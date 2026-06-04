خبرگزاری رویترز پنج‌شنبه ۱۴ خرداد این خبر را به نقل از «کی‌سی‌ان‌ای»، رسانه رسمی کره شمالی، گزارش کرد.

بر اساس این گزارش، کیم در جریان بازدید از این کارخانه اعلام کرد ظرفیت تولید مواد هسته‌ای با درجه تسلیحاتی در پنج سال گذشته بیش از دو برابر شده و به مقام‌ها دستور داد برای دستیابی به اهداف راهبردی بلندمدت، روند تولید را بیش از پیش افزایش دهند.

به گزارش خبرگزاری رسمی کره شمالی، کیم همچنین در جریان فناوری‌ها و فرایندهای جدید تولید قرار گرفت و برنامه‌های توسعه‌ای و اهداف تولیدی این مرکز را بررسی کرد.

تصاویر منتشرشده در رسانه‌های کره شمالی، کیم را در حال بازدید از تاسیساتی با تجهیزات استوانه‌ای‌شکل نشان داد. به گفته برخی تحلیلگران، این تصاویر احتمالا در مجتمع اصلی هسته‌ای کره شمالی در یونگ‌بیون ثبت شده‌اند.

کیم با اشاره به آنچه «تشدید تهدیدهای امنیتی» و «رویارویی طولانی‌مدت با درنده‌ترین دشمنان» خواند، توسعه توان بازدارندگی هسته‌ای را ضروری دانست و بر ادامه سیاست تقویت زرادخانه اتمی کره شمالی تاکید کرد.

بر اساس ارزیابی‌های بین‌المللی، کره شمالی در حال حاضر حدود ۵۰ کلاهک هسته‌ای در اختیار دارد، هرچند مقام‌های این کشور تاکنون جزییاتی درباره تعداد دقیق تسلیحات هسته‌ای خود منتشر نکرده‌اند.

پیش‌تر در دی‌ماه ۱۴۰۴ نیز رهبر کره شمالی توسعه توان هسته‌ای این کشور را «اجتناب‌ناپذیر» دانسته بود.

برنامه هسته‌ای «بلندپروازانه» کره شمالی

به گزارش خبرگزاری رسمی کره شمالی، ۱۴ خرداد نشست مشورتی مهمی درباره تقویت نیروهای هسته‌ای برگزار شد که در آن، کیم دستورالعمل‌هایی برای تسریع گسترش کمی و کیفی زرادخانه هسته‌ای کره شمالی صادر کرد.

کیم همچنین از تدوین سازوکارهای اجرایی و تدابیر پشتیبان برای پیشبرد یک «برنامه بلندپروازانه در آینده» خبر داد که به گفته او، با هدف تقویت نیروهای هسته‌ای کره شمالی و افزایش ظرفیت آن‌ها با «نرخی تصاعدی» طراحی شده است.

او افزود: «این یک رویداد تاریخی است که نقطه عطفی سرنوشت‌ساز در مسیر ارتقای سریع توانمندی‌های هسته‌ای ما ایجاد کرده است.»

رویترز به نقل از یک مقام ستاد مشترک ارتش کره جنوبی نوشت تاسیسات هسته‌ای که کره شمالی ۱۴ خرداد از آن رونمایی کرد، یک مرکز غنی‌سازی اورانیوم است.

تحلیلگران معتقدند بازدید کیم از این مرکز در راستای تقویت موضع پیونگ‌یانگ پیش از هرگونه تعامل دیپلماتیک احتمالی و همچنین توجیه تسریع برنامه توسعه تسلیحات هسته‌ای این کشور انجام شده است.

کره شمالی ششم خرداد نیز از آزمایش موشک‌ها و راکت‌های هدایت‌شونده مبتنی بر هوش مصنوعی خبر داده بود.

پیام پیونگ‌یانگ به پکن و سئول؟

چاد اوکارول، بنیان‌گذار وب‌سایت «ان‌کی نیوز» که به تحولات کره شمالی می‌پردازد، گفت این اقدام ممکن است با سفر احتمالی شی جین‌پینگ، رییس‌جمهوری چین، به پیونگ‌یانگ مرتبط باشد.

او یادآور شد رهبر کره شمالی پیش از سفر خود به پکن در سپتامبر ۲۰۲۵ نیز از طرح‌های یک موشک بالستیک قاره‌پیما موسوم به «هواسونگ-۲۰» بازدید کرده بود.

اوکارول افزود: «منطق این اقدام آن است که درست در آستانه تماس با چین، این پیام به‌طور آشکار منتقل شود که خلع سلاح هسته‌ای [کره شمالی] امکان‌پذیر نیست.»

با وجود گمانه‌زنی‌ها درباره زمان سفر رییس‌جمهوری چین به کره شمالی، تاکنون هیچ تاریخ رسمی‌ای برای این رویداد اعلام نشده است. با این حال، برخی گزارش‌ها از احتمال انجام این سفر در آینده نزدیک حکایت دارند.

لیم اول-چول، استاد موسسه مطالعات خاور دور در دانشگاه کیونگنام کره جنوبی، اقدام اخیر رهبر کره شمالی را به تلاش کره جنوبی برای دستیابی به زیردریایی هسته‌ای و مذاکرات این کشور با واشینگتن درباره حق غنی‌سازی اورانیوم مرتبط دانست.

او گفت پیونگ‌یانگ ممکن است از این تحولات برای توجیه تسریع برنامه تسلیحات هسته‌ای خود بهره ببرد.

این تحلیلگر اضافه کرد: «حتی اگر کره جنوبی از پیگیری این برنامه‌ها صرف‌نظر کند، کره شمالی مسیر خود را ادامه خواهد داد؛ اما چنین تحولاتی بهانه مناسبی در اختیار پیونگ‌یانگ قرار می‌دهد تا برنامه توسعه زرادخانه هسته‌ای خود را با سرعت و گستردگی بیشتری پیش ببرد.»