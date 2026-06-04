هرانا گزارش داد یعقوب درخشان، زندانی سیاسی محبوس در زندان لاکان رشت، پس از نقض حکم اعدامش در دیوان عالی کشور و ارجاع پرونده به شعبه همعرض، بار دیگر در دادگاه انقلاب رشت به اعدام محکوم شده است.
بر اساس این گزارش، شعبه دوم دادگاه انقلاب رشت او را به اتهام «بغی» به اعدام محکوم کرد و در زندان به او ابلاغ شد.
یعقوب درخشان نخستین بار در تیر ۱۴۰۳ با اتهام «تبلیغ علیه نظام» بازداشت شد و پس از چند هفته با وثیقه آزاد شد، اما در بازداشت دوم با اتهام «بغی» روبهرو شد.
منابع مطلع پیشتر به هرانا گفتند او در دوران بازجویی تحت فشارهای روحی و جسمی اعترافاتی علیه خود انجام داده که مبنای صدور حکم قرار گرفته است.
ارتش اسرائیل با اشاره به کشته شدن یک نیروی حافظ صلح سازمان ملل در حمله هوایی اعلام کرد که خمپارههای اصابت کرده به نیروهای یونیفل از سوی حزبالله شلیک شده است.
یونیفل، نیروی موقت سازمان ملل در لبنان صبح پنجشنبه خبر داد یک نیروی حافظ صلح سازمان ملل که بر اثر اصابت گلولههای خمپاره شامگاه چهارشنبه ۱۳ خرداد در نزدیکی مرجعیون در جنوبشرق لبنان مجروح شده بود، جان باخت و دو نیروی دیگر در این حمله زخمی شدند.
یونیفل منشا این حمله را مشخص نکرده است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در تروث سوشال رای مجلس نمایندگان برای محدود کردن اختیارات جنگی او را اقدامی غیرمیهنپرستانه خواند.
او نوشت: «دیروز، در یک رایگیری بیمعنی، مجلس نمایندگان، به محدود کردن اختیارات جنگی من رای داد، درست در بحبوحه مذاکرات نهایی من برای پایان دادن به جنگ با جمهوری اسلامی ایران. چه کسی چنین کار غیرمیهنپرستانهای انجام میدهد. آنها میدانند مذاکرات در چه مرحلهای است.
ترامپ نوشت که دموکراتها ترجیح میدهند آمریکا شکست بخورد تا یک پیروزی دیگر به فهرست «پیروزیهای فراوان» او اضافه شود.
هرانا گزارش داد حمیرا شریفی، تبعه افغانستان و از بازداشتشدگان انقلاب ملی ایرانیان در دی ماه ۱۴۰۴، به پنج سال حبس محکوم شده و این حکم بهتازگی در زندان اوین به او ابلاغ شده است.
بر اساس این گزارش، او با وجود ابتلا به بیماری پوستی و مشکلات روحی، از دسترسی کافی به خدمات درمانی و روانی محروم مانده است.
یک منبع مطلع به هرانا گفت شریفی مدارک هویتی در اختیار ندارد و از زمان انتقال به زندان اوین تاکنون دو بار اقدام به خودکشی کرده است. به گفته این منبع، پس از ابراز نگرانی زندانیان، او برای یک جلسه مشاوره اعزام شد اما رسیدگی موثری ادامه نیافت.
حمیرا شریفی در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ بازداشت و ۲۷ بهمن ۱۴۰۴ از زندان قرچک ورامین به اوین منتقل شد و همچنان در این زندان نگهداری میشود.
(به توصیه کارشناسان، اگر با فردی روبهرو شدید که از جملات یا عباراتی حاکی از افسردگی یا تمایل به پایان زندگی استفاده میکند، از او بخواهید با یک پزشک متخصص معتمد، نهادهای فعال در این زمینه یا فردی مورد اعتماد درباره نگرانیهایش صحبت کند. اگر خودتان به خودکشی فکر میکنید، در ایران میتوانید با اورژانس اجتماعی با شماره ۱۲۳ تماس بگیرید.)
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال حاکی است هواداران «جبهه پایداری» سهشنبه ۱۱ خرداد از حضور در تجمعهای حکومتی در حمایت از جمهوری اسلامی منع شدند.
بر اساس این گزارش، دستور جلوگیری از حضور این افراد در تجمعات در پی درخواست مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، و محمدباقر قالیباف، رییس مجلس جمهوری اسلامی، صادر شده است.
همچنین افرادی که با در دست داشتن پلاکاردهایی علیه امتیازدهی در پرونده هستهای در تجمعات حضور یافته بودند، از این برنامههای حکومتی منع شدند.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، نهاله شهیدی یزدی، شهروند بهائی و فعال حقوق کودک، برای اجرای حکم شش سال حبس راهی زندان کرمان شد. همزمان، با نزدیک شدن به شصتمین روز بازداشت سارا سپهری، دیگر شهروند بهائی در شیراز، منابع آگاه نسبت به وخامت وضعیت جسمی او هشدار دادند.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال در پنجشنبه ۱۴ خرداد حاکی از آن است که شهیدی یزدی، ۱۲ خرداد برای تحمل حبس به زندان کرمان منتقل شد.
ایراناینترنشنال هشتم خرداد گزارش داده بود از شهیدی یزدی خواسته شده خود را برای اجرای حکم به دادسرای کرمان معرفی کند.
او مرداد ۱۴۰۴ از سوی دادگاه بدوی در کرمان به شش سال حبس محکوم شد و این حکم عینا به تایید دادگاه تجدیدنظر رسید.
این شهروند بهائی ساکن کرج که فروردین ۱۴۰۲ برای دیدار با برادرش به کرمان سفر کرده بود، هنگام بازگشت، در ایستگاه قطار به دست ماموران اداره اطلاعات سپاه پاسداران، بازداشت شد.
ماموران تلفن همراه و دیگر وسایل الکترونیکی شهیدی یزدی را ضبط کردند. آنها همچنین منزل او را در کرج تفتیش و کتابهای دینی و عکسهای شخصیاش را ضبط کردند.
این شهروند بهائی پس از ۹ ماه و چهار روز بازداشت، ۱۲ دی ۱۴۰۲ با وثیقه یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومانی بهطور موقت آزاد شد.
یک منبع آگاه به ایراناینترنشنال گفت شهیدی یزدی سالها در زمینه آموزش و سوادآموزی کودکان و کمکرسانی بشردوستانه به مناطق محروم، فعالیت داشته است.
به گفته این منبع، بخشی از فعالیتهای او بر آموزش و حمایت از کودکان ساکن مناطق محروم اطراف بم متمرکز بوده و کمکهای جمعآوریشده برای تامین مواد غذایی، پوشاک، لوازم تحصیلی و برخی نیازهای اولیه ساکنان این مناطق استفاده میشده است.
شهیدی یزدی پیشتر نیز در اسفند ۱۳۸۹ با اتهامهای «اقدام علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» بازداشت و در دادگاه بدوی به پنج سال حبس محکوم شده بود، اما دادگاه تجدیدنظر کرمان در نهایت حکم تبرئه او را صادر کرد.
افزایش نگرانیها درباره وضعیت جسمی سارا سپهری
همزمان با انتقال شهیدی یزدی به زندان، نگرانیها درباره وضعیت سارا سپهری در شیراز افزایش یافته است.
یک منبع آگاه به ایراناینترنشنال گفت در آستانه شصتمین روز بازداشت سپهری، وضعیت جسمی او بهویژه در ناحیه چشم به مرحلهای بحرانی رسیده و او را در معرض خطر خونریزی چشمی قرار داده است.
به گفته این منبع، اگرچه پس از وخامت حال او برخی اقدامات درمانی اولیه انجام شده، اما این اقدامات کافی نیست و او نیازمند آزادی فوری و دسترسی به مراقبتهای تخصصی و مستمر پزشکی است.
بر اساس نظر پزشک معالج، وضعیت چشم این شهروند بهائی حاد و نگرانکننده است و فشارهای ناشی از شرایط زندان میتواند پیامدهای جبرانناپذیری برای سلامت او به همراه داشته باشد.
سپهری پیش از این نیز سابقه خونریزی معده و مشکلات شدید التهابی چشم داشته است.
این منبع آگاه تاکید کرد بازجوییهای انجامشده از سپهری هیچ ارتباطی با اتهامهای مطرحشده علیه او نداشته و بازداشتش بدون ارائه دلیل موجه و قانونی ادامه یافته است.
او افزود مسئولیت هرگونه آسیب یا پیامد ناگوار احتمالی برای سپهری مستقیما بر عهده نهاد بازداشتکننده و مقامهای مسئول خواهد بود.
سپهری ۲۰ فروردین ۱۴۰۵ در منزل شخصی خود در شیراز بازداشت شد.
او مسئولیت نگهداری و مراقبت از مادر ۸۰ ساله خود را که دارای معلولیت است، بر عهده دارد.
جامعه جهانی بهائی اول خرداد در بیانیهای اعلام کرد از زمان آغاز جنگ اخیر، حدود ۸۰ شهروند بهائی در ایران بازداشت یا زندانی شدهاند.
بر اساس این بیانیه، در همین بازه زمانی بیش از ۴۰۰ مورد نقض حقوق بشر علیه بهائیان، از جمله یورش به خانهها، مصادره اموال، بازداشت و محرومیت از دادرسی عادلانه ثبت شده است.
طبق اعلام منابع غیررسمی، جمعیت بهائیان ایران بیش از ۳۰۰ هزار نفر برآورد میشود، اما قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی را به رسمیت میشناسد.
بهائیان بهعنوان بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران، از زمان انقلاب ۱۳۵۷ بهطور سیستماتیک هدف فشار و آزار قرار گرفتهاند؛ از بازداشت و حبس خودسرانه تا محرومیت از تحصیل، مصادره و تخریب اموال، تعطیلی کسبوکارها، یورش به منازل و نفرتپراکنی حکومتی.