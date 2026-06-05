رییسجمهوری آمریکا در این گفتوگو از روند مذاکرات با حکومت ایران، وضعیت جنگ، توان نظامی جمهوری اسلامی و آینده توافق احتمالی میان تهران و واشینگتن سخن گفت.
ترامپ در این مصاحبه که در ایالت ویسکانسین انجام شد، گفت رهبران جمهوری اسلامی هنوز با توافق مورد نظر آمریکا برای پایان دادن به جنگ موافقت نکردهاند، اما معتقد است در نهایت راهی جز پذیرش توافق نخواهند داشت.
او گفت: «آنها قوی هستند، مغرور هستند و کارهایی وجود دارد که هرگز فکر نمیکردند مجبور به انجام آن شوند، اما ناچار خواهند شد انجامشان دهند. آنها انتخاب دیگری ندارند و این روند کمی زمان میبرد.»
اظهارات ترامپ در حالی مطرح میشود که مذاکرات میان حکومت ایران و آمریکا برای پایان دادن به جنگی که اکنون وارد چهارمین ماه خود شده، ادامه دارد. دو کشور در ماه فروردین با آتشبسی موافقت کردند که تاکنون چندین بار تمدید شده است، اما در روزهای اخیر پس از تبادل حملات در نزدیکی تنگه هرمز، تنشها بار دیگر افزایش یافته است.
روبیو: عملیات «خشم حماسی» پایان یافته است
همزمان، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، چهارشنبه ۱۳ خرداد به نمایندگان مجلس آمریکا گفت عملیات نظامی آمریکا علیه ایران که دولت ترامپ آن را «عملیات خشم حماسی» نامیده، به پایان رسیده است.
با این حال روبیو تاکید کرد حملات اخیر آمریکا ماهیتی دفاعی داشته و در واکنش به حملات [حکومت] ایران علیه کشتیها در نزدیکی تنگه هرمز انجام شده است.
او گفت: «برای محافظت از نیروهای خود، ما فقط پهپادها را هدف قرار نمیدهیم، بلکه کسانی را که این پهپادها را به پرواز درمیآورند نیز هدف قرار میدهیم. این اقدامات کاملاً دفاعی هستند و در پاسخ به اقدام [حکومت] ایران انجام میشوند. اگر آنها به این کشتیها شلیک نکنند، ما هم شلیک نمیکنیم، اما ناچاریم واکنش نشان دهیم.»
ترامپ: ایران هنوز موشک دارد، اما بخش عمده توانش از بین رفته است
ترامپ در بخش دیگری از مصاحبه خود گفت که آمریکا بخش عمده زیرساختهای نظامی ایران را نابود کرده است، اما جمهوری اسلامی همچنان بخشی از توان موشکی و پهپادی خود را حفظ کرده است.
او گفت: «بیشتر کارخانههای تولید پهپاد از بین رفتهاند، بیشتر سکوهای پرتاب نابود شدهاند و بیشتر مراکز تولید موشک نیز از بین رفتهاند. اما آنها هنوز ظرفیتهایی دارند. هنوز موشک و پهپاد دارند.»
رییسجمهوری آمریکا افزود: «اگر بخواهم درصدی بگویم، شاید حدود ۲۱ تا ۲۲ درصد از موشکهای خود را حفظ کرده باشند. این هنوز تعداد زیادی موشک است، اما با زمانی که ما نخستین حمله را انجام دادیم قابل مقایسه نیست.»
اظهارات ترامپ در حالی مطرح میشود که جمهوری اسلامی طی روزهای اخیر مجموعهای از حملات موشکی و پهپادی در منطقه خلیج فارس انجام داده و به گفته مقامهای آمریکایی، توانایی خود برای ادامه عملیات نظامی را به نمایش گذاشته است.
تنگه هرمز و فشار اقتصادی
ترامپ در این مصاحبه بار دیگر به بسته شدن تنگه هرمز اشاره کرد و گفت ادامه جنگ و اختلال در این مسیر حیاتی انرژی باعث افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی و رشد قیمت سوخت در آمریکا شده است.
بسته شدن تنگه هرمز که از مهمترین مسیرهای انتقال نفت جهان محسوب میشود، فشار اقتصادی قابل توجهی بر بازارهای جهانی و همچنین دولت آمریکا وارد کرده است.
ترامپ در پاسخ به انتقادهایی که از طولانی شدن جنگ مطرح میشود، گفت روند پایان دادن به چنین بحرانهایی زمانبر است.
او گفت: «این کارها سالها زمان میبرد.»
رییسجمهوری آمریکا با اشاره به جمهوری اسلامی افزود: «این افراد ۴۷ سال است که میجنگند. آنها آمریکاییها را کشتهاند.»
ترامپ همچنین مدت زمان جنگ جاری را با جنگ ویتنام مقایسه کرد و گفت: «من خیلی سریع حرکت میکنم. تازه وارد ماه سوم شدهام. جنگ ویتنام ۱۹ سال طول کشید. من در ماه سوم هستم و همه میپرسند چه زمانی پیروز میشوی؟»
هشدار درباره شکست مذاکرات
ترامپ در بخش دیگری از سخنان خود که پیشتر در گفتوگو با پادکست «پاد فورس وان» وابسته به نیویورکپست مطرح کرده بود، گفت بعید است محاصره آمریکا علیه ایران تا تعطیلات روز کارگر [اولین دوشنبه ماه سپتامبر] ادامه یابد.
او همچنین احتمال شکست مذاکرات را رد نکرد و هشدار داد که در صورت نهایی نشدن توافق، واشینگتن گزینههای دیگری را در نظر خواهد گرفت.
ترامپ گفت: «یا توافق را امضا میکنیم یا از راه دیگری وارد میشویم. و آن راه دیگر، راه خوشایندی نیست.»
رییسجمهوری آمریکا و مقامهای دولت او در هفتههای اخیر بارها تاکید کردهاند که هدف از عملیات نظامی علیه حکومت ایران جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هستهای بوده است. در مقابل، مقامهای ایرانی گفتهاند که برنامه هستهای این کشور ماهیتی صلحآمیز دارد و فشارهای نظامی و اقتصادی آمریکا تغییری در مواضع تهران ایجاد نخواهد کرد.
با این حال، اظهارات تازه ترامپ نشان میدهد که کاخ سفید همچنان دستیابی به توافق را محتمل میداند، اما همزمان تلاش دارد با ادامه فشار نظامی و اقتصادی، حکومت ایران را به پذیرش شرایط مورد نظر خود وادار کند.