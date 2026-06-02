حسین شریعتمداری، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان، نوشت: «آمریکا، اسرائیل و برخی از کشورهای عربی، اگرچه با اسم و رسم و نامهای جداگانهای شناخته میشوند، ولی برخلاف نامهای متفاوتشان، هویت واحد و یکسانی دارند.»
او با اشاره به حملات اسرائیل به مواضع حزبالله در لبنان، افزود: «آمریکا و متحدانش در جریان جنگ اخیر، هیچ فرصتی را برای حمله به حزبالله لبنان و مقاومت فلسطین و عراق از دست ندادهاند.»
شریعتمداری اضافه کرد: «حزبالله لبنان فرزند خلف امام ، پرورش یافته رهبر شهید، سفارش شده رهبر فعلی و یکی از عقبههای انقلاب اسلامی است و نمیتواند و نباید جدای از دامن و دامنه مادر اصلی خود تلقی شود.»