او همچنین گفت که در فدراسیون فوتبال در واکنش به رد ویزای همراهان تیم ملی، نامه‌ای را به فیفا ارسال کرده است.»

علوی درباره نوع ویزای تیم ملی گفت: «ویزاهای صادر شده برای تیم ملی، ویزای مولتی است و تیم ملی یک روز قبل از بازی اول و بازی‌های بعدی، دو روز قبل از بازی در محل مسابقه حاضر خواهد شد. امیدوارم با صعود از این مرحله، تیم ملی از شر میزبانی این کشور خلاص شود.»

او در پاسخ به سوالی درباره تصمیم به شرکت نکردن تیم ملی در جام جهانی گفت: «اعزام تیم ملی در هماهنگی با مراجع ذی‌صلاح مطرح شد و در حال پیگیری است و به طور کلی فدراسیون فوتبال طبق روال برنامه‌ها، اردوها و تدارکات را پیش برده است.»

اواخر روز گذشته خبرگزاری رویترز خبر داد که آمریکا برای همه بازیکنان تیم ملی ویزا صادر کرده است.

بامداد امروز وبسایت اتلتیک نوشت آمریکا برای مهدی تاج و برخی دیگر از اسامی ارائه شده از سوی فدراسیون فوتبال که به عنوان عضوی از کادر فنی و اجرایی تیم ملی معرفی شده‌اند، ویزا صادر نکرده است. به نوشته الجزیره، این لیست ۱۵ نفره است.

مهدی محمدنبی، مدیر تیم ملی و هدایت ممبینی، دبیر کل فدراسیون و همچنین مقاماتی از فدراسیون که شغل امنیتی و یا سوابق امنیتی دارند، از جمله افرادی هستند که آمریکا به آنها ویزا نداده است.

فارس، خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران اسامی ۱۴ نفر را که تعدادی از آنها مقامات امنیتی شاغل در فدراسیون فوتبال هستند، به عنوان همراهانی از تیم ملی که ویزا برای آنها صادر نشده، اعلام کرد.

نام مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال در این لیست نیست، خبرگزاری فارس مدعی شده تاج درخواست ویزا نداده است.

اما سایت ورزش سه که روابط نزدیکی با کادر فنی تیم ملی دارد، اشاره کرده که مهدی تاج هم یکی از مقاماتی است که آمریکا برای آنها ویزا صادر نکرده است.