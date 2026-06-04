کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، در جریان بازدید از یک کارخانه تولید مواد هستهای که بهتازگی به بهرهبرداری رسیده است، بر لزوم گسترش چشمگیر زرادخانه هستهای این کشور تاکید کرد.
خبرگزاری رویترز پنجشنبه ۱۴ خرداد این خبر را به نقل از «کیسیانای»، رسانه رسمی کره شمالی، گزارش کرد.
بر اساس این گزارش، کیم در جریان بازدید از این کارخانه اعلام کرد ظرفیت تولید مواد هستهای با درجه تسلیحاتی در پنج سال گذشته بیش از دو برابر شده و به مقامها دستور داد برای دستیابی به اهداف راهبردی بلندمدت، روند تولید را بیش از پیش افزایش دهند.
به گزارش خبرگزاری رسمی کره شمالی، کیم همچنین در جریان فناوریها و فرایندهای جدید تولید قرار گرفت و برنامههای توسعهای و اهداف تولیدی این مرکز را بررسی کرد.
تصاویر منتشرشده در رسانههای کره شمالی، کیم را در حال بازدید از تاسیساتی با تجهیزات استوانهایشکل نشان داد. به گفته برخی تحلیلگران، این تصاویر احتمالا در مجتمع اصلی هستهای کره شمالی در یونگبیون ثبت شدهاند.
کیم با اشاره به آنچه «تشدید تهدیدهای امنیتی» و «رویارویی طولانیمدت با درندهترین دشمنان» خواند، توسعه توان بازدارندگی هستهای را ضروری دانست و بر ادامه سیاست تقویت زرادخانه اتمی کره شمالی تاکید کرد.
بر اساس ارزیابیهای بینالمللی، کره شمالی در حال حاضر حدود ۵۰ کلاهک هستهای در اختیار دارد، هرچند مقامهای این کشور تاکنون جزییاتی درباره تعداد دقیق تسلیحات هستهای خود منتشر نکردهاند.
پیشتر در دیماه ۱۴۰۴ نیز رهبر کره شمالی توسعه توان هستهای این کشور را «اجتنابناپذیر» دانسته بود.
به گزارش خبرگزاری رسمی کره شمالی، ۱۴ خرداد نشست مشورتی مهمی درباره تقویت نیروهای هستهای برگزار شد که در آن، کیم دستورالعملهایی برای تسریع گسترش کمی و کیفی زرادخانه هستهای کره شمالی صادر کرد.
کیم همچنین از تدوین سازوکارهای اجرایی و تدابیر پشتیبان برای پیشبرد یک «برنامه بلندپروازانه در آینده» خبر داد که به گفته او، با هدف تقویت نیروهای هستهای کره شمالی و افزایش ظرفیت آنها با «نرخی تصاعدی» طراحی شده است.
او افزود: «این یک رویداد تاریخی است که نقطه عطفی سرنوشتساز در مسیر ارتقای سریع توانمندیهای هستهای ما ایجاد کرده است.»
رویترز به نقل از یک مقام ستاد مشترک ارتش کره جنوبی نوشت تاسیسات هستهای که کره شمالی ۱۴ خرداد از آن رونمایی کرد، یک مرکز غنیسازی اورانیوم است.
تحلیلگران معتقدند بازدید کیم از این مرکز در راستای تقویت موضع پیونگیانگ پیش از هرگونه تعامل دیپلماتیک احتمالی و همچنین توجیه تسریع برنامه توسعه تسلیحات هستهای این کشور انجام شده است.
کره شمالی ششم خرداد نیز از آزمایش موشکها و راکتهای هدایتشونده مبتنی بر هوش مصنوعی خبر داده بود.
چاد اوکارول، بنیانگذار وبسایت «انکی نیوز» که به تحولات کره شمالی میپردازد، گفت این اقدام ممکن است با سفر احتمالی شی جینپینگ، رییسجمهوری چین، به پیونگیانگ مرتبط باشد.
او یادآور شد رهبر کره شمالی پیش از سفر خود به پکن در سپتامبر ۲۰۲۵ نیز از طرحهای یک موشک بالستیک قارهپیما موسوم به «هواسونگ-۲۰» بازدید کرده بود.
اوکارول افزود: «منطق این اقدام آن است که درست در آستانه تماس با چین، این پیام بهطور آشکار منتقل شود که خلع سلاح هستهای [کره شمالی] امکانپذیر نیست.»
با وجود گمانهزنیها درباره زمان سفر رییسجمهوری چین به کره شمالی، تاکنون هیچ تاریخ رسمیای برای این رویداد اعلام نشده است. با این حال، برخی گزارشها از احتمال انجام این سفر در آینده نزدیک حکایت دارند.
لیم اول-چول، استاد موسسه مطالعات خاور دور در دانشگاه کیونگنام کره جنوبی، اقدام اخیر رهبر کره شمالی را به تلاش کره جنوبی برای دستیابی به زیردریایی هستهای و مذاکرات این کشور با واشینگتن درباره حق غنیسازی اورانیوم مرتبط دانست.
او گفت پیونگیانگ ممکن است از این تحولات برای توجیه تسریع برنامه تسلیحات هستهای خود بهره ببرد.
این تحلیلگر اضافه کرد: «حتی اگر کره جنوبی از پیگیری این برنامهها صرفنظر کند، کره شمالی مسیر خود را ادامه خواهد داد؛ اما چنین تحولاتی بهانه مناسبی در اختیار پیونگیانگ قرار میدهد تا برنامه توسعه زرادخانه هستهای خود را با سرعت و گستردگی بیشتری پیش ببرد.»
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران با ابراز نگرانی از احتمال اجرای حکم اعدام علیرضا مرداسی، معلم زندانی سیاسی و دیگر محکومان به مرگ، ضمن محکوم کردن فضای «ارعاب، سرکوب و اعدام» بهویژه پس از جنگ اخیر، خواستار توقف صدور و اجرای احکام اعدام شد.
این تشکل صنفی، در بیانیهای با ابراز نگرانی از احتمال اجرای احکام افراد زیر حکم اعدام، از تمام مخالفان اعدام خواست برای توقف روند جاری و لغو مجازات مرگ، یکصدا تلاش کنند.
بیانیه شورای هماهنگی فرهنگیان در حالی منتشر شده است که دیوان عالی کشور بهتازگی احکام اعدام فرشاد اعتمادیفر، مسعود جامعی و علیرضا مرداسی، سه زندانی سیاسی محبوس در زندان شیبان اهواز را تایید کرده است.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان نوشت در میان این افراد، نام مرداسی، معلم زندانی که سالها در عرصه آموزش فعالیت داشته، بیش از همه توجه جامعه فرهنگیان را به خود جلب کرده است.
جمهوری اسلامی از ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۳ خرداد سال جاری دستکم ۴۲ زندانی سیاسی را در زندانهای ایران اعدام کرده و برای دهها زندانی سیاسی دیگر حکم مرگ صادر کرده است.
نهادهای حقوق بشری آبان ۱۴۰۴ گزارش دادند دیوان عالی کشور احکام «دو بار اعدام» صادرشده برای جامعی، مرداسی و اعتمادیفر را تایید کرده و این احکام از طریق وکیلان پرونده و سامانه ثنا، به آنان ابلاغ شده است.
سازمان حقوق بشر کارون، همان زمان اعلام کرد تایید احکام آنها در «روندی بسیار سریع و ویژه» انجام شده است.
شعبه اول دادگاه انقلاب اهواز ۲۳ تیر ۱۴۰۴، هر یک از این سه زندانی سیاسی را به اتهام «افساد فیالارض» و «عضویت در گروههای باغی و مخالف جمهوری اسلامی» به دو بار اعدام محکوم کرد.
دادگاه همچنین برای هر کدام از آنها بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام»، حکم یک سال حبس صادر کرد.
در همین پرونده، دو متهم دیگر به نامهای سامان حرمتنژاد و داوود حرمتنژاد، پیشتر به ترتیب به ۱۲ سال و ۱۵ سال حبس محکوم شده بودند.
سازمان حقوق بشر کارون به نقل از منابع مطلع نوشت روند رسیدگی به این پرونده با نقض اصول دادرسی عادلانه، از جمله محدودیت در دسترسی موثر به وکیل، فشارهای امنیتی و اخذ اعترافات اجباری همراه بوده است.
ماموران وزارت اطلاعات پنج متهم این پرونده را در فاصله خرداد تا مرداد ۱۴۰۲ در اهواز و شهرستان باشت استان کهگیلویه و بویراحمد بازداشت کردند.
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، همان زمان با انتشار گزارشی این شهروندان را متهم کرد که «به سازمان مجاهدین خلق ایران متصل بوده» و قصد اقدام به «عملیات ایذایی» در استانهای خوزستان، فارس و کهگیلویه و بویراحمد را داشتهاند.
به گزارش خبرگزاری آناتولی، رجب طیب اردوغان، رییسجمهوری ترکیه، گفت بسته شدن تنگه هرمز رویکرد آنکارا نسبت به امنیت انرژی را تغییر داده و نشان داده است که امنیت انرژی تنها مسئله توسعه نیست، بلکه با حاکمیت و امنیت ملی کشورها ارتباط مستقیم دارد.
او تاکید کرد: «بسته شدن تنگه هرمز به ما آموخت که امنیت انرژی نهتنها مسئله توسعه، بلکه موضوعی مرتبط با حاکمیت و امنیت ملی است.»
رییسجمهوری ترکیه همچنین افزود تداوم شرایط پیرامون ایران و تنگه هرمز، نقش ترکیه را به عنوان یکی از مهمترین مراکز انرژی منطقه تقویت کرده است.
کاندولیزا رایس، وزیر خارجه پیشین آمریکا، در مقالهای در والاستریتژورنال نوشت جمهوری اسلامی پس از جنگ اخیر به طور قابل توجهی تضعیف شده و واشینگتن نباید برای دستیابی به توافق هستهای شتابزده به تهران امتیاز بدهد.
او با اشاره به جنگ سهماهه آمریکا و متحدانش علیه جمهوری اسلامی نوشت این جنگ اگرچه به تغییر حکومت در ایران منجر نشد، اما توان نظامی، منطقهای و هستهای تهران را به شدت کاهش داد و زمینه شکلگیری خاورمیانهای باثباتتر را فراهم کرد.
به نوشته رایس، آسیب به نیروهای متعارف، ذخایر موشکی و شبکه نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی، ظرفیت تهران برای قدرتنمایی منطقهای را تضعیف کرده و همزمان همکاری دفاعی و اطلاعاتی میان آمریکا، اسرائیل و دولتهای عربی را تقویت کرده است.
وزیر خارجه پیشین آمریکا مهمترین دستاورد این جنگ را ضربه به برنامه هستهای جمهوری اسلامی دانست و نوشت عملیاتهای «چکش نیمهشب» و «خشم حماسی» برنامه هستهای ایران را سالها عقب انداخت و دستیابی تهران به سلاح هستهای عملیاتی را برای مدت طولانی غیرممکن کرد.
او هشدار داد واشینگتن نباید در مذاکرات احتمالی، داراییهای مسدودشده ایران را آزاد کند یا تخفیف تحریمی در اختیار تهران قرار دهد، زیرا به گفته او، جمهوری اسلامی در گذشته از منابع آزادشده برای بازسازی توان نظامی و نیروهای نیابتی خود استفاده کرده است.
رایس نوشت «نداشتن توافق» بهتر از پذیرش یک «توافق بد» با تهران است و افزود دولت ترامپ اکنون فرصتی کمسابقه برای حفظ ضعف جمهوری اسلامی، جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هستهای و شکل دادن به نظمی باثباتتر در خاورمیانه در اختیار دارد.