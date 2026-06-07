پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، پیش از ترک فرانسه، جایی که در مراسم یادبود جنگ جهانی دوم شرکت کرده بود، با وجود تبادل‌های نظامی اخیر میان آمریکا و جمهوری اسلامی، تاکید کرد که آتش‌بس میان دو طرف همچنان «قوی و برقرار» است.

هگست در ادامه در واکنش به درگیری‌های اخیر میان نیروهای آمریکایی و سپاه پاسداران، این تنش‌ها را کم‌اهمیت دانست و گفت دونالد ترامپ «به‌روشنی گفته است که در دوره آتش‌بس ممکن است رخدادهایی به‌صورت مقطعی اتفاق بیفتد»، اما تمرکز دولت آمریکا همچنان بر مذاکره برای دستیابی به توافق است.

او افزود: «ما در حال مذاکره فعال هستیم. تردد کشتی‌ها در حال انجام است. تهران نباید به آن‌ها حمله کند و اگر چنین اتفاقی رخ دهد، مطابق انتظار با آن برخورد می‌کنیم. با این حال، به‌نظر می‌رسد به‌زودی به یک توافق خوب خواهیم رسید.»