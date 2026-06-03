در یکی از جدی‌ترین تبادل‌های نظامی از زمان آغاز آتش‌بس، جمهوری اسلامی بامداد چهارشنبه موشک‌هایی به سوی کویت و بحرین شلیک کرد، در حالی که ایالات متحده حملات تازه‌ای را علیه جزیره قشم انجام داد. ارتش آمریکا اعلام کرد یک نفتکش در مسیر یک بندر ایرانی را با شلیک یک موشک هل‌فایر هدف قرار داده و آن را «از کار انداخته» است.

اسرائیل و حزب‌الله لبنان نیز با وجود وعده رییس‌جمهوری آمریکا برای کاهش تنش، حملات جدیدی را علیه یکدیگر انجام دادند.

آمریکا روز سه‌شنبه تحریم‌هایی را علیه چهار صرافی ایرانی ارزهای دیجیتال از جمله نوبیتکس، و همچنین چهار شهروند ایرانی مرتبط با آنها وضع و اعلام کرد که جمهوری اسلامی از فناوری رمزارز در دور زدن تحریم‌ها استفاده می‌کند.

مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، در جلسه با نمایندگان سنا گفت مذاکره‌کنندگان ایالات متحده پیشنهادی مبنی بر رفع تحریم‌ها در ازای بازگشایی تنگه هرمز به حکومت ایران ارائه نکرده است. او بار دیگر تاکید کرد که هرگونه رفع تحریم منوط به کنار گذاشتن برنامه هسته‌ای تهران است.

مراسم معارفه، رومان گوفمن، رییس جدید موساد، برگزار شد. او در این مراسم با اشاره به عملیا‌ت‌ها علیه جمهوری اسلامی گفت: «به توسعه روش‌ها برای غافلگیری ادامه می‌دهیم.» بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، نیز در این مراسم گفت: «موساد همچنان در خط مقدم مبارزه با تجاوزگری جمهوری اسلامی خواهد بود.»

شماری از دانش‌آموزان پایه‌های یازدهم و دوازدهم، در اعتراض به تاثیر قطعی معدل پایه یازدهم در کنکور، مقابل ساختمان وزارت آموزش و پرورش در تهران تجمع کردند.

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