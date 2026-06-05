اشتباه عجیب فیفا؛ ۶۰ هوادار بلیت رایگان جام جهانی گرفتند!
فیفا تایید کرد که یک نقص در وبسایت این سازمان باعث شده است ۶۰ هوادار بتوانند بلیتهای جام جهانی را بدون پرداخت هزینه دریافت کنند.
فیفا تایید کرد که یک نقص در وبسایت این سازمان باعث شده است ۶۰ هوادار بتوانند بلیتهای جام جهانی را بدون پرداخت هزینه دریافت کنند.
فیفا همچنین اعلام کرد بلیتهایی که به اشتباه و با قیمت صفر صادر شده بودند، لغو شدهاند و به دارندگان آنها فرصت داده شده است تا بلیتها را با قیمت واقعی دوباره خریداری کنند.
فیفا در بیانیهای اعلام کرد: «حدود ۶۰ هوادار چهارشنبه ۱۳ خرداد پیامی دریافت کردند مبنی بر اینکه به دلیل یک مشکل در فرایند پرداخت، بلیتهایی بدون دریافت هزینه برای آنها صادر شده است.» این سازمان همچنین بابت این اتفاق ابراز تاسف کرد.
بر اساس نامهای که حساب «تیکت تاک نتورک» در شبکههای اجتماعی منتشر کرده است، هواداران هفت روز فرصت دارند هزینه بلیتها را پرداخت کنند؛ در غیر این صورت، بلیتها از حساب کاربری آنها حذف خواهد شد.
گفته میشود این بلیتها مربوط به مسابقات مرحله گروهی جام جهانی در تورنتو بوده است.
این اتفاق تازهترین مشکل بلیتفروشی فیفا در آستانه جام جهانی ۲۰۲۶ به شمار میرود. با وجود وعده فیفا مبنی بر تکمیل ظرفیت ورزشگاهها، کمتر از یک هفته مانده به آغاز مسابقات، همچنان بلیت برخی دیدارها در دسترس است.
هفته گذشته نیز دادستانهای کل ایالتهای نیویورک و نیوجرسی تحقیقاتی را درباره شیوه فروش بلیتهای جام جهانی آغاز کردند. این تحقیقات پس از مطرح شدن اتهاماتی درباره «افزایش مصنوعی قیمتها» و «گمراه کردن هواداران» آغاز شد.
فیفا در فروش بلیتهای جام جهانی از سیستمی موسوم به «قیمتگذاری شناور» استفاده میکند؛ روشی که بر اساس آن، قیمت بلیتها با توجه به میزان تقاضا و تعداد بلیتهای موجود در مراحل مختلف فروش تغییر میکند.
روزنامه لیبر بلژیک در یادداشتی، وضعیت پیچیده و دشوار یک داور فوتبال و نگاه تماشاگران به او را شرح داده است.
داور وضعیت عجیبی دارد؛ مچگیرها کمین میکنند تا کوچکترین اشتباهی از او سر بزند. هنوز سوت نزده، مورد ظن و اتهام است؛ یا بیش از حد از صحنه دور است، یا بیش از حد مستبد است، یا بیش از حد تحت تاثیر جو قرار دارد، یا به اندازه کافی شجاعت ندارد.
او احتمالا تنها فردی در زمین است که همزمان از او میخواهند هم نامرئی باشد، هم دانای کل و هم حاضر در همهجا.
هیچکس عاشق یک «آوانتاژ» بهموقع و بهجا نمیشود و هیچ تماشاگری پس از بازی به خانه برنمیگردد تا بگوید: «عجب جایگیری فوقالعادهای روی خط اوت در دقیقه ۳۷ داشت!»
یک داور خوب، در جریان بازی حل و ناپدید میشود؛ اما یک داور بد یا صرفا بدشانس، خودِ بازی میشود.
چرا اشتباه داور غیرقابل تحمل است؟
بله، معلوم است که او هم اشتباه میکند؛ درست مثل مدافعی که یار مستقیمش را گم میکند، مهاجمی که دروازه خالی را به آسمان میکوبد یا مربیای که تنها بازیکن خلاق زمین را تعویض میکند. اما اشتباه داور یک ویژگی غیرقابل تحمل دارد؛ شبیه اشتباهات عادی بازی نیست. فوتبالیست فرصتسوزی میکند، اما داور حکم صادر میکند. و ما انسانها، حماقت و ناشیگری را بسیار راحتتر از بیعدالتی تحمل میکنیم.
در اعماق وجودمان، از این متنفریم که او نماینده قوانین وضعشده از سوی فیفاست. او نماینده «واقعیت تلخی» است که میآید تا داستان رویایی ما را خراب کند. در ذهن ما، تیممان لایق آن پنالتی، آن گل یا آن آخرین شانس بود. اما داور با سوت و کارتهایش از راه میرسد و به ما یادآوری میکند که نسخه ما از داستان، لزوما همان نسخهای نیست که ثبت خواهد شد.
اما دلیل دیگری هم برای این نفرت وجود دارد: داور، یک سپر بلا یا قربانی ایدهآل است. او به ما اجازه میدهد عاشق تیممان بمانیم، بدون اینکه بیش از حد از دست بازیکنان خودی عصبانی شویم. با خود میگوییم اگر فلان صحنه را سوت نمیزد، فلان خطا را نادیده نمیگرفت، آن کارت را نشان نمیداد یا اصلا به آن VAR کوفتی رجوع میکرد یا نمیکرد، بازی طور دیگری پیش میرفت.
اخلاق یکبامودوهوای هواداران
اینجاست که فوتبال یک حقیقت نسبتا خندهدار و البته نهچندان خوشایند را درباره ما برملا میکند. ما قانون را میخواهیم، اما فقط تا جایی که از تیم ما محافظت کند. ما خواهان قدرت و اقتدار هستیم، اما به محض اینکه علیه خودمان اعمال شود، به آن فحش میدهیم.
تماشاگر فوتبال، یک مصلح اخلاقی بزرگ با استانداردهای دوگانه است؛ وقتی مهاجم تیم خودش شیرجه میزند، از «روح بازی» دفاع میکند، اما وقتی بند کفش بازیکن حریف چند سانتیمتر از خط جلوتر است، مو را از ماستِ «متن صریح قانون» میکشد.
انسان در مرکز این ریاکاری
و در مرکز این ریاکاری، داور ایستاده است. او میان ۲۲ بازیکن میدود که گاهی تمارض میکنند و همیشه در حال چانهزنی هستند؛ آن هم در محاصره سکوهایی که متقاعد شدهاند صحنهها را بهتر از او میبینند. ما به او اتهامهای ناروا نسبت میدهیم و پشت تصمیمهایش توطئه میبینیم. او در نظر ما «فروختهشده» یا «کور» است، در حالی که شاید صرفا یک «انسان» باشد.
و شاید دقیقا به همین دلیل است که اینقدر از او متنفریم؛ چون او در نقشی که ما دوست داریم، نیست. او یک موجود فرازمینی نیست؛ بیش از حد شبیه به خود ماست. ما یک ماشین عدالتپرور و یک قاضی بدون عصبانیت و بدون غرور میخواهیم، اما داور هم شک میکند، تفسیر میکند و گاهی اشتباه میکند.
او به ما یادآوری میکند که برقراری عدالت، حتی روی چمن سبز فوتبال هم هرگز ساده نیست.
اندرو جولیانی، مدیر اجرایی کارگروه جام جهانی ۲۰۲۶ در کاخ سفید، تاکید کرد که برخلاف هواداران ۴۶ تیم دیگر حاضر در رقابتها، شهروندان ایران و هائیتی امکان دریافت ویزا برای سفر به آمریکا و حضور در مسابقات جام جهانی را نخواهند داشت.
در جریان یک نشست خبری درباره آمادگیهای آمریکا برای میزبانی جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶، که پنجشنبه ۱۴ خرداد در میامی برگزار شد، اندرو جولیانی، مدیر اجرایی کارگروه جام جهانی در کاخ سفید، بار دیگر بر محدودیتهای ویزایی برای شهروندان ایران و هائیتی تاکید کرد.
جولیانی در پاسخ به پرسشی درباره سیاستهای مهاجرتی دولت دونالد ترامپ و تاثیر آن بر حضور هواداران تیمهای ملی در جام جهانی گفت: «به جز ایران و هائیتی، ۴۶ تیمی که به جام جهانی راهیافتهاند، امکان دریافت ویزا و ورود به آمریکا را خواهند داشت.»
در همین زمینه و در حالی که تنها ۶ روز تا آغاز جام جهانی ۲۰۲۶ باقی مانده، بازیکنان تیم ملی ایران نیز هنوز ویزای آمریکا را دریافت نکردهاند؛ موضوعی که به گفته مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال حضور ایران در این رقابتها را با چالش جدی مواجه کرده است.
اندرو جولیانی، مدیر اجرایی کارگروه جام جهانی ۲۰۲۶ در کاخ سفید، تاکید کرد که برخلاف هواداران ۴۶ تیم دیگر حاضر در رقابتها، شهروندان ایران و هائیتی امکان دریافت ویزا برای سفر به آمریکا و حضور در مسابقات جام جهانی را نخواهند داشت.
در جریان یک نشست خبری درباره آمادگیهای آمریکا برای میزبانی جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶، که پنجشنبه ۱۴ خرداد در میامی برگزار شد، اندرو جولیانی، مدیر اجرایی کارگروه جام جهانی در کاخ سفید، بار دیگر بر محدودیتهای ویزایی برای شهروندان ایران و هائیتی تاکید کرد.
جولیانی در پاسخ به پرسشی درباره سیاستهای مهاجرتی دولت دونالد ترامپ و تاثیر آن بر حضور هواداران تیمهای ملی در جام جهانی گفت: «به جز ایران و هائیتی، ۴۶ تیمی که به جام جهانی راه یافتهاند، امکان دریافت ویزا و ورود به آمریکا را خواهند داشت.»
او بدون اشاره به جزییات گزارشهای پیشین افزود: «فکر میکنم درباره ایران دلایل آن روشن است.» جولیانی درباره هائیتی نیز به مشکلات داخلی این کشور و نرخ بالای ماندن غیرقانونی اتباع آن در آمریکا اشاره کرد.
اظهارات این مقام کاخ سفید نشان میدهد که با وجود حضور تیم ملی فوتبال ایران در رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶، هواداران ایرانی با محدودیتهای جدی برای سفر به آمریکا و تماشای مسابقات روبهرو خواهند بود.
جولیانی در عین حال تاکید کرد که شهروندان سایر کشورهای حاضر در جام جهانی میتوانند برای دریافت ویزاهای گردشگری و تجاری اقدام کنند و گفت زمان انتظار برای صدور این ویزاها در بسیاری از کشورها کاهش یافته است.
او افزود که دولت آمریکا تلاش میکند میان حفظ امنیت ملی و فراهم کردن امکان حضور هواداران فوتبال در این رویداد جهانی تعادل برقرار کند.
دونالد ترامپ در ابتدای دور دوم ریاست جمهوریاش در سال ۲۰۲۵ با صدور فرمانی اجرایی شهروندان ۱۹ کشور را در فهرست ممنوعیت سفر به آمریکا قرار داد که از این میان، ایران و هائیتی دو کشوری هستند که به جامجهانی صعود کردهاند.
در دسامبر گذشته (۱۲ آذر ۱۴۰۴) نیز در جریان کنفرانس مطبوعاتی جولیانی، خبرنگار با اشاره به این که در فهرست ۱۹ کشور که ممنوعیت سفر دارند، دو کشور یعنی هائیتی و ایران به جام جهانی صعود کردهاند، از او پرسیده بود که آیا این به معنای آن است که طرفداران این کشورها نمیتوانند به ایالات متحده بیایند؟
جولیانی با تایید این موضوع گفته بود: «بله. طبق فرمان اجرایی، همانطور که در آن آمده، برای تیم هائیتی، تیم ایرانی، و کارکنان پشتیبانی مستقیم، و فکر میکنم اعضای درجه یک خانوادهها در فرمان اجرایی رییسجمهور معافیت وجود دارد.»
همچنین پیشتر مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، اعلام کرده بود افراد مرتبط با سپاه پاسداران اجازه ورود به خاک آمریکا را نخواهند داشت. همین مساله باعث شده بود درباره وضعیت برخی بازیکنان تیم ملی که دوران خدمت سربازی خود را در نهادهای وابسته به سپاه پاسداران گذراندهاند، از جمله مهدی طارمی و شجاع خلیلزاده، نگرانیهایی مطرح شود.
جام جهانی ۲۰۲۶ به میزبانی مشترک آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار خواهد شد و برای نخستین بار با حضور ۴۸ تیم برگزار میشود. ایران یکی از تیمهایی است که پیشتر حضور خود در این رقابتها را قطعی کرده است.
رقابتهای رولان گاروس ۲۰۲۶ در بخش زنان شاهد یک فینال غیرمنتظره خواهد بود؛ جایی که میرا آندریوای ۱۹ ساله از روسیه و مایا چالینسکای لهستانی که از جدول مقدماتی وارد مسابقات شده، برای کسب نخستین عنوان گرنداسلم دوران حرفهای خود به مصاف هم میروند.
آندریوا در مرحله نیمهنهایی با نمایشی مقتدرانه و در مدت ۷۶ دقیقه، مارتا کوستیوک اوکراینی را با نتایج ۶-۱ و ۶-۳ شکست داد و برای نخستین بار به فینال یک گرنداسلم رسید. این تنیسور روس که دو سال پیش در همین مسابقات در نیمهنهایی حذف شده بود، اکنون سومین بازیکن جوان قرن حاضر است که به فینال رولان گاروس راه پیدا میکند.
در سوی دیگر، چالینسکا به شگفتیسازی خود در پاریس ادامه داد و با برتری ۷-۶ (۷-۴) و ۶-۴ مقابل دیانا اشنایدر روس، جواز حضور در دیدار نهایی را به دست آورد. تنیسور ۲۳ ساله لهستانی که با رتبه ۱۱۴ جهان پا به مسابقات گذاشته، نخستین بازیکن عصر اوپن محسوب میشود که پس از عبور از جدول مقدماتی به فینال رولان گاروس میرسد.
چالینسکا که پیش از این تنها دو پیروزی در مسابقات گرنداسلم داشت، در پاریس تاکنون ۹ مسابقه را با موفقیت پشت سر گذاشته و حالا در آستانه ثبت یکی از بزرگترین شگفتیهای تاریخ این رقابتها قرار دارد.
فینال روز شنبه در شرایطی برگزار میشود که با حذف زودهنگام آرینا سابالنکا، نفر نخست جهان، مسیر برای ظهور یک قهرمان جدید هموار شده است. آندریوا بهعنوان یکی از پدیدههای تنیس زنان و چالینسکا بهعنوان شگفتی بزرگ مسابقات، برای نخستین قهرمانی گرنداسلم خود در ورزشگاه فیلیپ شاتریه به میدان خواهند رفت.
مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی، در مصاحبه با نیویورک تایمز با اشاره به ادامه ابهامها درباره حضور ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ و در پاسخ به این پرسش که آیا اطمینان دارد بازی نخست ایران در جام جهانی برگزار خواهد شد، گفت: «باید از فیفا بپرسید.»
این مصاحبه در حالی منتشر شده است که کمتر از یک هفته تا آغاز جام جهانی باقی مانده و تیم ملی ایران همچنان در انتظار دریافت ویزای آمریکا است. موضوعی که به یکی از چالشهای اصلی آمادهسازی این تیم برای حضور در مسابقات تبدیل شده است.
تاج در ادامه به نیویورک تایمز گفت: «تیم ملی ایران که قرار بود پیش از مسابقات در توسان آریزونا مستقر شود، پس از گفتوگو با فیفا محل اردو به تیخوانا در مکزیک منتقل شده است.» به گفته تاج، این تصمیم با هدف کاهش مدت حضور تیم در خاک آمریکا اتخاذ شده است.
رییس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی همچنین با ابراز ناامیدی از تاخیر در صدور ویزاها گفت درخواستهای ویزای بازیکنان و اعضای کادر فنی هنوز تایید نشده است. ایران قرار است سه مسابقه مرحله گروهی خود را در سواحل غربی آمریکا برگزار کند.
تاج همچنین گفت: «ما فقط با فیفا در تماس هستیم و با ایالات متحده تماسی نداریم و نمیدانیم نظر آنها چیست.»
او همچنین گفت شرایط ناشی از جنگ میان جمهوری اسلامی و آمریکا بر روند آمادهسازی تیم ملی تاثیر گذاشته و ابهامهایی درباره حضور ایران در مسابقات ایجاد کرده است.
تاج در بخش دیگری از این گفتوگو به مشکلات خود برای سفر به آمریکای شمالی اشاره کرد و گفت در ماه دسامبر نتوانست برای حضور در مراسم قرعهکشی جام جهانی وارد آمریکا شود. او همچنین گفت ماه گذشته مقامهای کانادایی مدارک سفرش را هنگام ترانزیت در تورنتو لغو کردند و هیات ایرانی در نهایت به کشور بازگشت.
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، پیشتر گفته بود افرادی که با سپاه پاسداران ارتباط داشته باشند ممکن است با محدودیتهای ورود به آمریکا روبهرو شوند. تاج نیز به نیویورک تایمز گفت برخی بازیکنان تیم ملی، از جمله کاپیتان تیم، دوران خدمت سربازی خود را در نهادهای وابسته به سپاه پاسداران گذراندهاند.
نیویورک تایمز نوشت با وجود ادامه رایزنیها میان فدراسیون فوتبال ایران و فیفا، وضعیت ویزای اعضای تیم ملی همچنان نامشخص است و ابهامها درباره حضور ایران در جام جهانی ادامه دارد.