کاظم غریبآبادی، معاون امور حقوقی و بینالمللی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، در گفتوگو با خبرگزاری مهر گفت حداقل انتظار تهران این است که ۵۰ درصد از اموال بلوکهشده بلافاصله با امضای یادداشت تفاهم در اختیار جمهوری اسلامی قرار گیرد.
او افزود اگر آمریکا محاصره دریایی را لغو کند، به معنای باز شدن تنگه هرمز نیست و این دو اقدام معادل یکدیگر به شمار نمیروند.
خبرگزاری رویترز تصاویر ماهوارهای شرکت ایرباس از فرودگاه بینالمللی کویت در کویتسیتی را پیش و پس از حمله منتشر کرد.
سمت چپ تصویر ماهوارهای فرودگاه بینالمللی کویت را پیش از حمله در ۱۵ اسفند ۱۴۰۴ نشان میدهد و تصویر سمت راست نیز شرایط این فرودگاه پس از حمله ۱۳ خرداد ۱۴۰۵ نشان میدهد.
نعیم قاسم، دبیر کل حزبالله لبنان، با انتقاد از توافق دولت لبنان با اسرائیل در یک سخنرانی ویدیویی اعلام کرد این گروه تنها به «توقف کامل حملات، آتشبس و خروج اسرائیل از لبنان» متعهد است.
او همچنین خلع سلاح حزبالله را به معنای نابودی قدرت لبنان دانست و تاکید کرد این موضوع قابل پذیرش نیست.
دبیر کل حزبالله لبنان در ادامه مذاکرات مستقیم دولت این کشور با اسرائیل را «نمایش مضحک و توهینآمیز» خواند.
کاظم غریبآبادی، معاون امور حقوقی و بینالمللی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، به خبرگزاری مهر گفت: «حداقل انتظار ما این است که ۵۰ درصد از اموال بلوکهشده، بلافاصله با امضای یادداشت تفاهم در اختیار ما قرار بگیرد.»
غریبآبادی گفت: «اینگونه نیست که اگر آمریکا محاصره دریایی را لغو کند، تنگه هرمز باز شود، چون این یک اقدام برابر نیست.»
او گفت: «پیامهایی درباره توقف حملات به لبنان از طرف وزارت خارجه و از طریق کانال هایی به آمریکا ارسال شد.»
غریبآبادی تاکید کرد: «آتش بس برقرار شده بعد از جنگ، شامل لبنان هم می شود.»
هرانا گزارش داد یعقوب درخشان، زندانی سیاسی محبوس در زندان لاکان رشت، پس از نقض حکم اعدامش در دیوان عالی کشور و ارجاع پرونده به شعبه همعرض، بار دیگر در دادگاه انقلاب رشت به اعدام محکوم شده است.
بر اساس این گزارش، شعبه دوم دادگاه انقلاب رشت او را به اتهام «بغی» به اعدام محکوم کرد و در زندان به او ابلاغ شد.
یعقوب درخشان نخستین بار در تیر ۱۴۰۳ با اتهام «تبلیغ علیه نظام» بازداشت شد و پس از چند هفته با وثیقه آزاد شد، اما در بازداشت دوم با اتهام «بغی» روبهرو شد.
منابع مطلع پیشتر به هرانا گفتند او در دوران بازجویی تحت فشارهای روحی و جسمی اعترافاتی علیه خود انجام داده که مبنای صدور حکم قرار گرفته است.
ارتش اسرائیل با اشاره به کشته شدن یک نیروی حافظ صلح سازمان ملل در حمله هوایی اعلام کرد که خمپارههای اصابت کرده به نیروهای یونیفل از سوی حزبالله شلیک شده است.
یونیفل، نیروی موقت سازمان ملل در لبنان صبح پنجشنبه خبر داد یک نیروی حافظ صلح سازمان ملل که بر اثر اصابت گلولههای خمپاره شامگاه چهارشنبه ۱۳ خرداد در نزدیکی مرجعیون در جنوبشرق لبنان مجروح شده بود، جان باخت و دو نیروی دیگر در این حمله زخمی شدند.
یونیفل منشا این حمله را مشخص نکرده است.