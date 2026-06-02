قیمت هر دست کلهپاچه به دو میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسیده است
وبسایت خبرآنلاین گزارش داد که قیمت هر دست کلهپاچه تنها طی ۵ ماه بیش از یک میلیون تومان افزایش یافته و از یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به دو میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسیده است.
خبرآنلاین اشاره کرد که مهمترین علت گرانی کلهپاچه، افزایش قابل ملاحظه قیمت گوشت و همچنین دام زنده در بازار است و افزود که بهای هر کیلو گوسفند زنده در بازار که در دی ماه سال گذشته حدود ۴۰۰ هزار تومان بود، به بیش از ۷۳۰ هزار تومان رسیده است.
بر اساس این گزارش، بهای هر پرس پاچه گوسفندی شامل دو پاچه بین ۳۸۰ هزار تا ۴۰۰ هزار تومان، قیمت مغز گوسفندی ۳۰۰ هزار تومان، بهای بناگوش ۳۴۰ هزار تومان، و کله کامل بدون پاچه نیز حدود یک میلیون و ۹۰۰ هزار تا دو میلیون تومان است.
قیمت زبان نیز به ۴۴۰ هزار تومان رسیده و بهای یک پرس آبگوشت کلهپاچه بدون مغز نیز حدود ۷۰ تا ۱۰۰ هزار تومان و بهای آبگوشت با قطعات مغز دو برابر این مبلغ است. همچنین یک پرس سیراب و شیردان با افزایش حدود دو برابری به ۳۸۰ هزار تومان رسیده است.
خبرآنلاین در گزارش دیگری در مورد قیمت مواد لبنی که با موافقت سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان (سازمان دولتی زیرمجموعهٔ وزارت صنعت، معدن و تجارت) افزایش یافته است، نوشت: «قیمت هر لیتر شیر نسبت به ابتدای سال ۱۴۰۴، افزایش ۱۳۱.۷ درصدی داشته است. پنیر تورمی ۱۲۹.۸ درصدی داشت و ماست هم در مقایسه با مدت زمان مشابه در سال گذشته ۱۲۱.۲ درصد گرانتر شد. دوغ ۱۰۳.۷ درصد و خامه ۷۶.۷ درصد گرانتر شدند.»
این گزارش حاکی از آن است که تورم خوراکیها بیش از دیگر بخشها افزایش یافته است، و تورم خوراکیها در حالی به بیش از ۱۱۵ درصد رسیده که در میان زیرگروههای خوراکی، تورم گروههای مهمی چون میوه، روغن و نان نیز سه رقمی شده است.