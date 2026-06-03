کریگ گوردون، دروازه‌بان تیم ملی اسکاتلند، با ۴۳ سال سن مسن‌ترین بازیکن جام جهانی ۲۰۲۶ است. پس از او کریستیانو رونالدو، گیرمو اوچوآ و لوکا مودریچ در فهرست باتجربه‌ترین بازیکنان مسابقات قرار دارند. رونالدو، لیونل مسی و اوچوآ نیز به نخستین بازیکنان تاریخ تبدیل شده‌اند که در شش دوره جام جهانی حضور داشته‌اند.

در سوی مقابل، گیلبرتو مورا، هافبک ۱۷ ساله مکزیک، جوان‌ترین بازیکن این دوره است. در مجموع ۲۲ بازیکن زیر ۲۰ سال در جام جهانی حضور دارند و ۸۹۱ بازیکن نیز برای نخستین بار حضور در این رقابت‌ها را تجربه خواهند کرد.

از نظر فیزیکی، فلوریان ویگله، دروازه‌بان اتریش، با ۲۰۵ سانتی‌متر قد بلندقدترین بازیکن جام جهانی است. دن برن از انگلیس، آلوارو مونترو از کلمبیا و تیبو کورتوا از بلژیک نیز در میان بلندقدترین بازیکنان قرار دارند. هری سوتار، مدافع استرالیا، با وجود قامت ۱۹۸ سانتی‌متری در صدر این فهرست دیده نمی‌شود.

در طرف مقابل، سزار یانیس از پاناما با ۱۶۰ سانتی‌متر قد کوتاه‌قدترین بازیکن جام جهانی ۲۰۲۶ است. اختلاف قد میان او و ویگله به ۴۵ سانتی‌متر می‌رسد؛ آماری که در کنار فاصله بیش از ۲۵ ساله میان جوان‌ترین و مسن‌ترین بازیکن، تنوع جالب نسل‌ها و ویژگی‌های فیزیکی حاضر در بزرگ‌ترین تورنمنت فوتبال جهان را به نمایش می‌گذارد.