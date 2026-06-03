بنیاد عبدالرحمن برومند: در سال جاری، ۶۸۵ مورد اعدام در ایران مستند شده است
بنیاد عبدالرحمن برومند اعلام کرد که در سال جاری، ۶۸۵ مورد اعدام را در ایران مستند کرده که دستکم ۵۴ مورد آن در ماه مه میلادی رخ داده است.
این سازمان حقوق بشری اشاره کرد که به دلیل نبود شفافیت قضایی و خودداری جمهوری اسلامی از اعلام علنی تمامی اعدامها، آمار واقعی احتمالاً بسیار بیشتر است و افزود همچنین با برطرف شدن نسبی قطع اینترنت توسط حکومت، احتمالاً اطلاعات مربوط به زندانیان بیشتری که در آستانه اعدام هستند، آشکار خواهد شد.
بر اساس این گزارش، در شرایطی که توجه جهانی همچنان بر برنامه هستهای حکومت ایران و تنگه هرمز متمرکز است، جمهوری اسلامی استفاده ابزاری و فزاینده خود از مجازات اعدام را، از جمله علیه زندانیان سیاسی، شتاب بخشیده است. بنیاد عبدالرحمن برومند گفت که اعدام دستکم ۴۱ ایرانی را با اتهامات سیاسی و امنیتی ثبت کرده است که ۱۷ تن از آنها از معترضان بازداشتشده در اعتراضات دیماه سال گذشته بودهاند.
این بنیاد تاکید کرد که خواست توقف اعدامها و احترام به حقوق شهروندان ایرانی باید در محور هرگونه گفتوگوهای آتی با جمهوری اسلامی قرار گیرد.