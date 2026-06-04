برخی اعضای خانواده گلیزر، مالکان اصلی باشگاه منچستریونایتد، در حال بررسی فروش بخشی یا تمام سهام خود در این باشگاه هستند؛ تحولی که میتواند به یکی از مهمترین تغییرات مالکیتی در فوتبال اروپا طی سالهای اخیر تبدیل شود.
به گزارش بلومبرگ و به نقل از منابع آگاه، چند تن از سهامداران خانواده میلیاردر گلیزر در حال بررسی گزینه واگذاری سهام خود در باشگاه منچستریونایتد هستند. این مذاکرات هنوز در مراحل اولیه قرار دارد، اما گفته میشود برخی اعضای خانواده تلاش میکنند سایر بستگان خود را نیز برای مشارکت در فروش سهام متقاعد کنند.
انتشار این گزارش با واکنش مثبت بازار روبهرو شد و سهام منچستریونایتد که در بورس نیویورک معامله میشود، در معاملات پس از پایان ساعات رسمی بازار حدود ۷ درصد افزایش یافت.
خانواده گلیزر از سال ۲۰۰۵ مالک منچستریونایتد هستند و طی بیش از دو دهه گذشته همواره با انتقاد شدید بخش قابل توجهی از هواداران این باشگاه روبهرو بودهاند. منتقدان معتقدند این خانواده با تحمیل بدهیهای سنگین به باشگاه، هزینهکردهای نامتوازن در بازار نقل و انتقالات و بیتوجهی به زیرساختهای ورزشی، به جایگاه تاریخی منچستریونایتد آسیب زدهاند.
گزارش جدید در حالی منتشر میشود که بیش از دو سال از فروش حدود ۲۹ درصد از سهام باشگاه به جیم رتکلیف، رییس گروه صنعتی INEOS، میگذرد. این معامله کنترل فعالیتهای فوتبالی باشگاه را به رتکلیف واگذار کرد و نقطه عطفی در ساختار مدیریتی منچستریونایتد به شمار میرفت.
رتکلیف از زمان ورود به باشگاه تلاش کرده روند نزولی منچستریونایتد را متوقف کند. مدیریت جدید اقداماتی از جمله کاهش تعداد کارکنان، بازنگری در ساختار هزینهها و افزایش قیمت بلیط مسابقات را در دستور کار قرار داده است؛ اقداماتی که با واکنشهای متفاوتی از سوی هواداران همراه بوده است.
از نظر ورزشی نیز منچستریونایتد پس از چند فصل دشوار، نشانههایی از بازگشت به جمع مدعیان فوتبال اروپا را نشان داده است. این تیم تحت هدایت مایکل کریک فصل جاری لیگ برتر انگلیس را در جایگاه سوم به پایان رساند و برای نخستین بار در دو فصل اخیر موفق به کسب سهمیه لیگ قهرمانان اروپا شد.
بر اساس دادههای بازار، سهام منچستریونایتد روز چهارشنبه با قیمت ۲۱.۱۱ دلار بسته شد که ارزش این باشگاه را به حدود ۳.۶۴ میلیارد دلار رساند.
در حالی که باشگاه منچستریونایتد به درخواست رویترز برای اظهارنظر درباره این گزارش پاسخی نداده و نمایندگان خانواده گلیزر نیز واکنشی نشان ندادهاند، انتشار خبر بررسی فروش سهام بار دیگر گمانهزنیها درباره آینده مالکیت یکی از مشهورترین باشگاههای فوتبال جهان را افزایش داده است.
اگر مذاکرات داخلی خانواده گلیزر به نتیجه برسد، منچستریونایتد ممکن است پس از بیش از ۲۰ سال شاهد بزرگترین تغییر در ساختار مالکیت خود از زمان خرید باشگاه توسط این خانواده آمریکایی باشد.