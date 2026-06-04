هرانا گزارش داد حمیرا شریفی، تبعه افغانستان و از بازداشت‌شدگان انقلاب ملی ایرانیان در دی ماه ۱۴۰۴، به پنج سال حبس محکوم شده و این حکم به‌تازگی در زندان اوین به او ابلاغ شده است.

بر اساس این گزارش، او با وجود ابتلا به بیماری پوستی و مشکلات روحی، از دسترسی کافی به خدمات درمانی و روانی محروم مانده است.

یک منبع مطلع به هرانا گفت شریفی مدارک هویتی در اختیار ندارد و از زمان انتقال به زندان اوین تاکنون دو بار اقدام به خودکشی کرده است. به گفته این منبع، پس از ابراز نگرانی زندانیان، او برای یک جلسه مشاوره اعزام شد اما رسیدگی موثری ادامه نیافت.

حمیرا شریفی در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ بازداشت و ۲۷ بهمن ۱۴۰۴ از زندان قرچک ورامین به اوین منتقل شد و همچنان در این زندان نگهداری می‌شود.

(به توصیه کارشناسان، اگر با فردی روبه‌رو شدید که از جملات یا عباراتی حاکی از افسردگی یا تمایل به پایان زندگی استفاده می‌کند، از او بخواهید با یک پزشک متخصص معتمد، نهادهای فعال در این زمینه یا فردی مورد اعتماد درباره نگرانی‌هایش صحبت کند. اگر خودتان به خودکشی فکر می‌کنید، در ایران می‌توانید با اورژانس اجتماعی با شماره ۱۲۳ تماس بگیرید.)