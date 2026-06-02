موساد اعلام کرد دیوید بارنئا، رییس این سازمان، در مراسم بازنشستگی خود، خواستار تداوم تلاشها برای سرنگونی جمهوری اسلامی پس از جنگ اخیر شد.
بارنئا گفت: «وعده داده بودم جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هستهای دست پیدا نکند. اکنون که حکومت ایران در ضعیفترین و آسیبدیدهترین وضعیت خود قرار دارد، زمان آن است که کار را کامل کنیم.»
او افزود: «همچنان معتقدم تغییر واقعیت در ایران از طریق سرنگونی حکومت هدفی ممکن و دستیافتنی است، اما تحقق آن به پایداری، خونسردی و تعهد نیاز دارد.»
رییس پیشین موساد تاکید کرد: «این ماموریت باید همچنان اولویت اصلی ما باقی بماند.»
حسین شریعتمداری، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان، نوشت: «آمریکا، اسرائیل و برخی از کشورهای عربی، اگرچه با اسم و رسم و نامهای جداگانهای شناخته میشوند، ولی برخلاف نامهای متفاوتشان، هویت واحد و یکسانی دارند.»
او با اشاره به حملات اسرائیل به مواضع حزبالله در لبنان، افزود: «آمریکا و متحدانش در جریان جنگ اخیر، هیچ فرصتی را برای حمله به حزبالله لبنان و مقاومت فلسطین و عراق از دست ندادهاند.»
شریعتمداری اضافه کرد: «حزبالله لبنان فرزند خلف امام ، پرورش یافته رهبر شهید، سفارش شده رهبر فعلی و یکی از عقبههای انقلاب اسلامی است و نمیتواند و نباید جدای از دامن و دامنه مادر اصلی خود تلقی شود.»
فرهاد کاظمی، مربی فوتبال، در گفتوگویی اینترنتی با انتقاد از رفتار مدیران فدراسیون فوتبال گفت: «مرگ بر آمریکا میگویید، اما گدایی ویزا میکنید؟ اگر کسی بالای سر کشور بود، میگفت اصلا در جام جهانی شرکت نکنید.»
او همچنین خواستار بازگشت سردار آزمون به تیم ملی شد و گفت به باور او، بهترین گزینه برای ریاست فدراسیون فوتبال علی دایی است.
کاظمی افزود: «علی دایی شناسنامه فوتبال ایران است.»
فرماندهی جبهه داخلی ارتش اسرائیل اعلام کرد زمان هشدار حملات موشکی از لبنان برای ساکنان حیفا و ۱۶۰ منطقه دیگر در شمال اسرائیل افزایش مییابد.
به گزارش تایمز اسرائیل، بر اساس این تصمیم، ساکنان این مناطق از این پس بهجای ۶۰ ثانیه، ۹۰ ثانیه فرصت خواهند داشت تا به پناهگاهها بروند.
فرماندهی جبهه داخلی اسرائیل اعلام کرد این تصمیم پس از بررسی حملات موشکی حزبالله و سامانههای شناسایی ارتش اتخاذ شده است.
بر اساس این ارزیابی، ۱۶۱ منطقه در شمال اسرائیل میتوانند هشدارهای زودهنگامتری دریافت کنند. این تغییر از ساعت چهار بعدازظهر سهشنبه ۱۲ خرداد به وقت محلی اجرایی خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، حمیدرضا حاجیبابایی، نایبرییس مجلس در یک سخنرانی در شهر قدس، گفت که جنگ جمهوری اسلامی با آمریکا یکدقیقه هم قطع نشده و تنها شکل آن تغییر کرده است.
او افزود: «یک روز این جنگ با هواپیما و تجهیزات نظامی بود و امروز در قالب جنگ تمامعیار اقتصادی، فرهنگی، رسانهای و تبلیغاتی دنبال میشود. هر زمان هم که کم میآورند، به حزبالله مظلوم حمله میکنند.»
حاجیبابایی تاکید کرد: «آمریکا باید بپذیرد که تنگه هرمز متعلق به ملت ایران است و این موضوع قابل خدشه نیست. همچنین باید بداند که انرژی هستهای حق مسلم ملت ایران بوده و قابل مذاکره نیست.»
او اضافه کرد که مردم لبنان و رزمندگان حزبالله با فداکاری و تقدیم «شهدا» از جمهوری اسلامی حمایت کردند و به همین دلیل ما نیز محکم و استوار در کنار آنان خواهیم ماند.
نایبرییس مجلس افزود تنها هدف، حرف و خواهش آمریکا این است که اجازه بدهیم مقداری از پول تنگه هرمز منتفع شود که در پاسخ باید گفت: «شتر در خواب بیند پنبه دانه، گهی لپ لپ خورد گه دانه دانه.»
محمدجعفر اسدی، معاون بازرسی قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا گفت: «پیام ما این است که حتی اگر هیچ چیز نداشته باشیم، با سنگ به جنگ آمریکا میرویم؛ زیرا ما اهل تسلیمشدن در مقابل آمریکا نیستیم.»
او افزود: «ما بارها گفتهایم که هنوز همه برگهای برنده خود را رو نکردهایم و برگهای زیادی وجود دارد که اگر لازم شود، از آنها استفاده خواهیم کرد.»
اسدی اضافه کرد: «در طول جنگ اخیر، طبیعتاً صنعت دفاعی آسیبهایی دیده است، اما به لطف خدا، مکانهایی که اکنون از آنها برای تولید تجهیزات نظامی و پشتیبانی از نیروهای مسلح استفاده میکنیم، کاملاً از دید دشمن مخفی است و آنها هیچ خبری از محل آن ندارند.»