دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا چهارشنبه ۳ خرداد درباره خروج اورانیوم غنیشده از ایران گفت جمهوری اسلامی در مقاطع مختلف با این موضوع موافقت کرده، اما چند بار نیز نظر خود را تغییر داده است و این مسئله بیش از حد بزرگنمایی شده است.
او گفت: «آنها موافقت کردند و بعد گاهی هم مخالفت کردند. این یکی از چیزهایی است که دربارهاش صحبت کردیم. خیلی هم بیش از حد بزرگنمایی شده است. من خودم آن را بیش از حد بزرگنمایی کردم.»
ترامپ با اشاره به گزارش آژانس بینالمللی انرژی اتمی گفت این مواد «نابود شده» و زیر کوهی دفن شدهاند که تقریبا فروریخته است.
او افزود بیرون آوردن این مواد بسیار دشوار است، اما تاکید کرد: «من میخواهم آن را به دست بیاوریم.» به گفته او، آمریکا و احتمالا چین تنها کشورهایی هستند که تجهیزات لازم برای چنین عملیاتی را دارند.
رییسجمهوری آمریکا همچنین گفت سه سایت مورد نظر به طور دائمی زیر نظر هستند و در صورت هرگونه تحرک، آمریکا از آن مطلع خواهد شد.
او افزود: «اگر کسی به آنجا برود، دقیقا میبینیم چه اتفاقی میافتد و کمی هم بیشتر آن را منفجر میکنیم.»
رییسجمهوری آمریکا درباره مینروبی در تنگه هرمز گفت ایالات متحده از مینروبهای زیرآبی استفاده کرده و مینها را پاکسازی کرده است.
او افزود: «تنگه هرمز بلافاصله پس از امضا باز خواهد شد.»
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا چهارشنبه ۱۳ خرداد در کاخ سفید درباره حمله جمهوری اسلامی به کویت و شکستن آتشبس گفت: «ما سهشنبه شب حسابی به آنها (جمهوری اسلامی) ضربه زدیم، و در واقع دیشب هم همینطور. و وقتی موضوع را برای من توضیح دادند، گفتم بسیار خب، پس همین کار را میکنیم، اما ما هم کمی داشتیم شدید به آنها ضربه میزدیم.»
ترامپ گفت: «بنابراین برای بعضی چیزها دلیلی وجود دارد، و معمولا دلیلی هست که گاهی منطقی به نظر میرسد. و خب، آنها کاری انجام دادند که خیلی… مسئلهٔ بزرگی نبود. ما خیلی سریع جلویش را گرفتیم، همانطور که با بزرگترین ارتش جهان این کار را میکنیم. اما بعضیها ممکن است بگویند که آنها تا حدی تحریک شده بودند، چون ما به دلیلی دیگر اقدام قاطعی انجام داده بودیم. بنابراین آنها در حال تلافی بودند.»
او در ادامه گفت: «خود مذاکرات بسیار خوب پیش میرود. بسیار خوب. اگر اتفاق بیفتد؛ ممکن است اتفاق بیفتد، ممکن هم هست نیفتد، چه کسی میداند. اما اگر اتفاق بیفتد، ممکن است همین آخر هفته رخ دهد. تقریبا اوضاع به همین شکل است. آنجا بخش متفاوتی از جهان است، میدانید. من میگویم در آن بخش از جهان، آتشبس یعنی اینکه به شکلی ملایمتر به تیراندازی ادامه بدهید.»
ترامپ افزود: «تحت هیچ شرایطی نمیتوانیم اجازه دهیم ایران به سلاح هستهای دست پیدا کند، هر اتفاقی ممکن است بیفتد وقتی با ایران طرف هستید، اما وقتی با کشورهای دیگر هم طرف هستید، این یک بخش بسیار بیثبات از جهان است، احتمالا بیثباتترین بخش جهان.»
رییسجمهوری آمریکا تاکید کرد: «ما از سه تیم رهبری عبور کردهایم. این یک وضعیت نظامی است، و واقعا هیچ ارتشی مثل ارتش ما وجود ندارد. ما میتوانیم دو، سه هفته دیگر ادامه بدهیم و همه را کاملا نابود کنیم. ترجیح میدهم این کار را نکنم. انجامش خیلی آسان است. آنها آمادهاند که این کار را انجام دهند. میخواهند انجام دهند.»
ترامپ گفت: «اما اگر بتوانیم چیزی را مکتوب به دست بیاوریم که همان نتیجه را بدون کشتن همه بهدست بدهد، من آن را ترجیح میدهم. فکر میکنم بیشتر افراد من هم همین را میخواهند. بعضیها نه، اما بیشترشان بله. یعنی ما بالاترین بازار سهام تاریخ را داریم، با وجود یک درگیری نظامی یا جنگ. بعضیها اسمش را جنگ میگذارند، بعضیها درگیری نظامی. برای ما چیز بزرگی نیست.»
یواخیم کلمنت، اقتصاددان آلمانی که با ابداع یک فرمول ریاضی قهرمانان جامهای جهانی ۲۰۱۴، ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲ درست پیشبینی کرده بود، تازهترین پیشبینی خود را برای جام جهانی ۲۰۲۶ منتشر کرده است. مدل آماری او بهطور شگفتانگیزی هلند را بهعنوان قهرمان بعدی جهان معرفی میکند.
به نوشته اسبیاس پیش از جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل، مدل کلمنت، آلمان را بهعنوان مدعی اصلی معرفی کرد. چهار سال بعد، فرانسه را گزینه نخست دانست و پیش از قطر ۲۰۲۲ نیز با پیشبینی قهرمانی آرژانتین بار دیگر شگفتی آفرید.
این بار او روی یک مدعی نهچندان مطرح شرط بسته و پیشبینی کرده هلند قهرمان خواهد شد.
پیشبینیای که برخلاف اغلب برآوردهای سنتی است که معمولاً فرانسه، آرژانتین، اسپانیا یا انگلیس را مدعیان اصلی میدانند.
هلند تاکنون قهرمان جام جهانی نشده، اما با رسیدن به فینالهای ۱۹۷۴، ۱۹۷۸ و ۲۰۱۰ نایبقهرمان جهان شده است.
تیم ملی هلند در حال حاضر در رده هفتم رنکینگ فیفا قرار دارد. شرکتهای شرطبندی نیز بهطور کلی هلند را هشتمین مدعی قهرمانی میدانند؛ اسپانیا بخت نخست محسوب میشود و پس از آن فرانسه و انگلیس قرار دارند.
کلمنت به SBS هلندی گفت: «وقتی مدل و شبیهسازیها نشان دادند هلند قهرمان میشود، کمی تعجب کردم. بهویژه با توجه به اینکه شبیهسازی نشان میداد هلند مسیر بسیار، بسیار دشواری تا فینال دارد.»
هلند در مرحله گروهی با ژاپن، سوئد و تونس همگروه است و نخستین بازی خود را ۲۵ خرداد در ورزشگاه دالاس برابر ژاپن برگزار میکند.
کلمنت پیشبینی میکند هلند در مراحل حذفی مراکش و کانادا را شکست دهد و در یکچهارم نهایی نیز از سد فرانسه عبور کند.
او گفت: «فرانسه از نظر منطقی شانس بیشتری برای پیروزی برابر هلند دارد، چون یکی از بهترین تیمهای حال حاضر جهان است. اما در هر روز و هر مسابقه، شانس نقش مهمی ایفا میکند و در واقع حدود ۵۰ درصد نتیجه به شانس بستگی دارد.»
به گفته او، هلند در نیمهنهایی به مصاف اسپانیا میرود: «اگر هلند به نیمهنهایی برسد، در موقعیتی خواهد بود که اعتمادبهنفس زیادی پیدا کرده و باور دارد میتواند هر تیمی را شکست دهد. به نظرم شانس برد مقابل اسپانیا کاملاً پنجاهپنجاه است و اگر اسپانیا را ببرد، مسیر قهرمانی باز خواهد شد.»
بر اساس فرمول او، فینال میان هلند و پرتغال برگزار میشود؛ پرتغالی که ششمین مدعی قهرمانی به شمار میرود.
این پیشبینی همچنین شامل چند شگفتی دیگر در مسیر رقابتهاست؛ از حذفهای غیرمنتظره گرفته تا تیمهایی که میتوانند نظم همیشگی فوتبال ملی را بر هم بزنند.
این پیشبینی میگوید پرتغال در مرحله یکچهارم، آرژانتین را حذف میکند و در نیمه نهایی انگلیس را شکست میدهد و فینالیست میشود.
برخلاف پیشبینیهایی که صرفاً بر عملکرد ورزشی تکیه دارند، مدل کلمنت مجموعهای از متغیرهای آماری، اقتصادی و جمعیتی را برای برآورد احتمال موفقیت تیمها در جام جهانی ترکیب میکند.
مدل اقتصادسنجی اختصاصی کلمنت پنج عامل را برای موفقیت یک تیم اندازهگیری میکند: تولید ناخالص داخلی سرانه، جمعیت، دما، امتیاز رنکینگ فیفا و امتیاز میزبانی.
او توضیح داد: «مدل من از شاخصهای اقتصادی و اقلیمی برای سنجش قدرت تیمها استفاده میکند و هرچه دو تیم به هم نزدیکتر باشند، نقش شانس در یک مسابقه خاص بیشتر میشود.»
خود این تحلیلگر آلمانی بارها تأکید کرده که فرمولش قرار نیست بینقص و قطعی باشد و بخش بزرگی از فوتبال همچنان به شانس و شرایطی وابسته است که پیشبینی آنها ناممکن است.
با این حال، پس از سه پیشبینی پیاپی درست، هر محاسبه تازهای از سوی او بهطور طبیعی مورد توجه قرار میگیرد.
هرچند خود این اقتصاددان تأکید میکند مدلش هیچ تضمینی ارائه نمیدهد، اما سابقه سه پیشبینی موفق او باعث شده این یکی از پرگفتوگوترین پیشبینیها در آستانه ۲۰۲۶ باشد.
اگر او بار دیگر درست از آب درآید، هلند نهتنها نخستین ستاره خود را کسب خواهد کرد، بلکه نشان خواهد داد «ریاضیدان جام جهانی» همچنان فرمولی در اختیار دارد که نمیتوان بهسادگی نادیدهاش گرفت.
بنیامین نتانیاهو، نخستوریر اسرائیل، گفت جمهوری اسلامی بهشدت تضعیف شده و باید به مردم ایران برای سرنگونی آن کمک کرد. او همچنین گفت اسرائیل و آمریکا در جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هستهای اهداف مشترکی دارند و شکافهای داخلی حکومت ایران در حال گسترش است.
نتانیاهو چهارشنبه ۱۳ خرداد در گفتوگویی مفصل با سارا آیزن، مجری و خبرنگار شبکه «سیانبیسی»، گفت به باور او جمهوری اسلامی بهشدت تضعیف شده و شکافهای داخلی در ساختار قدرت آن رو به گسترش است.
او اظهار داشت: «در واقع، همین حالا در ایران شکافهای عظیمی وجود دارد اما نمیتوان پیشبینی کرد سقوط حکومت چه زمانی اتفاق خواهد افتاد.»
نخستوزیر اسرائیل با اشاره به فروپاشی حکومتهای کمونیستی در اروپای شرقی و سقوط دیوار برلین گفت سقوط حکومتها معمولا زمانی رخ میدهد که کمتر کسی انتظار آن را دارد.
او افزود: «من باور دارم که در نهایت این شکافها گسترش پیدا میکنند و رژیم سقوط خواهد کرد و ما تمام تلاش خود را خواهیم کرد.»
نتانیاهو همچنین به صراحت گفت که معتقد است باید از مردم ایران برای مقابله با جمهوری اسلامی حمایت شود.
او اظهار داشت: «فکر میکنم ما باید به مردم ایران کمک کنیم تا این رژیم را سرنگون کنند.»
نتانیاهو گفت میان حاکمیت ایران و بخش بزرگی از جامعه ایران شکاف عمیقی وجود دارد و گفت اکثریت مردم ایران خواهان آزادی، دموکراسی و روابط بهتر با غرب هستند.
او در عین حال تاکید کرد که اسرائیل با مردم ایران دشمنی ندارد، گفت: «ما با مردم ایران جنگی نداریم. ما با کسانی جنگ داریم که میخواهند ما و شما را بکشند.»
او از آنچه «محاصره معکوس» آمریکا علیه جمهوری اسلامی در تنگه هرمز توصیف کرد، تمجید کرد و آن را «یک حرکت نابغهوار» خواند و مدعی شد فشارهای اقتصادی و محدودیتهای اعمالشده علیه تهران تاثیر قابل توجهی بر تواناییهای حکومت ایران گذاشته است.
نتانیاهو گفت کشورهای مختلف جهان در حال ایجاد مسیرهای جایگزین برای انتقال نفت هستند تا وابستگی به تنگه هرمز کاهش یابد.
او افزود: «این همان چیزی است که اکنون در حال رخ دادن است. نه اینکه قرار است اتفاق بیفتد؛ همین حالا در حال اتفاق افتادن است.»
به گفته او، اگرچه پیش از آغاز جنگ حدود یکپنجم نفت جهان از تنگه هرمز عبور میکرد، اما این حجم از صادرات انرژی در بلندمدت میتواند از مسیرهای جایگزین جبران شود.
نتانیاهو در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت آتشبس و حملات اخیر منتسب به جمهوری اسلامی به کشورهای حاشیه خلیج فارس، گفت: «فکر میکنم یک بازی تاکتیکی در جریان است.»
نتانیاهو همچنین هشدار داد که تهران باید تهدیدهای ترامپ درباره بازگشت به گزینه نظامی را جدی بگیرد.
او گفت: «اگر لازم باشد، بازگشت کامل به اقدام نظامی وجود خواهد داشت. این تصمیم رییسجمهوری است. اسرائیل آماده است و نیروهای آمریکا آماده هستند.»
نخستوزیر اسرائیل جمهوری اسلامی را تهدیدی علیه اسرائیل، آمریکا و کشورهای غربی توصیف کرد و گفت: «ما با دشمنی روبهرو هستیم که میخواهد کشور ما را نابود کند، کشور شما را نابود کند، دموکراسیهای آزاد را در همه جا نابود کند و نوع تروریستی خود را در سراسر جهان گسترش دهد.»
او افزود: «وقتی ما با جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی آن میجنگیم، فقط جنگ خودمان را نمیجنگیم؛ جنگ شما را و صادقانه بگویم جنگ اروپا را هم میجنگیم.»
نتانیاهو همچنین از رهبران اروپایی، بهویژه امانوئل مکرون، به دلیل انتقاد از اقدامات نظامی اسرائیل انتقاد کرد و گفت کشورهای اروپایی در برابر آنچه او «تهدیدهای افراطگرایانه» میخواند، موضعی ضعیف اتخاذ کردهاند.
تهدید هستهای
نتانیاهو بار دیگر جمهوری اسلامی را محور اصلی تهدیدهای امنیتی علیه اسراییل و آمریکا توصیف کرد و گفت جلوگیری از دستیابی حکومت ایران به سلاح هستهای، مهمترین هدف مشترک او و دونالد ترامپ است.
نتانیاهو در پاسخ به پرسشی درباره پرونده هستهای جمهوری اسلامی و اظهارات دونالد ترامپ مبنی بر موافقت تهران با نداشتن سلاح هستهای، گفت صرف تعهدات لفظی کافی نیست و هر توافقی باید با سازوکارهای عملی و قابل راستیآزمایی همراه باشد.
او گفت: «باید مطمئن شوید که آنها واقعا این کار را نمیکنند، چون آنها همیشه دروغ میگویند و همیشه تقلب میکنند.»
نتانیاهو افزود هر توافقی باید شامل خروج مواد هستهای از ایران و برچیدن زیرساختهای هستهای باشد.
او تاکید کرد: «باید راهی داشته باشید برای خارج کردن مواد هستهای و برچیدن زیرساختهایی که دارند.»
نخستوزیر اسرائیل همچنین بار دیگر از توافق هستهای سال ۲۰۱۵ انتقاد کرد و گفت برجام امکان حفظ و توسعه ظرفیتهای غنیسازی را برای جمهوری اسلامی فراهم کرده بود.
او گفت اگر آن توافق بدون فشارها و تحریمهای بعدی ادامه پیدا میکرد، جمهوری اسلامی اکنون به سلاح هستهای دست یافته بود.
نتانیاهو همچنین مدعی شد عملیاتهای نظامی اخیر آمریکا و اسرائیل برنامه هستهای جمهوری اسلامی را به عقب رانده است.
او گفت: «ما ۲۰ نفر از دانشمندان برجسته هستهای را از بین بردیم» و افزود که حکومت ایران همچنان تحت فشار قرار دارد، اما مساله اصلی خروج مواد هستهای از ایران هنوز حل نشده است.
پاسخ به انتقادها
در بخش دیگری از این گفتوگو، نخستوزیر اسرائیل به انتقادهای جهانی از عملکرد نظامی کشورش پاسخ داد و گفت اسرائیل درگیر «نبرد اطلاعاتی دیجیتال» است.
او برخی رسانهها و شبکههای اجتماعی را متهم کرد که تصویری تحریفشده از جنگ ارائه میکنند.
او گفت: «سوال این است: آیا تسلیم دروغها میشوید؟ نه، من از مردمم محافظت میکنم.»
نتانیاهو همچنین تاکید کرد که حاضر نیست بهدلیل فشار افکار عمومی یا انتقاد رسانهها از سیاستهای امنیتی خود عقبنشینی کند.
او افزود: «من ترجیح میدهم یک سرمقاله بد بگیرم تا یک آگهی ترحیم مثبت.»
در پایان مصاحبه، نتانیاهو به مسائل اقتصادی پرداخت و تلاش کرد تصویری مثبت از اقتصاد اسرائیل ارائه دهد.
او با اشاره به رشد بازار سهام، افزایش ارزش شِکِل و ورود سرمایهگذاریهای خارجی گفت برخلاف درخواستهای برخی گروهها برای خروج سرمایه از اسرائیل، سرمایهگذاری در این کشور همچنان ادامه دارد.
او با اشاره به سرمایهگذاری شرکت آمریکایی انویدیا، غول تولید تراشههای هوش مصنوعی در اسرائیل گفت: «من کارگزار بورس نیستم و به شما توصیه سرمایهگذاری نمیدهم، اما میگویم هر چیزی در اسرائیل بخرید، چون اسرائیل در حال صعود است.»