباره ما این مسائل رعایت نشده است. هرچند ملت و کشور بزرگ ایران در دهههای گذشته به این رفتارها عادت کردهاند.»
قلعهنویی ادامه داد: «صحبت من با ۴۷ مربی دیگر حاضر در جام جهانی این است که تیمی که قرار است هشت روز دیگر در جام جهانی بازی کند، تا دو روز قبل بلاتکلیف بود. اگر تلاشهای فیفا نبود، الان اینجا نبودیم.»
سرمربی تیم ملی گفت: «پس از اینکه تکلیف بازیکنان و کادر فنی مشخص شد، اعضای کادر مدیریتی، مدیر اجرایی و تیم رسانهای ما نمیتوانند در مسابقات حضور داشته باشند. از شما سوال میکنم، این چه رفتاری است؟ امیدوارم این رفتار اصلاح شود و از این پس دیگر چنین رفتارهایی تکرار نشود.»
روزنامه جوان، وابسته به سپاه پاسداران، در واکنش به رد درخواست ویزای ۱۵ نفر از اعضای کاروان اعزامی فوتبال ایران به جام جهانی ۲۰۲۶ از سوی آمریکا، خواستار واکنش عملی فدراسیون فوتبال شده و تاکید کرده است که ایران نباید از مواضع قبلی خود عقبنشینی کند.
این روزنامه با اشاره به هشدارها و شرطگذاریهای پیشین مسئولان فدراسیون فوتبال نوشته است: «آیا سر حرفمان میایستیم یا عقبنشینی میکنیم؟ مطابق آنچه تاکنون گفتهایم، باید مقتدرانه پای حرفمان بایستیم.» جوان همچنین تاکید کرده است که اگر آمریکا در مسیر حضور ایران در جام جهانی کارشکنی کند، واکنش متناسب باید انجام شود و «این اقدام محکم چیزی نیست جز برگرداندن تیم.»
این روزنامه هشدار داده است که کوتاه آمدن در برابر اقدام آمریکا میتواند به فشارها و محدودیتهای بیشتری علیه کاروان ایران منجر شود.
در بخش دیگری از این یادداشت آمده است: «اگر امروز کوتاه بیاییم، آنوقت حتما باید منتظر توطئههای بعدی باشیم.»
نویسنده همچنین نوشته است که پذیرش شرایط فعلی میتواند زمینهساز برخوردهای سختگیرانهتر با اعضای تیم ملی در زمان ورود به آمریکا شود و افزوده است: «اگر امروز به این خفت تن بدهیم، آنوقت حتما زیر بار انگشتنگاری، بازداشت و توهین و تحقیر در فرودگاه هم خواهیم رفت و حتما هم شاهد شیطنتهای دیگر آنها در زمان دیدارهای ایران خواهیم بود.»
این موضعگیری پس از آن مطرح شده که فدراسیون فوتبال ایران در بیانیهای نسبت به رد ویزای بخشی از اعضای کاروان اعزامی اعتراض کرد و نوشت: «دولت هنجارشکن و قانونستیز آمریکا با رفتار تبعیضآمیز خود شرایط نابرابری را رقم زد و این یعنی مداخله سیاست در ورزش به بدترین شکل ممکن.»
با این حال، روزنامه جوان این واکنش را ناکافی دانسته و خطاب به مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال، نوشته است: «امروز دیگر وقت بیانیه صادر کردن و انتظار بیهوده حمایت از سوی فیفا داشتن نیست؛ امروز وقت عمل است، وقت آن است که اقتدار ایران را درست مانند میدان و خیابان به رخ دشمن بکشیم.»
این روزنامه همچنین از تصمیم فدراسیون برای انتقال تیم ملی به مکزیک انتقاد کرده و نوشته است که «نباید ذلیلانه و با خفت چمدان مسافرت بست و راهی مکزیک شد تا شاید مشکل حل شود.»
این موضعگیری در حالی مطرح شده که تیم ملی فوتبال ایران پس از تغییر محل کمپ خود، راهی مکزیک شده و قرار است از آن کشور برای حضور در مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ آماده شود.
مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال یک روز پس از رد درخواست ویزای خود و مدیران ارشد فدراسیون فوتبال برای ورود به آمریکا گفت: «آنقدر حاکمان آمریکا منفورند که هیچکس دلش نمیخواهد به آن کشور برود، اما بالاخره جام جهانی در آن کشور برگزار میشود و به اجبار باید بازیکنان به آنجا بروند.»
او با تایید محدودیت ویزا برای تیم ملی گفت: «یک روز قبل از مسابقات به تیم ملی فوتبال اجازه ورود دادند. این به معنای خباثت، جانبداری و نابرابری است. این درحالی است که شعار اصلی فیفا، فرپلی (بازی جوانمردانه) است. نمیدانیم در فرودگاه چه شیطنتهایی انجام میدهد.»
تاج گفت: «ما از اینکه در آمریکا نیستیم، خیلی ناراحت نیستیم، شاید این خودش یک مزیت باشد.»
او گفت: «اینها شکستهایی که خوردند را در فوتبال جبران میکنند. عقدهگشایی میکنند.»
جمعه شب و در فاصله پنج روز تا آغاز جام جهانی ۲۰۲۶، تیم ملی فوتبال پس از جنجالهای فراوان، ویزای آمریکا را دریافت کرد و راهی تیخوانا در مکزیک شد تا در کمپ اصلی خود مستقر شود.
هرچند وزارت خارجه آمریکا برای تمامی بازیکنان، سرمربی و دستیاران اصلی امیر قلعهنویی مجوز ورود به خاک این کشور را صادر کرده است، اما درخواست ۱۵ نفر از فهرست اعلامی فدراسیون فوتبال ایران برای دریافت ویزا رد شد؛ از جمله مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال، مهدی محمدنبی، مدیر تیم ملی، هدایت ممبینی، دبیرکل فدراسیون، و همچنین برخی مقامهای فدراسیون که دارای مسئولیت یا سوابق امنیتی هستند.
یک مقام دولت آمریکا به وبسایت «اتلتیک» گفته است «ویزاهای لازم» برای حضور تیم ملی فوتبال و «کادر پشتیبانی ضروری» آن پیش از جام جهانی صادر شده، اما دولت دونالد ترامپ «اجازه نخواهد داد از این سازوکار سوءاستفاده شود تا تحت عناوین نادرست، تروریستها را به ایالات متحده وارد کنند.»
روزنامه کیهان امروز در یادداشتی با اشاره به رد درخواست ویزای ۱۵ عضو تیم ملی برای ورود به آمریکا نوشته است: «فقط یک لحظه تصور کنید، اهرم تنگه هرمز و بابالمندب هم در اختیار آمریکا بود. دشمنی که از اهرم «ویزا» برای ورزشکاران کشورمان نمیگذرد، از این تنگهها میگذشت؟!»
روزنامه وابسته به رهبر جمهوری اسلامی در بخش دیگری نوشت: «بسته ماندن نصفه و نیمه تنگه هرمز و ته کشیدن ذخایر استراتژیک کشورها، اقتصاد حریف را تهدید میکند، تحریم و محاصره دریایی و برخی ندانم کاریها و نفوذ نیز اقتصاد ما را تهدید میکند. آنچه در این بین تعیینکننده خواهد بود «تابآوری» است. هر طرف بتواند بیشتر تاب بیاورد، برنده خواهد بود.»
کیهان در ادامه نوشته است: «با بستن مؤثر تنگه هرمز و بابالمندب و صد البته واکنشهای سریع و به موقع مسئولین به جنگ روانی ترامپ، میتوان پیروز «جنگ تابآوری» شد و بازی او را به هم ریخت. نفت که ۳۰۰ دلار شد، همین ترامپ جلوی نتانیاهو خواهد ایستاد.»
این روزنامه در ادامه نوشته که احتمال دارد ماجرای پناهندگی بازیکنان تیم ملی زنان برای تیم ملی مردان هم تکرار شود: «درباره ماجرای ویزای تیم ملی فوتبال بد نیست یک احتمال را هم در نظر بگیریم. همان که برای تیم فوتبال زنان در استرالیا رخ داد. هیچ بعید نیست دشمن خوابهایی برای بازیکنان تیم فوتبال کشورمان دیده باشد.»
چهار روز دیگر جام جهانی ۲۰۲۶ آغاز خواهد شد و تیم ملی تحت کنترل جمهوری اسلامی در حال تجربه «تحقیرآمیزترین» دوران حضور خود در تاریخ این رقابتهاست؛ حضوری که با چاشنی تهدیدهای پوچ مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی و پاسخهای سخت مقامات آمریکایی همراه شد.
مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال، بارها با ادبیاتی تهاجمی تهدید کرد: «به فیفا اعلام کردهایم اگر ویزای برخی از اعضای تیم ملی صادر نشود، تصمیمهای دیگری خواهیم گرفت.»
اما پاسخ واشنگتن به این خطونشانها، ابطال گسترده ویزای کاروان همراه ایران بود. نیویورکتایمز از رد درخواست ویزای خود مهدی تاج خبر داد و رسانههای وابسته به سپاه پاسداران (فارس و تسنیم) فهرستی ۱۴ نفره از جاماندگان شامل مقامات حراست، دبیرکل و مشاوران فدراسیون را منتشر کردند.
پیش از این، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، صراحتاً اعلام کرده بود که اجازه ورود افراد مرتبط با سپاه را نخواهد داد. یک مقام کاخ سفید نیز با تأکید بر اینکه ویزای بازیکنان و کادر ضروری صادر شده، گفت: «اجازه نخواهیم داد از این سازوکار سوءاستفاده کنند تا تحت عناوین نادرست، تروریستها را به ایالات متحده وارد کنند.»
فدراسیون فوتبال که پیشتر تهدید به تصمیمات جایگزین کرده بود، در واکنشی انفعالی با صدور بیانیهای این اقدام را «مغایر با قوانین بینالمللی» و «مداخله سیاست در ورزش» خواند.
اما اوج این «تحقیر»، شرایط بیسابقه ورود بازیکنان به خاک آمریکاست. برخلاف ادعای سخنگوی فدراسیون مبنی بر صدور ویزای مولتی، سفیر جمهوری اسلامی در مکزیک تایید کرد که آمریکا تنها اجازه داده بازیکنان صبح روز مسابقه وارد خاک این کشور شوند و بلافاصله پس از بازی آنجا را ترک کنند.
این وضعیت، کاروان تیم ملی را به زندانیانی شبیه کرده که تنها برای چند ساعت مرخصی مشروط برای حضور در مراسم خاکسپاری پدر و مادر خود گرفتهاند؛ آنهم در شرایطی که سایه بازداشت و بازجوییهای چندساعته، مشابه آنچه برای ایمن حسین، مهاجم عراقی در شیکاگو رخ داد، بر سر تکتک بازیکنان سنگینی میکند.
در پاسخ به این پرسش که چرا مسئولان این میزان از تحقیر را تحمل میکنند، دو دلیل اساسی را از زبان مقامات پیشین ورزش جمهوری اسلامی میتوان بیان کرد: نخست، ولع مالی فدراسیون برای تصاحب پاداش حداقل ۱۰.۵ میلیون دلاری فیفا است.
به قول محمد دادکان، رئیس پیشین فدراسیون فوتبال: «تمام تلاش فدراسیون برای این است که پول پاداش صعود را بگیرد و بین خودشان تقسیم کنند؛ هیچکس دلش برای وطن نسوخته است.»
دوم، اصرار حکومت بر ترویج ایدئولوژی خود در بزرگترین صحنه ورزشی جهان است؛ تا جایی که مصطفی هاشمیطبا، رئیس اسبق سازمان تربیت بدنی با نگاهی ایدئولوژیک گفت: «باید در این رقابتها حتما شرکت کنیم و از پرچم دفاع کنیم. حاشیهها را باید تحمل کرد. اگر به ۱۱ بازیکن ویزا بدهند، باید با همان ۱۱ نفر وارد زمین بشویم و به جام جهانی برویم.»
با این حال، این اصرار بر حضور به هر قیمت، با حضور گسترده هواداران مخالف جمهوری اسلامی که قرار است با پرچمهای شیروخورشید در ورزشگاههای لسآنجلس و سیاتل حضور پیدا کنند، احتمالاً به شکستی تمامعیار برای حکومت بدل خواهد شد؛ شکستی که شاید یکی از سنگینترین و کمسابقهترینها در نوع خود باشد.