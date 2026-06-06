عباس عراقچی شنبه ۱۶ خرداد در پستی در حساب شبکه ایکس خود، در واکنش به انتقادات شدید رییس‌جمهوری لبنان، نوشت: «اگر لبنان مهره چانه‌زنی ایران بود، مدت‌ها پیش به توافق رسیده بودیم. آقای رییس‌جمهور، لبنان را از دشمن واقعی‌اش نجات دهید.»

او گفت: «بر اساس اظهارات آقای عون، ممکن است تصور شود این ایران است که یک‌پنجم لبنان را اشغال کرده، یک‌چهارم لبنانی‌ها را آواره کرده و هر روز کشور او را بمباران می‌کند.»

عراقچی پس از مصاحبه اخیر عون با سی‌ان‌ان، این واکنش را نشان داد.

روابط تهران و بیروت در سایه تحولات منطقه پس از حملات هفتم اکتبر حماس به اسرائیل دچار تنش شده است.

پس از کشته شدن حسن نصرالله، دبیرکل پیشین حزب‌الله لبنان و متحد تهران، در مهرماه ۱۴۰۳، موقعیت این گروه شبه نظامی لبنانی به شدت تضعیف شد.

به‌دنبال مرگ او و آسیب دیدن بخش بزرگی از نیروهای حزب‌الله در عملیات موسوم به پیجرها ، زمزمه‌های خلع سلاح حزب‌الله آغاز شد.

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دولت لبنان نزدیک به یک سال پس از مرگ نصرالله، در مرداد ۱۴۰۴ کلیات طرح آمریکا برای خلع سلاح حزب‌الله را در جلسه کابینه خود تصویب کرد .

این طرح را تام باراک، نماینده ویژه دونالد ترامپ در منطقه، به دولت لبنان ارائه کرد.

همزمان با تصویب این طرح در کابینه لبنان، عراقچی در بخشی از مصاحبه‌اش با صداوسیمای جمهوری اسلامی در مورد حزب‌الله، تاکید کرد : «این بار اول نیست که برای خلع سلاح حزب‌الله و اینکه سلاح مقاومت را از کار بیندازند، تلاش می‌کنند. علت آن روشن است، چرا که در میدان نبرد، توانمندی سلاح مقاومت برای همگان آشکار شده است.»

مقاومت حزب‌الله در مقابل تصمیم دولت رسمی لبنان با حمایت جمهوری اسلامی، روابط تهران و بیروت را دستخوش تنش بیشتری کرد، تا آنجا که سه روز پس از مصاحبه عراقچی، در ۱۸ مرداد ۱۴۰۴، حزب «بلوک ملی لبنان» خواستار اقدام فوری دولت این کشور برای احضار سفیر جمهوری اسلامی در بیروت و معرفی او به‌عنوان «عنصر نامطلوب» شد.

کمتر از یک هفته پس از مصوبه کابینه دولت لبنان، خبر سفر قریب‌الوقوع علی لاریجانی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، به بیروت مورد انتقاد رسانه‌ها و محافل سیاسی لبنان قرار گرفت.

این سفر دخالت آشکار تهران در امور داخلی لبنان و تلاشی برای تشویق حزب‌الله به حفظ سلاح، توصیف و از آن با عنوان «بی‌شرمی» و «جسارت» یاد شد .

اکنون کمتر از یک سال پس از مصوبه دولت لبنان، حزب‌الله همچنان در مقابل خلع سلاح مقاومت می‌کند. تهران نیز موضوع توقف حملات اسرائیل به حزب‌الله را در مذاکرات با آمریکا گنجانده است .