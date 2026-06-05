آیکهان حاجی‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان، جمعه ۱۵ خرداد در بیانیه‌ای اعلام کرد ادعاهای مطرح‌شده در مقاله منتشرشده در وب‌سایت سی‌ان‌ان مبنی بر استفاده از خاک آذربایجان برای عملیات نظامی یا اطلاعاتی علیه [حکومت] ایران و همچنین استقرار نیروهای اسرائیلی در این کشور «کاملاً بی‌اساس» است.

او تاکید کرد که «این ادعاها پیش از این نیز بارها از سوی باکو تکذیب شده» و موضع رسمی جمهوری آذربایجان پیش از انتشار گزارش، در پاسخ به پرسش سی‌ان‌ان به این شبکه اعلام شده بود.

حاجی‌زاده در بیانیه خود نوشت: «جمهوری آذربایجان هرگز اجازه نداده و هرگز اجازه نخواهد داد که از خاک این کشور برای عملیات نظامی، فعالیت‌های اطلاعاتی یا هرگونه اقدام خصمانه علیه کشور دیگری استفاده شود.»

سخنگوی وزارت خارجه آذربایجان همچنین انتشار گزارش بر پایه منابع ناشناس و بدون ارائه مدارک معتبر را «مغایر با اصول بی‌طرفی، عینیت و اخلاق حرفه‌ای در روزنامه‌نگاری» دانست و از سی‌ان‌ان خواست این گزارش را تکذیب کند.

گزارش سی‌ان‌ان چه می‌گفت؟

واکنش باکو در پی انتشار گزارشی از سوی سی‌ان‌ان صورت گرفت که در آن به نقل از چهار منبع آگاه گفته شده بود اسرائیل در جریان جنگ ایران، به‌طور محرمانه شماری از نیروهای نخبه نظامی و اطلاعاتی خود را در جمهوری آذربایجان مستقر کرده است.

بر اساس این گزارش، نیروهای اسرائیلی از چندین نقطه در جنوب جمهوری آذربایجان و در نزدیکی مرزهای شمالی ایران فعالیت می‌کردند و نزدیک‌ترین پایگاه مورد استفاده آنان حدود ۹۷ کیلومتر با شهر تبریز فاصله داشته است.

سی‌ان‌ان به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد یگان‌های ویژه کماندویی اسرائیل در این مناطق مستقر بوده و ماموریت‌های اطلاعاتی و عملیات پهپادی را اجرا می‌کردند. به گفته این منابع، این استقرار به اسرائیل امکان می‌داد شمال ایران را در طول جنگ زیر نظر داشته باشد.

این شبکه همچنین گزارش داد حضور نیروهای اسرائیلی در آذربایجان بخشی از یک شبکه گسترده‌تر از پایگاه‌های مخفی اسرائیل در خاورمیانه بوده که در کشورهای دیگری از جمله عراق، امارات متحده عربی و سومالی‌لند نیز فعالیت داشته‌اند.

بر اساس این گزارش، برخی از این پایگاه‌ها ابتدا برای عملیات پشتیبانی، امداد و نجات طراحی شده بودند، اما به مرور به مراکزی برای فعالیت‌های نظامی و اطلاعاتی تبدیل شدند.

سی‌ان‌ان همچنین گزارش داده بود که اسرائیل از سال‌ها پیش جمهوری آذربایجان را یکی از شرکای راهبردی خود در مقابله با جمهوری اسلامی می‌داند و حتی هم‌زمان با اعتراضات سراسری دی‌ماه در ایران، پروژه‌ای محرمانه برای ایجاد زیرساخت‌های اطلاعاتی در امتداد مرز ایران و آذربایجان طراحی کرده بود.

در بخشی دیگر از این گزارش آمده بود که استقرار نیروها در جمهوری آذربایجان می‌توانست در صورت بروز حادثه برای خلبانان اسرائیلی در جریان عملیات نظامی علیه [حکومت] ایران، امکان اجرای عملیات جست‌وجو و نجات را نیز فراهم کند.

سابقه تنش میان تهران و باکو

گزارش سی‌ان‌ان همچنین یادآوری کرده بود که در جریان جنگ اخیر میان [حکومت] ایران و اسرائیل، جمهوری آذربایجان نیز تحت تاثیر درگیری‌ها قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، در ۱۴ اسفند ۱۴۰۴ حمله پهپادی جمهوری اسلامی به منطقه نخجوان چندین زخمی بر جای گذاشت و روابط تهران و باکو را بیش از پیش تحت تاثیر قرار داد.

در حالی که سی‌ان‌ان به نقل از منابع آگاه بر وجود همکاری‌های اطلاعاتی و عملیاتی میان اسرائیل و جمهوری آذربایجان تاکید کرده است، دولت آذربایجان این ادعاها را بخشی از یک کارزار «اطلاعات نادرست» توصیف کرده و بار دیگر تاکید کرده است که اجازه استفاده از خاک خود علیه کشورهای دیگر را نمی‌دهد.

این مناقشه رسانه‌ای در شرایطی شکل گرفته که پس از پایان جنگ ۴۰ روزه [حکومت] ایران و اسرائیل و برقراری آتش‌بس، همچنان پرسش‌های متعددی درباره ابعاد همکاری‌های منطقه‌ای، مسیرهای عملیاتی و شبکه‌های اطلاعاتی مورد استفاده در جریان این درگیری مطرح است.

