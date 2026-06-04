رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در ایکس نوشت که در ریاض با فیصل بن فرحان، وزیر خارجه عربستان سعودی، درباره وضعیت ایران و دیگر موضوعات مهم عدم اشاعه دیدار و گفت‌وگو کرده است.

او نوشت این دیدار به‌موقع انجام شد و دو طرف درباره مسایل مرتبط با جمهوری اسلامی و سایر موضوعات کلیدی عدم اشاعه که دیپلماسی در آن‌ها ضروری است، تبادل نظر کردند.

مدیرکل آژانس از حمایت عربستان سعودی از نقش آژانس در این حوزه‌ها قدردانی کرد و افزود گفت‌وگوی او با وزیر خارجه عربستان بر اهمیت چندجانبه‌گرایی موثر و نقش سازمان ملل در شرایط افزایش بی‌ثباتی جهانی تاکید داشته است.