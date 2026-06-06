ارتش لبنان شنبه ۱۶ خرداد در بیانیهای اعلام کرد که چند سرباز لبنانی، از جمله یک افسر، در حمله اسرائیل به یک خودروی نظامی در جاده خردلی-نبطیه در جنوب لبنان کشته شدند.
بر اساس اعلام ارتش لبنان، این حمله خودروی نظامی نیروهای این کشور را هدف قرار داد.
ارتش لبنان از ورود مستقیم به درگیریها میان حزبالله و اسرائیل خودداری کرده و در درگیری کنونی نیز وارد مقابله مستقیم با اسرائیل نشده است.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی استفاده حکومت ایران از لبنان را که از سوی رییسجمهور این کشور مطرح شده است، رد کرد. جوزف عون، رییسجمهوری لبنان، گفته است تهران، لبنان را به «مهره چانهزنی» خود تبدیل کرده است.
عباس عراقچی شنبه ۱۶ خرداد در پستی در حساب شبکه ایکس خود، در واکنش به انتقادات شدید رییسجمهوری لبنان، نوشت: «اگر لبنان مهره چانهزنی ایران بود، مدتها پیش به توافق رسیده بودیم. آقای رییسجمهور، لبنان را از دشمن واقعیاش نجات دهید.»
او گفت: «بر اساس اظهارات آقای عون، ممکن است تصور شود این ایران است که یکپنجم لبنان را اشغال کرده، یکچهارم لبنانیها را آواره کرده و هر روز کشور او را بمباران میکند.»
عراقچی پس از مصاحبه اخیر عون با سیانان، این واکنش را نشان داد.
روابط تهران و بیروت در سایه تحولات منطقه پس از حملات هفتم اکتبر حماس به اسرائیل دچار تنش شده است.
پس از کشته شدن حسن نصرالله، دبیرکل پیشین حزبالله لبنان و متحد تهران، در مهرماه ۱۴۰۳، موقعیت این گروه شبه نظامی لبنانی به شدت تضعیف شد.
بهدنبال مرگ او و آسیب دیدن بخش بزرگی از نیروهای حزبالله در عملیات موسوم به پیجرها، زمزمههای خلع سلاح حزبالله آغاز شد.
دولت لبنان نزدیک به یک سال پس از مرگ نصرالله، در مرداد ۱۴۰۴ کلیات طرح آمریکا برای خلع سلاح حزبالله را در جلسه کابینه خود تصویب کرد.
این طرح را تام باراک، نماینده ویژه دونالد ترامپ در منطقه، به دولت لبنان ارائه کرد.
همزمان با تصویب این طرح در کابینه لبنان، عراقچی در بخشی از مصاحبهاش با صداوسیمای جمهوری اسلامی در مورد حزبالله، تاکید کرد: «این بار اول نیست که برای خلع سلاح حزبالله و اینکه سلاح مقاومت را از کار بیندازند، تلاش میکنند. علت آن روشن است، چرا که در میدان نبرد، توانمندی سلاح مقاومت برای همگان آشکار شده است.»
مقاومت حزبالله در مقابل تصمیم دولت رسمی لبنان با حمایت جمهوری اسلامی، روابط تهران و بیروت را دستخوش تنش بیشتری کرد، تا آنجا که سه روز پس از مصاحبه عراقچی، در ۱۸ مرداد ۱۴۰۴، حزب «بلوک ملی لبنان» خواستار اقدام فوری دولت این کشور برای احضار سفیر جمهوری اسلامی در بیروت و معرفی او بهعنوان «عنصر نامطلوب» شد.
کمتر از یک هفته پس از مصوبه کابینه دولت لبنان، خبر سفر قریبالوقوع علی لاریجانی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، به بیروت مورد انتقاد رسانهها و محافل سیاسی لبنان قرار گرفت.
این سفر دخالت آشکار تهران در امور داخلی لبنان و تلاشی برای تشویق حزبالله به حفظ سلاح، توصیف و از آن با عنوان «بیشرمی» و «جسارت» یاد شد.
اکنون کمتر از یک سال پس از مصوبه دولت لبنان، حزبالله همچنان در مقابل خلع سلاح مقاومت میکند. تهران نیز موضوع توقف حملات اسرائیل به حزبالله را در مذاکرات با آمریکا گنجانده است.
علیاکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی، رایزنیها برای توافق و بازگشایی تنگه هرمز را گویای «شکست دکترین تهدید جمهوری اسلامی» خواند و با اشاره به توافق لبنان و اسرائیل نوشت کسانی که در منطقه به گفته او به «سراب سازش» دل خوش کردهاند، مرتکب خطای استراتژیک بزرگتری میشوند.
علیاکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی، با اشاره به توافق لبنان و اسرائیل و خلع سلاح حزبالله، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت کسانی که در منطقه به گفته او به «سراب سازش» دل خوش کردهاند، مرتکب خطای استراتژیک بزرگتری میشوند.
ولایتی تاکید کرد: «خطای استراتژیک بزرگتری را آنهایی مرتکب میشوند که در منطقه، به سراب سازش دل خوش کردهاند.»
ولایتی رایزنیها برای توافق و بازگشایی تنگه هرمز را گویای «شکست دکترین تهدید جمهوری اسلامی و پیروزی اقتدار مقاومت» خواند.
او در ادامه افزود: «معماری جدید هندسه قدرت بر پایه تضعیف مقاومت قهرمان شکل نخواهد گرفت؛ خوشخیالی دیپلماتیک، هزینه سنگینی دارد و صلح پایدار از درون موازنه قدرت میروید نه از دل سراب تعهدات بیپشتوانه.»
شهریار حیدری، مشاور کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در مصاحبه با ایرنا درباره احتمال از سرگیری حملات علیه جمهوری اسلامی گفت که جمهوری اسلامی برای دفاع از خود از هر ظرفیتی از جمله تنگه هرمز استفاده خواهد کرد.
او افزود: «در صورت تکرار اقدام دونالد ترامپ تنگه هرمز دچار مخاطره خواهد شد. به گفته او، این اقدام به طور مستقیم باعث گران شدن انرژی و تحت تاثیر قرار گرفتن معیشت مردم جهان میشود.»
این مشاور کمیسیون امنیت ملی همچنین آمریکا را بازنده جنگ خواند و گفت: «در آمریکا از ترامپ انتقاد میشود و او در چنین شرایطی فشار روحی و روانی زیادی را تحمل میکند و مجبور است با هرگونه انتقاد برخورد کند و این رویکرد نشانه شکست ترامپ در جنگ با جمهوری اسلامی است.»
رسانههای دولتی کره شمالی گزارش دادند این کشور قصد دارد یک ناوشکن ۱۰ هزار تنی بسازد و همزمان توسعه تسلیحات محرمانه زیرآبی را پیش ببرد. اعلامی که تنها چند روز پیش از سفر شی جینپینگ، رییسجمهوری چین، به پیونگیانگ صورت گرفته است.
روزنامه رودونگ سینمون، ارگان حزب حاکم کره شمالی، شنبه ۱۶ خرداد در گزارشی درباره یک آزمایش دریایی که پیش از این با نظارت کیم جونگ اون انجام شد، نوشت رهبر کره شمالی دستور داده ناوشکن «کانگ کون» و یک ناو جنگی پنج هزار تنی دیگر به نام «چوئه هیون»، هرچه سریعتر به نیروی دریایی این کشور ملحق شوند.
این روزنامه جزییات بیشتری درباره برنامه ساخت ناوشکن ۱۰ هزار تنی یا تسلیحات زیرآبی مورد اشاره، منتشر نکرد.
نخستین اشاره رسمی به ناوشکن ۱۰ هزار تنی
هونگ مین، پژوهشگر ارشد موسسه اتحاد ملی کره در کره جنوبی، گفت این نخستین بار است که کره شمالی بهطور رسمی از برنامه ساخت یک ناوشکن ۱۰ هزار تنی سخن میگوید.
به گفته او، کیم احتمالا در آستانه سفر شی جینپینگ، رییسجمهوری چین، به کره شمالی، تلاش دارد توانمندیهای نظامی کشورش را به نمایش بگذارد.
شی قرار است دوشنبه و سهشنبه، ۱۸ و ۱۹ خرداد، به کره شمالی سفر کند.
این نخستین سفر او به پیونگیانگ در نزدیک به هفت سال گذشته خواهد بود. سفری که در شرایط تلاش پکن برای تقویت روابط با تنها متحد رسمی خود انجام میشود.
رودونگ سینمون به نقل از کیم نوشت که پیونگیانگ باید تواناییهای دریایی خود را برای بازدارندگی در برابر جنگ هستهای افزایش دهد.
رهبر کره شمالی همچنین بر ضرورت تقویت همزمان توانمندیهای نظامی این کشور در زمین، دریا و هوا، تاکید کرده است.
توسعه زرادخانه هستهای و نوسازی نیروی دریایی
اعلام برنامه ساخت ناوشکن جدید تنها چند روز پس از آن صورت گرفت که رهبر کره شمالی خواستار گسترش «تصاعدی» زرادخانه هستهای این کشور شد.
کیم ۱۴ خرداد در جریان بازدید از یک کارخانه تازه راهاندازی شده تولید مواد هستهای، بر لزوم افزایش سریع توان هستهای کشورش تاکید کرد.
تصاویر منتشرشده از بازدید کیم از شناورهای نظامی همچنین نشان داد دختر او، جو ئه، که گمان میرود نوجوان باشد، در این بازدید همراهش بوده است.
کره شمالی پیشتر در اردیبهشت ۱۴۰۴ اعلام کرده بود یک ناوشکن پنج هزار تنی این کشور در جریان مراسم به آباندازی در بندر چونگجین بهطور جزیی واژگون شده است.
کیم که شخصا بر آن مراسم نظارت داشت، این حادثه را «اقدامی جنایتکارانه» توصیف کرده و گفته بود چنین اشتباهی قابل تحمل نیست.
پس از انتقال شناور به بندر راجین و انجام تعمیرات، مراسم دوم به آباندازی آن در ماه بعد برگزار شد و این ناوشکن «کانگ کون» نام گرفت.
عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در واکنش به سخنان جوزف عون، رییسجمهوری لبنان، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «بر اساس اظهارات آقای عون، ظاهرا این ایران است که یک پنجم خاک لبنان را اشغال کرده، یک چهارم لبنانیها را آواره کرده و کشور او را روزانه بمباران میکند.»
او افزود: «اگر لبنان برای ایران ابزار چانهزنی بود، ما مدتها پیش به توافق رسیده بودیم.»
عون در گفتوگو با شبکه خبری سیانان، حکومت ایران را متهم کرده بود که در جریان مذاکرات خود با ایالات متحده، از این کشور بهعنوان «ابزار معامله» استفاده میکند.
بهگفته او، مردم لبنان بهای سیاستهای منطقهای تهران را میپردازند و از ادامه جنگ میان اسرائیل و حزبالله خسته شدهاند.