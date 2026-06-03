سعود عبدالعزیز العطوان، سخنگوی رسمی وزارت دفاع کویت، اعلام کرد جمهوری اسلامی بامداد چهارشنبه با چند پهپاد ترمینال ۱ فرودگاه بینالمللی کویت را هدف قرار داد که به وارد شدن خسارتهای مادی گسترده و زخمی شدن چند نفر منجر شد.
او گفت مجروحان خدمات درمانی لازم را دریافت کردند و وضعیت آنها تحت رسیدگی قرار دارد.
سخنگوی وزارت دفاع تاکید کرد نیروهای مسلح با هماهنگی نهادهای ذیربط اوضاع را زیر نظر دارند و در آمادگی کامل برای مقابله با هرگونه تحولات جدید هستند. او افزود نیروهای مسلح همه اقدامات لازم را برای حفظ امنیت و ثبات کشور اتخاذ خواهند کرد.
تصویر منتشرشده در رسانههای اجتماعی، بقایای سوخته یک شی را در منطقه صباحالناصر کویت پس از گزارشها درباره رهگیری حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی نشان میدهد.
ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، اعلام کرد موج دیگری از پهپادهای جمهوری اسلامی که قصد حمله به نیروهای آمریکا در کویت را داشتند، بامداد چهارشنبه نتوانست به اهداف مورد نظر اصابت کند و پدافند هوایی آمریکا چندین پهپاد را سرنگون کرد.
در یکی از جدیترین تبادلهای نظامی از زمان آغاز آتشبس، جمهوری اسلامی بامداد چهارشنبه موشکهایی به سوی کویت و بحرین شلیک کرد، در حالی که ایالات متحده حملات تازهای را علیه جزیره قشم انجام داد. ارتش آمریکا اعلام کرد یک نفتکش در مسیر یک بندر ایرانی را با شلیک یک موشک هلفایر هدف قرار داده و آن را «از کار انداخته» است.
اسرائیل و حزبالله لبنان نیز با وجود وعده رییسجمهوری آمریکا برای کاهش تنش، حملات جدیدی را علیه یکدیگر انجام دادند.
آمریکا روز سهشنبه تحریمهایی را علیه چهار صرافی ایرانی ارزهای دیجیتال از جمله نوبیتکس، و همچنین چهار شهروند ایرانی مرتبط با آنها وضع و اعلام کرد که جمهوری اسلامی از فناوری رمزارز در دور زدن تحریمها استفاده میکند.
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، در جلسه با نمایندگان سنا گفت مذاکرهکنندگان ایالات متحده پیشنهادی مبنی بر رفع تحریمها در ازای بازگشایی تنگه هرمز به حکومت ایران ارائه نکرده است. او بار دیگر تاکید کرد که هرگونه رفع تحریم منوط به کنار گذاشتن برنامه هستهای تهران است.
مراسم معارفه، رومان گوفمن، رییس جدید موساد، برگزار شد. او در این مراسم با اشاره به عملیاتها علیه جمهوری اسلامی گفت: «به توسعه روشها برای غافلگیری ادامه میدهیم.» بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، نیز در این مراسم گفت: «موساد همچنان در خط مقدم مبارزه با تجاوزگری جمهوری اسلامی خواهد بود.»
شماری از دانشآموزان پایههای یازدهم و دوازدهم، در اعتراض به تاثیر قطعی معدل پایه یازدهم در کنکور، مقابل ساختمان وزارت آموزش و پرورش در تهران تجمع کردند.
جزییات بیشتر از وقایع این روز را اینجا بخوانید.
سازمان کوییرهای ایرانی سیمرغ در ارتباط با قتل اخیر مهشید فلاحی، زن ترنس ۳۲ ساله، در سنندج گزارش داداو حدود دو هفته پیش با چاقو به قتل رسید و سرش از پیکرش جدا شد. پیکر مثلهشده مهشید چند روز پیش در نزدیکی سد سنندج پیدا شد و چند روز بعد نیز سر او در یکی از خیابانهای شهر کشف شد.
سیمرغ به نقل از کنشگران کوییر و فعالان کرد داخل ایران نوشت مهشید سالها پیش از سوی خانواده خود طرد شده و بیخانمان و کارتنخواب بود و از بازماندگان خشونت جنسی به شمار میرفت.
طبق گزارشهای سازمانهای حقوق بشری، پیکر مهشید همچنان در پزشکی قانونی نگهداری میشود و هیچیک از اعضای خانواده برای تحویل پیکر او اقدام نکردهاند.
در حالی که برخی گزارشهای اولیه، قتل مهشید فلاحی را به اسلامگرایان سلفی نسبت داده بودند، اما هنوز هویت عامل یا عاملان این قتل مشخص نیست.
وبسایت آتیهآنلاین گزارش داد که نرخ تورم نقطهبهنقطه در ایران در اردیبهشتماه به ۸۳.۹ درصد رسید، و این رقم را بهمعنای «ادامه فشار سنگین افزایش قیمتها بر خانوارهای ایرانی» دانست.
آتیهانلاین اشاره کرد که بررسی جزییات گزارش جدید مرکز آمار نشان میدهد که بار تورم در همه استانها یکسان توزیع نشده است و برخی از استانها با شرایطی به مراتب دشوارتر از میانگین ملی مواجه هستند.
بر اساس این گزارش، ۲۴ استان تورمی بالاتر از میانگین ۸۳.۹ درصدی را تجربه کردهاند. در مقابل، تنها تعداد محدودی از استانها، از جمله تهران، تورمی کمتر از متوسط کشوری داشتهاند.
آتیهانلاین نوشت این اختلاف قابل توجه، از «شکاف فزاینده هزینههای زندگی میان مناطق مختلف کشور» خبر میدهد.
این گزارش میگوید در میان استانها، ایلام با ثبت تورم نقطهبهنقطه ۱۰۵.۹ درصدی در صدر قرار گرفته است. پس از آن، کردستان با ۱۰۵.۱ درصد، کرمانشاه با ۱۰۱.۲ درصد و لرستان با ۱۰۳.۷ درصد قرار دارند. بهعبارت دیگر، خانوارهای ساکن این استانها به طور متوسط با افزایش بیش از دو برابری قیمت کالاها و خدمات نسبت به مدت مشابه سال گذشته روبرو شدهاند.
این وبسایت در گزارش خود اضافه کرد که استانهایی مانند گلستان با ۹۹.۶ درصد، آذربایجان غربی با ۹۹.۱ درصد، مرکزی با ۹۸.۷ درصد و چهارمحال و بختیاری با ۹۸ درصد نیز در آستانه ورود به باشگاه تورم سهرقمی قرار گرفتهاند.
در این حال، استان تهران با ثبت تورم نقطهبهنقطه ۶۹.۵ درصدی، کمترین نرخ تورم را در ایران به خود اختصاص داده است.
آتیهانلاین اشاره کرد که کارشناسان معتقدند تمرکز امکانات اقتصادی، دسترسی گستردهتر به شبکه توزیع کالا و خدمات و سهم بالاتر درآمد خانوارها در تهران، از جمله عواملی هستند که میتواند به تعدیل نسبی آثار تورم در پایتخت ایران کمک کند.
این وبسایت تاکید کرد که حتی همین «پایینترین نرخ ثبتشده» در سطحی بسیار بالا قرار دارد.
رومن گافمن، رییس جدید موساد، سهشنبه ۱۲ خرداد در مراسم آغاز کار رسمی خود تاکید کرد کارزار اسرائیل علیه تهران هنوز پایان نیافته است. چند کارشناس به ایراناینترنشنال گفتند گافمن فردی بسیار سختگیر و سرسخت در قبال جمهوری اسلامی است و انتظار میرود مسیر کنونی در قبال تهران تشدید شود.
رییس پیشین موساد و نخستوزیر اسرائیل نیز در این مراسم، آشکارا از تغییر رژیم در ایران به عنوان هدفی دستیافتنی سخن گفتند.
گافمن در مراسم معارفه خود متعهد شد که عملیات پنهانی موساد علیه جمهوری اسلامی و متحدانش را ادامه دهد.
او گفت اقدامات اسرائیل علیه رژیم ایران و شبکه منطقهای آن، توازن قدرت در خاورمیانه را تغییر داده است.
گافمن افزود: «اما کار هنوز تمام نشده است. قلب موساد در عملیات مخفیانه علیه اهدافش میتپد. ما به هر قیمتی از این ماموریت محافظت خواهیم کرد.»
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، نیز گفت نظام حاکم بر ایران سرانجام از میان خواهد رفت.
متن کامل را اینجا بخوانید.