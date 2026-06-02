جان بولتون، مشاور امنیت ملی در دوره نخست ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، به شبکه خبری «نیوز نیشن» گفت که تمایل رییس‌جمهوری آمریکا برای کاهش قیمت نفت «منجر به اعتماد به‌نفس بیشتر رهبری ایران شده است.»

بولتون با اشاره به مواضع دو کشور افزود که هر دو طرف می‌توانند صادقانه صحبت کنند، و افزود: «به نظر من، به دلیل روش غیرمستقیمی که این گفت‌وگوها با آن انجام می‌شود، درک این موضوع که در این توافق چه چیزی وجود دارد، دشوار است.»

او اضافه کرد: «فکر می‌کنم بخش زیادی مربوط به آزمایش اراده و عزم است. فکر می‌کنم رژیم ایران معتقد است که می‌تواند از ترامپ بیشتر دوام بیاورد، و اینکه صبر بیشتری نسبت به او دارد، زیرا او به شدت به دنبال کاهش قیمت نفت است.»

بولتون همچنین گفت: «فکر می‌کنم به همین دلیل است که آن‌ها اکنون مطمئن شده‌اند که لبنان نیز بخشی از این ماجرا است. این تنها یکی دیگر از عواملی است که می‌توانند ترامپ را به آن جهت سوق دهند، زیرا فکر می‌کنند او در حال و هوای تسلیم شدن است.»