نعیم قاسم، دبیر کل حزب‌الله لبنان، با انتقاد از توافق دولت لبنان با اسرائیل در یک سخنرانی ویدیویی اعلام کرد این گروه تنها به «توقف کامل حملات، آتش‌بس و خروج اسرائیل از لبنان» متعهد است.

او همچنین خلع سلاح حزب‌الله را به معنای نابودی قدرت لبنان دانست و تاکید کرد این موضوع قابل پذیرش نیست.

دبیر کل حزب‌الله لبنان در ادامه مذاکرات مستقیم دولت این کشور با اسرائیل را «نمایش مضحک و توهین‌آمیز» خواند.