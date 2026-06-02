کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری در «شاخص جهانی حقوق بشر ۲۰۲۶»، کشور ایران را در رده کشورهایی قرار داد که هیچ تضمینی در آن برای حقوق کارگران وجود ندارد.

بر اساس ارزیابی این کنفدراسیون، «کشورهایی که امتیاز ۵ دارند، بدترین کشورهای جهان برای کار کردن هستند. در حالی که قانون ممکن است حقوق خاصی را تصریح کند، کارگران عملاً به این حقوق دسترسی ندارند و بنابراین در معرض رژیم‌های استبدادی و رویه‌های ناعادلانه کار قرار می‌گیرند.»

کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری در گزارش سالانه خود که هم‌زمان با آغاز به کار نشست سالیانه سازمان بین‌المللی کار در شهر ژنو منتشر شد، اشاره کرد که منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در سال جاری، از زمان تدوین و انتشار «شاخص شاخص جهانی حقوق بشر» از سال ۲۰۱۴ تاکنون، به عنوان بدترین منطقه جهان برای کارگران رتبه‌بندی شده است.

این کنفدراسیون اشاره کرد به جز چهار کشور «لیبی، فلسطین، سوریه و یمن»، همه ۱۹ کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا رتبه ۵ یا ۵+ را در این شاخص کسب کردند، و گفت: همه کشورها حق چانه‌زنی جمعی، حق تشکیل و پیوستن به اتحادیه‌ها و حق ثبت اتحادیه‌ها را نقض کردند.

بر اساس این شاخص، حق اعتصاب، آزادی بیان و تجمع و برقراری عدالت در کورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به شدت سرکوب شد.

کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری حدود ۱۹۱ میلیون نفر دارد و در ۱۶۹ کشور و قلمرو مختلف جهان فعالیت دارد.