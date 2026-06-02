خبرگزاری مهر، وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی، به نقل از یک منبع آگاه نزدیک به هیات مذاکرهکننده جمهوری اسلامی گزارش داد متن تفاهمنامه احتمالی میان تهران و واشینگتن برای پایان جنگ همچنان در تهران در حال گفتوگو و بررسی است و هنوز پاسخی ارسال نشده است.
این منبع آگاه به مهر گفت سابقه «بدعهدی» آمریکا و «بدبینی تاریخی» نسبت به این کشور موجب شده است جمهوری اسلامی با سختگیری بسیار این موضوع را بررسی کند.
او تاکید کرد جمهوری اسلامی بر اساس تجربیات پیشین به دنبال «کسب انتفاع واقعی» از هرگونه توافق است و افزود: «آمریکا از جنگ نگران است، ما از توافق نگرانیم؛ چون آمریکا هزینه زیادی برای جنگ کرده و توفیق نداشته است.»
این منبع آگاه در پایان گفت جمهوری اسلامی پیش از این نیز با بدعهدی طرف مقابل مواجه شده است. بنابراین، مبنای تهران در بررسی هر توافقی، بازگشتپذیری و اقدامات ملموس اجرایی خواهد بود.