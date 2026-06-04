در حالی که تلاش‌های دیپلماتیک برای تثبیت آتش‌بس و جلوگیری از گسترش درگیری‌ها در لبنان ادامه دارد، حزب‌الله لبنان و حوثی‌های یمن هشدارهای تازه‌ای علیه اسرائیل صادر کرده‌اند و از احتمال گسترش دامنه درگیری‌ها سخن گفته‌اند.

به گزارش اورشلیم‌پست، محمود قماطی، معاون رییس شورای سیاسی حزب‌الله، در گفت‌وگو با شبکه قطری العربی اعلام کرد که این گروه هرگونه بازگشت اسرائیل به حمله علیه بیروت را با حملات مستقیم به شهرهای مهم اسرائیل پاسخ خواهد داد.

او با رد آنچه «معادله ضاحیه در برابر شهرک‌های شمالی اسرائیل» خواند، گفت حزب‌الله چنین شرایطی را نمی‌پذیرد. به گفته او، توقف حملات به شمال اسرائیل در ازای خودداری اسرائیل از هدف قرار دادن ضاحیه جنوبی بیروت قابل قبول نیست.

قماطی تاکید کرد که از نگاه حزب‌الله، معادله بازدارندگی باید میان «ضاحیه و بیروت» در یک سو و «حیفا و تل‌آویو» در سوی دیگر برقرار باشد. او همچنین گفت که نبرد هنوز پایان نیافته و «افق درگیری همچنان باز است»، عبارتی که می‌تواند نشانه‌ای از آمادگی حزب‌الله برای گسترش دامنه پاسخ‌های نظامی در صورت تشدید حملات اسرائیل تلقی شود.

این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که مذاکرات میان لبنان، اسرائیل و آمریکا برای تثبیت آتش‌بس و رسیدن به یک توافق امنیتی گسترده‌تر ادامه دارد. در بیانیه مشترک اخیر آمریکا، لبنان و اسرائیل نیز خلع سلاح حزب‌الله و خروج نیروهای این گروه از جنوب رود لیتانی به عنوان یکی از محورهای اصلی توافقات مطرح شده بود.

همزمان با تهدیدهای حزب‌الله، گروه حوثی‌های یمن نیز نسبت به ادامه عملیات اسرائیل در لبنان هشدار داد.

محمد الفرح، عضو دفتر سیاسی حوثی‌ها، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که اسرائیل باید بداند هرگونه نقض توافقات یا ادامه عملیات نظامی با پاسخ روبه‌رو خواهد شد.

او همچنین هشدار داد که نیروهای اسرائیلی در جنوب لبنان تا زمان خروج از این منطقه «در معرض کشته شدن روزانه» قرار خواهند داشت.

این مقام حوثی مدعی شد آنچه اسرائیل را به ادامه حملات تشویق کرده، دوره ۱۵ ماهه‌ای بوده است که به گفته او اسرائیل لبنان را بدون دریافت پاسخ مؤثر بمباران می‌کرد. او این دوره را همزمان با مذاکرات میان اسرائیل و مقامات لبنانی توصیف کرد.

تهدیدهای همزمان حزب‌الله و حوثی‌ها نشان‌دهنده آن است که با وجود تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش‌ها، خطر گسترش دوباره درگیری‌ها در جبهه لبنان همچنان پابرجاست. این مواضع همچنین نشان می‌دهد گروه‌های همسو با حکومت ایران در منطقه همچنان آماده واکنش نظامی در صورت ازسرگیری عملیات گسترده اسرائیل علیه لبنان هستند.

