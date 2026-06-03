شورای همکاری خلیج فارس در بیانیهای اعلام کرد حملات جمهوری اسلامی به بحرین و کویت امنیت منطقه را با خطر جدی روبهرو میکند و حاکمیت این دو کشور را نقض میکند.
در این بیانیه آمده است که امنیت کشورهای عضو به هم وابسته است و هرگونه تعرض به یکی از آنها، ثبات جمعی منطقه را تحت تاثیر قرار میدهد.
این شورا همچنین حمایت کامل خود را از بحرین و کویت اعلام کرد و بر ایستادگی در کنار این دو کشور برای حفظ امنیت و ثبات منطقه تاکید کرد.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال حاکی است جواد شایگانملک، ۳۸ ساله و پدر دو فرزند، در اعتراضات ۱۹ دیماه در قرچک هدف شلیک قرار گرفت و پس از انتقال به بیمارستان ستاری، به او تیر خلاص زده شد.
به گفته یکی از نزدیکان، جواد را در خیابان رها کرده بودند و مردم او را به بیمارستان منتقل کردند.
بر پایه این اطلاعات، او از بالای ساختمان سنتنیال در قرچک هدف شلیک تکتیرانداز قرار گرفت.
نیروهای سپاه پاسداران برای سرکوب معترضان در این ساختمان مستقر شده بودند.
مجموعه بزرگ سنتنیال بهدلیل موقعیت مرتفع و اشراف کامل به مرکز شهر، کلانتری قرچک و مسیرهای منتهی به بیمارستان «شهید ستاری»، به یک موقعیت استراتژیک برای سرکوب بدل شده بود.
تکتیراندازها از همه فضاهای موجود در سنتینال یعنی طبقات بالایی، پشتبام و فضاهای مشرف به خیابان برای هدف گرفتن مردم استفاده کردند.
بر اساس گزارشها، ماموران ابتدا با گاز اشکآور به معترضان حمله کردند اما با ادامه حضور مردم، سرکوب شکل دیگری پیدا کرد و تیراندازی مستقیم در دستور کار قرار گرفت.
منابع نزدیک به خانواده شایگانملک همچنین گفتند پس از کشته شدن جواد، تحت فشار قرار گرفتند تا او را شهید معرفی کنند و به آنها گفته شد در صورت نپذیرفتن این موضوع، پیکر تحویل داده نخواهد شد.
به گفته نزدیکان این خانواده، برای تحویل پیکر جواد از آنها پول دریافت شد.
یکی از این نزدیکان به ایراناینترنشنال گفت در ۱۹ دیماه در بیمارستان ستاری قرچک، به شماری از مجروحان تیر خلاص زده شد و آنها را در بیمارستان کشتند.
میدان کلانتری قرچک و مسیرهای منتهی به بیمارستان ستاری، در شبهای ۱۸ و ۱۹ دی به یکی از کانونهای اصلی سرکوب معترضان تبدیل شد.
در دو شب ۱۸ و ۱۹ دیماه، دهها نفر از جمله فرزانه جهانبخشی، حسین بخشی، حمید صالحی، امیر یکتایی یگانه، منصور ضیایی و لیلا شکری، به دست نیروهای سرکوب در قرچک کشته شدند.
به گفته شاهدان، افراد در حال فرار یا پناه گرفتن هدف گلوله قرار گرفتند.
برخی روایتها حاکی است که پیکرهای کشتهشدگان و مجروحان با خودروهای ون و حتی کانتینرها، به سرعت جمعآوری و به نقاط دیگری از جمله بیمارستان ستاری منتقل میشدند.
وزارت خارجه اردن حملات جمهوری اسلامی به تاسیسات غیرنظامی و حیاتی در کویت و بحرین، از جمله فرودگاه بینالمللی کویت، را محکوم کرد و آن را نقض آشکار حاکمیت این دو کشور و تهدیدی علیه امنیت و ثبات منطقه دانست.
در بیانیه این وزارتخانه آمده است که این حملات نقض صریح قوانین بینالمللی و منشور سازمان ملل است. اردن همچنین همبستگی کامل خود را با کویت و بحرین اعلام کرد و بر حمایت از اقدامهای این دو کشور برای حفظ حاکمیت، امنیت و ثبات خود تاکید کرد.
وزارت خارجه اردن در ادامه با دولت و مردم کویت در پی کشته شدن یک نفر و زخمی شدن چند نفر دیگر در این حملات ابراز همدردی کرد.
وزارت خارجه امارات متحده عربی در بیانیهای حملات جمهوری اسلامی به کویت و بحرین را محکوم کرد و این حملات را «تروریستی» خواند.
در این بیانیه آمده است که حملات با موشکها و پهپادها انجام شده و تاسیسات غیرنظامی و حیاتی را هدف قرار داده است. امارات این اقدامات را نقض حاکمیت کشورها و تهدیدی علیه امنیت و ثبات منطقه دانست.
وزارت خارجه امارات همچنین با اعلام همبستگی کامل با کویت و بحرین، حمایت خود را از تمامی اقداماتی که این دو کشور برای حفظ امنیت و ثبات خود اتخاذ میکنند، اعلام کرد.
علیرضا سلیمی، عضو هیئت رییسه مجلس جمهوری اسلامی، اعلام کرد جلسه مجلس در هفته آینده بهصورت آنلاین برگزار خواهد شد.
او گفت تا زمانی که منع اعلامشده از سوی دستگاه امنیتی برداشته نشود، جلسات مجلس به همین شیوه برگزار میشود. به گفته سلیمی، در صورت صدور مجوز از سوی نهاد امنیتی تا هفته آینده، نحوه برگزاری جلسات تغییر خواهد کرد.
پس از حملات آمریکا و اسرائیل از اسفندماه تاکنون جلسه علنی مجلس برگزار نشده است.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در بیانیهای حمله آمریکا به یک نفتکش و جزیره قشم را محکوم کرد و این حملات را نقض آتشبس خواند.
این وزارتخانه «مسئولیت روشن حاکمان کویت و بحرین» را در ارتباط با حملات شب گذشته مورد تاکید قرار داد.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی بار دیگر کشورهای منطقه را تهدید کرد و نوشت از همه ظرفیتها برای مقابله با این اقدامات، «از جمله هدف قرار دادن مبدا حملات»، استفاده خواهد کرد.
در این بیانیه آمده است: «بدیهی است مسئولیت آثار و پیامدهای ناشی از این وضعیت بر عهده متجاوزان و همه طرفهایی است که با در اختیار گذاشتن قلمرو و امکانات خود، آنها را در ارتکاب اعمال تجاوزکارانه علیه ایران یاری میدهند.»