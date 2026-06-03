رییس پیشین فدراسیون فوتبال با انتقاد از این روند گفت: «علاوه بر تلاش آن طرفی‌ها، از این طرف هم تمام تلاش فدراسیون برای این است که پول پاداش صعود به جام جهانی را بگیرد و بین خودشان تقسیم کنند؛ هیچ‌کس دلش برای وطن نسوخته است.»

دادکان با ابراز نگرانی درباره واکنش تماشاگران در مسابقات افزود: «هیچ‌کسی نیست که به اینها بگوید قرار است تماشاگران یک نیمه هنگام تماشای بازی پشتشان را به زمین کنند؟ همین الان ۵۳ هزار بلیت برای بازی اول ایران و نیوزیلند فروخته شده است. آنها می‌خواهند تیم ایران را به آنجا بکشانند تا هو کنند.»

دادکان با اشاره به مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال، و چالش‌های پیش‌روی تیم ملی گفت: «آقای تاج برای چه این کارها را می‌کند؟ برایش یک "نه" گفتن راحت‌تر بود یا اینکه این‌همه دردسر برای تیم ملی درست شود؟ از آمریکا به مکزیک برویم، بعد از مکزیک برای هر بازی دوباره به آمریکا برگردیم. ویزا نمی‌دهند، اذیت می‌کنند. چه کسی می‌آید ما را تشویق کند؟ چه کسی به ما اهمیت می‌دهد؟ خودشان هم این چیزها را می‌دانند، اما اصرار دارند بروند.»

دادکان در پاسخ به تحلیلی درباره اشتباه بودن بایکوت مسابقات مسکو در گذشته گفت: «سوال من این است؛ این آدم‌هایی که الان دارند به ما حکومت می‌کنند، مگر همان‌هایی نیستند که ۴۶ سال پیش گفتند المپیک را تحریم کنیم چون شوروی به افغانستان حمله کرده؟ حالا چه کسی به ما حمله کرده؟ آمریکا. چرا تحریم نمی‌کنند؟»

او در ادامه افزود: «حالا چه کسانی می‌گویند آن تصمیم اشتباه بوده؟ همان‌هایی که منافع مالی و سفرهایشان به خطر افتاده است. مگر همان تفکر آن زمان که گفت تحریم کنیم، هنوز بر این مملکت حاکم نیست؟ مگر سیاست‌ها تغییر کرده؟ همان تفکر است، فقط حالا چون پول وسط است، می‌گویند آن تصمیم اشتباه بوده. شما اگر به المپیک مسکو می‌رفتی باید پول هم از جیب می‌دادی، ولی اینجا به جام جهانی می‌روی و پول می‌گیری.»