قطر حمله اسرائیل به گشت ارتش لبنان را نقض آشکار حاکمیت این کشور خواند
وزارت خارجه قطر حمله اسرائیل به گشت ارتش لبنان که به کشته شدن دو افسر و یک سرباز انجامید را محکوم کرد و آن را نقض آشکار حاکمیت لبنان خواند.
این وزارتخانه بر حمایت کامل قطر از حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان تاکید کرد و از جامعه بینالمللی خواست اسرائیل را به توقف حملات و اجرای کامل قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت وادار کند.
اسرائیل پیشتر اعلام کرد این حمله در جریان تعقیب یک عملیات مشکوک وابسته به حزبالله انجام شده و ارتش لبنان هدف این اقدام نبوده است.