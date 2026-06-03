وزارت خارجه اردن حملات جمهوری اسلامی به تاسیسات غیرنظامی و حیاتی در کویت و بحرین، از جمله فرودگاه بینالمللی کویت، را محکوم کرد و آن را نقض آشکار حاکمیت این دو کشور و تهدیدی علیه امنیت و ثبات منطقه دانست.
در بیانیه این وزارتخانه آمده است که این حملات نقض صریح قوانین بینالمللی و منشور سازمان ملل است. اردن همچنین همبستگی کامل خود را با کویت و بحرین اعلام کرد و بر حمایت از اقدامهای این دو کشور برای حفظ حاکمیت، امنیت و ثبات خود تاکید کرد.
وزارت خارجه اردن در ادامه با دولت و مردم کویت در پی کشته شدن یک نفر و زخمی شدن چند نفر دیگر در این حملات ابراز همدردی کرد.
وزارت خارجه امارات متحده عربی در بیانیهای حملات جمهوری اسلامی به کویت و بحرین را محکوم کرد و این حملات را «تروریستی» خواند.
در این بیانیه آمده است که حملات با موشکها و پهپادها انجام شده و تاسیسات غیرنظامی و حیاتی را هدف قرار داده است. امارات این اقدامات را نقض حاکمیت کشورها و تهدیدی علیه امنیت و ثبات منطقه دانست.
وزارت خارجه امارات همچنین با اعلام همبستگی کامل با کویت و بحرین، حمایت خود را از تمامی اقداماتی که این دو کشور برای حفظ امنیت و ثبات خود اتخاذ میکنند، اعلام کرد.
علیرضا سلیمی، عضو هیئت رییسه مجلس جمهوری اسلامی، اعلام کرد جلسه مجلس در هفته آینده بهصورت آنلاین برگزار خواهد شد.
او گفت تا زمانی که منع اعلامشده از سوی دستگاه امنیتی برداشته نشود، جلسات مجلس به همین شیوه برگزار میشود. به گفته سلیمی، در صورت صدور مجوز از سوی نهاد امنیتی تا هفته آینده، نحوه برگزاری جلسات تغییر خواهد کرد.
پس از حملات آمریکا و اسرائیل از اسفندماه تاکنون جلسه علنی مجلس برگزار نشده است.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در بیانیهای حمله آمریکا به یک نفتکش و جزیره قشم را محکوم کرد و این حملات را نقض آتشبس خواند.
این وزارتخانه «مسئولیت روشن حاکمان کویت و بحرین» را در ارتباط با حملات شب گذشته مورد تاکید قرار داد.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی بار دیگر کشورهای منطقه را تهدید کرد و نوشت از همه ظرفیتها برای مقابله با این اقدامات، «از جمله هدف قرار دادن مبدا حملات»، استفاده خواهد کرد.
در این بیانیه آمده است: «بدیهی است مسئولیت آثار و پیامدهای ناشی از این وضعیت بر عهده متجاوزان و همه طرفهایی است که با در اختیار گذاشتن قلمرو و امکانات خود، آنها را در ارتکاب اعمال تجاوزکارانه علیه ایران یاری میدهند.»
محمد دادکان، رییس پیشین فدراسیون فوتبال، در گفتوگو با رویداد ۲۴، تلاش فدراسیون فوتبال برای حضور در جام جهانی را با هدف دریافت پاداش صعود به جام جهانی عنوان کرد.
رییس پیشین فدراسیون فوتبال با انتقاد از این روند گفت: «علاوه بر تلاش آن طرفیها، از این طرف هم تمام تلاش فدراسیون برای این است که پول پاداش صعود به جام جهانی را بگیرد و بین خودشان تقسیم کنند؛ هیچکس دلش برای وطن نسوخته است.»
دادکان با ابراز نگرانی درباره واکنش تماشاگران در مسابقات افزود: «هیچکسی نیست که به اینها بگوید قرار است تماشاگران یک نیمه هنگام تماشای بازی پشتشان را به زمین کنند؟ همین الان ۵۳ هزار بلیت برای بازی اول ایران و نیوزیلند فروخته شده است. آنها میخواهند تیم ایران را به آنجا بکشانند تا هو کنند.»
دادکان با اشاره به مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال، و چالشهای پیشروی تیم ملی گفت: «آقای تاج برای چه این کارها را میکند؟ برایش یک "نه" گفتن راحتتر بود یا اینکه اینهمه دردسر برای تیم ملی درست شود؟ از آمریکا به مکزیک برویم، بعد از مکزیک برای هر بازی دوباره به آمریکا برگردیم. ویزا نمیدهند، اذیت میکنند. چه کسی میآید ما را تشویق کند؟ چه کسی به ما اهمیت میدهد؟ خودشان هم این چیزها را میدانند، اما اصرار دارند بروند.»
دادکان در پاسخ به تحلیلی درباره اشتباه بودن بایکوت مسابقات مسکو در گذشته گفت: «سوال من این است؛ این آدمهایی که الان دارند به ما حکومت میکنند، مگر همانهایی نیستند که ۴۶ سال پیش گفتند المپیک را تحریم کنیم چون شوروی به افغانستان حمله کرده؟ حالا چه کسی به ما حمله کرده؟ آمریکا. چرا تحریم نمیکنند؟»
او در ادامه افزود: «حالا چه کسانی میگویند آن تصمیم اشتباه بوده؟ همانهایی که منافع مالی و سفرهایشان به خطر افتاده است. مگر همان تفکر آن زمان که گفت تحریم کنیم، هنوز بر این مملکت حاکم نیست؟ مگر سیاستها تغییر کرده؟ همان تفکر است، فقط حالا چون پول وسط است، میگویند آن تصمیم اشتباه بوده. شما اگر به المپیک مسکو میرفتی باید پول هم از جیب میدادی، ولی اینجا به جام جهانی میروی و پول میگیری.»
سعود عبدالعزیز العطوان، سخنگوی وزارت دفاع کویت، از زخمی شدن چند نفر در حمله پهپادی جمهوری اسلامی به فرودگاه بینالمللی کویت خبر داد.
عطوان صبح چهارشنبه ۱۳ خرداد با انتشار بیانیهای، اقدام جمهوری اسلامی را «تجاوز جنایتکارانه» خواند و گفت شماری از پهپادهای متخاصم، ساختمان ترمینال مسافری یک فرودگاه کویت را هدف قرار دادند.
به گفته سخنگوی وزارت دفاع کویت، این حمله موجب وارد آمدن خسارات مادی گسترده به ساختمان ترمینال و همچنین جراحت چند نفر شد که خدمات و مراقبتهای پزشکی لازم را دریافت کردهاند.
او تاکید کرد نیروهای مسلح کویت با هماهنگی نهادهای مسئول در حال پیگیری وضعیت هستند، در آمادگی کامل برای مقابله با هرگونه تحول جدید قرار دارند و تمامی تصمیمات لازم را برای حفظ امنیت و ثبات کشور اتخاذ خواهند کرد.
وزارت دفاع کویت همچنین خبر داد سامانههای پدافندی سه موشک بالستیک را که وارد حریم هوایی این کشور شده بودند، رهگیری و سرنگون کردند.
با وجود برقراری آتشبس میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده از ۱۹ فروردین، درگیریهای پراکنده میان دو طرف همچنان ادامه دارد.
ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، بامداد ۱۳ خرداد اعلام کرد در پاسخ به اقدامات جمهوری اسلامی، چند فروند موشک بالستیک و پهپاد و یک «ایستگاه کنترل زمینی» در قشم را منهدم کرده است.
ایستگاه کنترل زمینی، مرکز یا مجموعهای از تجهیزات ارتباطی و رایانهای است که برای هدایت، کنترل و دریافت اطلاعات پهپادها و دیگر سامانههای بدون سرنشین به کار میرود.
در سوی دیگر، سپاه پاسداران اعلام کرد در واکنش به حمله به قشم، پایگاههای آمریکا در کویت را هدف حملات موشکی قرار داده است.
سپاه پاسداران همچنین از حمله به مرکز ناوگان پنجم دریایی آمریکا و پایگاه هوایی این کشور در «یکی از کشورهای منطقه» خبر داد.
ناوگان پنجم نیروی دریایی ایالات متحده در بحرین مستقر است.
تعلیق پروازها در فرودگاه کویت
اداره کل هوانوردی کشوری کویت ۱۳ خرداد اعلام کرد در پی حمله جمهوری اسلامی به ترمینال مسافری فرودگاه بینالمللی کویت، طرح اضطراری در این فرودگاه به اجرا درآمده است.
این نهاد تایید کرد در جریان این حمله، خسارات شدیدی به شماری از تاسیسات فرودگاهی وارد شده و چند نفر نیز زخمی شدهاند.
اداره کل هوانوردی کویت همچنین از تعلیق تمامی پروازها تا اطلاع ثانوی خبر داد و گفت پروازها به فرودگاههای جایگزین هدایت شدهاند.
روزنامه الجریده کویت نیز به نقل از منابع رسمی این کشور گزارش داد در حمله پهپادی جمهوری اسلامی، مخازن سوخت فرودگاه کویت هدف قرار گرفتند که باعث وقوع آتشسوزی گسترده در محل شد.
این رسانه به نقل از وزارت دفاع کویت نوشت حمله حکومت ایران «زیرساختهای حیاتی» کشور را نشانه رفته بود.
تهران اغلب حملات خود را با استناد به فعالیت پایگاههای نظامی ایالات متحده در کشورهای منطقه توجیه میکند. این در حالی است که تاسیسات غیرنظامی مانند فرودگاهها و هتلها، از جمله اهداف حملات حکومت ایران از زمان آغاز درگیریها بودهاند.
واکنش بحرین به حملات جمهوری اسلامی
فرماندهی کل نیروی دفاع بحرین ۱۳ خرداد در بیانیهای اعلام کرد جمهوری اسلامی همچنان به اقدامات خصمانه خود «از طریق تجاوزات مستمر با موشکها و پهپادها» ادامه میدهد و به اهداف غیرنظامی در بحرین حمله میکند.
این نهاد هشدار داد بهکارگیری عامدانه موشک و پهپاد برای هدف قرار دادن مناطق غیرنظامی و اموال خصوصی، «نقض آشکار حقوق بینالملل بشردوستانه» محسوب میشود.
فرماندهی کل نیروی دفاع بحرین از همه شهروندان و ساکنان این کشور خواست ضمن رعایت «حداکثر احتیاط»، از نزدیک شدن یا دست زدن به هرگونه شی ناشناس یا مشکوکی که ممکن است در نتیجه حملات جمهوری اسلامی بر جای مانده باشد، خودداری کنند و فورا آن را گزارش دهند.
این نهاد همچنین از رهگیری و انهدام سه موشک و شماری پهپاد خبر داد و تاکید کرد تمامی نیروها و تجهیزات آن در بالاترین سطح آمادگی برای حفاظت از کشور قرار دارند.
این حملات در حالی انجام گرفته است که چشمانداز مذاکرات تهران و واشینگتن برای پایان دادن به جنگ، بهدلیل تداوم اختلافات بر سر پرونده هستهای جمهوری اسلامی، بحران تنگه هرمز و مناقشه لبنان همچنان با ابهامات جدی روبهروست.