ایراناینترنشنال از یک «کارزار سایبری مخرب» از طریق جعل هویت خبرنگاران این رسانه خبر داد
ایراناینترنشنال در پی ارسال پیامهای حاوی بدافزار از طریق اکانتهای جعلی که به نام خبرنگاران این رسانه ساخته شدهاند، در بیانیهای از شناسایی یک «کمپین سایبری مخرب و سازمانیافته بهدست هکرهای وابسته به سازمان تروریستی سپاه پاسداران» خبر داد.
در این بیانیه آمده است: «ایران اینترنشنال به اطلاع عموم، به ویژه روزنامهنگاران، کارشناسان، فعالان مدنی و مهمانان همیشگی خود میرساند که بهتازگی یک کمپین سایبری مخرب و سازمانیافته از سوی هکرهای وابسته به سازمان تروریستی سپاه پاسداران شناسایی شده است. این مهاجمان سایبری با ایجاد حسابهای جعلی در پیامرسانها مانند واتس اپ و تلگرام به نام مدیران، خبرنگاران و تولیدکنندگان برنامههای ایران اینترنشنال، اقدام به برقراری ارتباط با شخصیتهای مختلف کردهاند».
بر اساس این گزارش، هدف اصلی این تماسهای فریبنده، ارائه درخواستهای جعلی برای مصاحبه یا ارسال لینکهای آلوده به قصد هک کردن، سرقت اطلاعات حساس و انجام حملات فیشینگ علیه گیرندگان پیام است.