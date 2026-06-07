تهران، اسرائیل را به «نقض مکرر» آتشبس علیه لبنان و جمهوری اسلامی متهم کرد
وزارت خارجه حکومت ایران در بیانیهای درباره آنچه «ضربات دفاعی ایران» علیه اهداف اسرائیل نامید، این کشور را به «نقض مکرر» آتشبس و «تکرار اقدامات تجاوزکارانه» علیه لبنان و جمهوری اسلامی، متهم کرد.
در این بیانیه، اسرائیل به «همدستی» با ارتش آمریکا در «حملات دو هفته اخیر به کشتیها و اهداف ایرانی در مناطق جنوبی کشور»، و نیز «راهزنی دریایی علیه ملت ایران»، متهم شده و آمده است که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی شامگاه یکشنبه ۱۷ خرداد «در چارچوب حق ذاتی دفاع مشروع وفق ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد»، چند هدف نظامی را در شمال سرزمینهای اسرائیل مورد ضربه قرار دادند.
این وزارتخانه اشاره کرد که «آتشبس در لبنان، بخش لاینفک تفاهم آتشبس مورخ ۱۹ فروردین بود و دولت آمریکا مسئولیت مستقیم در قبال نقضهای آتشبس» از سوی اسرائیل و پیامدهای مترتب بر آن و نیز هر گونه افزایش تنش در منطقه دارد.
در بیانیه هشدار داده شد که تهران به «هر گونه ماجراجویی شرورانه» اسرائیل علیه لبنان یا جمهوری اسلامی، پاسخ خواهد داد.