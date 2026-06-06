مقام حکومت ایران: تیم ملی فوتبال همان روز مسابقه باید از آمریکا به مکزیک باز گردد
خبرگزاری فرانسه به نقل از سفیر حکومت ایران در مکزیک گزارش داد: «به تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی اطلاع داده شده است که باید در همان روز که مسابقات در ایالات متحده برگزار میشود، به خاک آمریکا وارد و از آن خارج شوند.»
پولیتیکو در تحلیلی نوشت اگر دولت دونالد ترامپ و جمهوری اسلامی واقعاً به دنبال دستیابی به توافق باشند، احتمالاً ناچار خواهند شد از راهحلهای سیاسی و حقوقی مبهمی استفاده کنند که به هر دو طرف امکان دهد بدون عقبنشینی علنی از مواضع خود، توافق را به عنوان یک پیروزی معرفی کنند.
پولیتیکو در تحلیلی درباره مذاکرات جاری میان تهران و واشینگتن نوشت هرگونه توافق احتمالی میان دو طرف احتمالاً نیازمند سطحی از «ابهامسازی دیپلماتیک» و تفسیرهای متفاوت از مفاد توافق خواهد بود؛ رویکردی که در بسیاری از توافقهای مهم بینالمللی سابقه داشته است.
این تحلیل با اشاره به اظهارات اخیر مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، یادآور شد که او در کنگره تاکید کرده بود واشینگتن در ازای بازگشایی تنگه هرمز، نه تحریمهای ایران را لغو خواهد کرد و نه به تهران اجازه دسترسی به داراییهای مسدودشدهاش را خواهد داد.
با این حال، پولیتیکو معتقد است میان داراییهای «مسدودشده» و منابع مالی «محدودشده» تفاوت وجود دارد و همین موضوع میتواند راهی برای مصالحه باز کند.
به نوشته این رسانه، یکی از گزینههای مورد بحث میتواند فراهم شدن امکان استفاده غیرمستقیم [حکومت] ایران از بخشی از منابع مالی محدودشده خود، از جمله میلیاردها دلار موجود در قطر، بدون لغو رسمی تحریمها یا آزادسازی مستقیم داراییهای بلوکهشده باشد.
تجربه برجام و درسهای گذشته پولیتیکو در ادامه با اشاره به مذاکرات هستهای دوران باراک اوباما نوشت که توافق هستهای سال ۲۰۱۵ نیز بر پایه مجموعهای از فرمولهای حقوقی و سیاسی طراحی شده بود که به هر دو طرف امکان میداد خود را پیروز مذاکرات معرفی کنند.
این گزارش یادآور شد که در جریان اجرای برجام، همزمان با آزادی زندانیان آمریکایی در ایران و حلوفصل یک اختلاف مالی قدیمی میان دو کشور، دولت اوباما تاکید میکرد این موضوعات ارتباطی با توافق هستهای ندارند؛ ادعایی که منتقدان جمهوریخواه آن را نپذیرفتند.
به نوشته پولیتیکو، تجربه برجام نشان میدهد توافقهای پیچیده دیپلماتیک اغلب بر پایه تفسیرهای متفاوت، ابهامهای حسابشده و فرمولهای انعطافپذیر شکل میگیرند.
ترامپ به دنبال توافقی متفاوت از برجام این تحلیل میگوید ترامپ که سالها برجام را به عنوان یک توافق «فاجعهبار» مورد حمله قرار داده بود، اکنون ممکن است خود ناچار شود برای دستیابی به توافقی جدید از ابزارهایی مشابه استفاده کند.
پولیتیکو معتقد است ترامپ در صورت دستیابی به توافق میتواند آن را به شیوههای مختلف به عنوان موفقیت خود معرفی کند؛ از جمله اگر ایران غنیسازی اورانیوم را حتی برای مدت محدودی متوقف کند یا دسترسی به منابع مالی خود را از طریق سازوکارهایی غیرمستقیم به دست آورد.
به نوشته این رسانه، ترامپ همچنین ممکن است هرگونه تعهد تازه [حکومت] ایران درباره عدم حرکت به سوی سلاح هستهای را به عنوان یک امتیاز مهم معرفی کند؛ حتی اگر تهران پیشتر نیز بارها چنین موضعی را اعلام کرده باشد.
احتمال تماس با مجتبی خامنهای پولیتیکو در بخش دیگری از این تحلیل به احتمال گفتوگوی مستقیم ترامپ با مجتبی خامنهای، رهبر جدید جمهوری اسلامی، اشاره کرده و نوشته است که چنین ارتباطی میتواند از نگاه رییسجمهوری آمریکا یک دستاورد سیاسی مهم تلقی شود.
این رسانه یادآور شد که علی خامنهای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی، هیچگاه به طور مستقیم با رییسجمهوری آمریکا گفتوگو نکرده بود و همین موضوع میتواند به ترامپ فرصت دهد توافق احتمالی را متفاوت از تجربههای گذشته معرفی کند.
نگرانی از افشای جزئیات مذاکرات پولیتیکو در عین حال یکی از مشکلات اصلی دولت ترامپ را ناتوانی در حفظ محرمانگی مذاکرات دانست.
به نوشته این رسانه، برخی مقامهای سابق آمریکایی معتقدند انتشار مداوم اطلاعات و جزئیات مذاکرات در رسانهها میتواند اعتماد میان تهران و واشینگتن را تضعیف کرده و روند گفتوگوها را دشوارتر کند.
ایلان گلدنبرگ، از مقامهای پیشین دولتهای اوباما و بایدن، به پولیتیکو گفت: «اگر واقعاً میخواهید توافقی حاصل شود، نباید در هر مرحله جزئیات آن را به رسانهها درز دهید.»
هر دو طرف به دنبال اعلام پیروزی خواهند بود پولیتیکو در جمعبندی گزارش خود نوشت که در صورت دستیابی به توافق، هم تهران و هم واشینگتن تلاش خواهند کرد آن را به گونهای روایت کنند که به نفع خودشان باشد.
این رسانه تاکید کرد مهمترین موضوع نه روایتهای عمومی، بلکه توافق پشت پرده دو طرف درباره نحوه اجرای تعهدات، زمانبندی اقدامات و تفسیر دقیق مفاد توافق خواهد بود.
به نوشته پولیتیکو، همانگونه که در بسیاری از توافقهای مهم بینالمللی گذشته مشاهده شده، احتمالاً توافق احتمالی میان [حکومت] ایران و آمریکا نیز با ابهامهای عمدی، تفسیرهای متفاوت و روایتهای متضاد همراه خواهد بود، اما آنچه اهمیت دارد وجود درک مشترک میان طرفین درباره چگونگی اجرای آن است.
روزنامه اسرائیلهیوم در یادداشتی تحلیلی نوشت اگرچه اظهارات متناقض دونالد ترامپ درباره ایران و انتقادهای اخیر او از بنیامین نتانیاهو باعث نگرانی در اسرائیل شده است، اما کارنامه عملی او نشان میدهد که همچنان به دنبال تضعیف جمهوری اسلامی و تکمیل کارزار نظامی و سیاسی علیه تهران است.
اسرائیلهیوم در این تحلیل درباره سیاستهای ترامپ در قبال [حکومت] ایران، از آنچه «پیامهای متناقض» رییسجمهوری آمریکا درباره جنگ و مذاکرات با تهران توصیف کرد انتقاد کرد، اما در عین حال استدلال کرد که عملکرد عملی ترامپ نشان میدهد او همچنان به ادامه فشار بر جمهوری اسلامی متعهد است.
نویسنده این یادداشت مینویسد برای بسیاری از حامیان اسرائیل، شنیدن سخنان متناقض ترامپ درباره [حکومت] ایران ناامیدکننده است؛ از یک سو او از نابودی برنامه هستهای و توان نظامی جمهوری اسلامی سخن میگوید و از سوی دیگر از آمادگی برای دیدار با رهبران [حکومت] ایران و احتمال دستیابی به توافق صحبت میکند.
این تحلیل همچنین انتقادهای اخیر ترامپ از نتانیاهو را «آزاردهنده» توصیف کرده و نوشته است که رییسجمهوری آمریکا گاه نتانیاهو را «رهبر بزرگ دوران جنگ» مینامد و در مقاطعی نیز او را مورد انتقاد قرار میدهد یا مدعی میشود اسرائیل بدون حمایت او قادر به ادامه مسیر خود نیست.
ایالات متحده در بیانیهای حمله به نیروگاه هستهای براکه در امارات متحده عربی را محکوم کرد.
ایالات متحده با طرح این پرسش که آیا حکومت ایران و نیروهای نیابتی آن نسبت به مخاطرات ایمنی و امنیت هستهای ناشی از چنین حملاتی نگرانی دارند یا نه، گفت حمله به یک نیروگاه هستهای غیرنظامی، خطراتی فراتر از اهداف نظامی متعارف دارد و میتواند پیامدهای رادیواکتیو فرامرزی و نسلبهنسل ایجاد کند.
در این بیانیه آمده است که حتی آسیب رساندن به خطوط برق نیروگاه میتواند سامانههای ایمنی را مختل کند و خطر ذوب هسته را افزایش دهد که به انتشار گسترده مواد رادیواکتیو میانجامد.
ایالات متحده از نقش آژانس بینالمللی انرژی اتمی در نظارت بر ایمنی و امنیت هستهای در شرایط درگیری مسلحانه حمایت کرد و خواستار توقف حملات علیه امارات متحده عربی شد.
«الف»، یکی از مقامات ارشد سابق موساد که سال گذشته بازنشسته شد، به کانال تلویزیونی ۱۲ اسرائیل گفت: «نقشهای که توسط اسرائیل و موساد تدوین شده، هنوز هم میتواند به سقوط رژیم ایران منجر شود، اما پس از تصمیم ایالات متحده برای توقف جنگ، در تمام مراحل خود دنبال نشده است.»
او افزود: «ما تمام تلاش خود را نکردیم؛ در طول مسیر متوقف شدیم. این یک طرح چند مرحلهای است که به مرور زمان تهیه شده و در حال حاضر متوقف شده است. در این جنگ، ما با یک شریک، یک قدرت استراتژیک که در مقطعی جنگ را متوقف کرد، وارد عمل شدیم.»
الف ابراز امیدواری کرد که در مقطعی، مراحل بعدی طرح عملیاتی تصویب شود.
او اشاره کرد: «طرحی مانند این، یک طرح بلندمدت است که میتواند مدت زیادی طول بکشد و شما باید در تمام مراحل آن پشتکار داشته باشید.»
در عین حال، او اعتقاد دارد که شرایط به گونهای ایجاد شده است که در نهایت رژیم قدرتش را از دست خواهد داد.
الف افزود نمیتوانم پیشبینی کنم که رژیم ایران «طی شش ماه و یا طی سه سال» سرنگون خواهد شد اما درنهایت این موضوع اتفاق خواهد افتاد.
او اشاره کرد که چگونه موساد در طول جنگ ۱۲ روزه در تابستان سال گذشته، در ایران به شیوههایی عمل کرد که حتی چند سال قبل غیرقابل تصور بود، و توضیح داد: «این یک واحد نظامی عملیاتی بود که طبق آموزشهای عملیاتی پیشرفته، با سلاحها، دستگاههای دید در شب و توانایی هدایت موشکها، در داخل ایران کار میکرد. این چیزی است که ما شش سال پیش نمیتوانستیم ببینیم. این انقلاب بزرگی است که در موساد [تحت ریاست دیوید بارنی، رئیس سابق موساد] رخ داده است.»
به گفته او، در سالهای اخیر، موساد استخدام، آموزش و اعتماد به مأموران کشورهای دشمن را افزایش داد و در عملیاتی که پیش از این فقط توسط مأموران اسرائیلی انجام میشد، به آنها تکیه کرد.
جک کین، معاون پیشین رییس ستاد کل ارتش آمریکا، به شبکه خبری فاکس گفت که ایالات متحده هیچ برنامهای برای دادن امتیاز به جمهوری اسلامی که منجر به آزادسازی داراییهای مسدود شده ایران شود، ندارد.
او افزود: «آنچه ما در مذاکرات به دنبال آن هستیم بسیار ساده است؛ ما خواستههای حداکثری خود را میخواهیم که در صورت استفاده از نیروی نظامی به آنها دست مییابیم. این همان چیزی است که ما از رژیم میخواهیم.»
کین گفت: «ما قصد نداریم به آنها کمک مالی کنیم و داراییهای مسدود شده را آزاد کنیم و میلیاردها دلار به آنها بدهیم تا بتوانند خود را کنند.»