به گزارش خبرگزاری خانه ملت، حمیدرضا حاجی‌بابایی، نایب‌رییس مجلس در یک سخنرانی در شهر قدس، گفت که جنگ جمهوری اسلامی با آمریکا یک‌دقیقه هم قطع نشده و تنها شکل آن تغییر کرده است.

او افزود: «یک روز این جنگ با هواپیما و تجهیزات نظامی بود و امروز در قالب جنگ تمام‌عیار اقتصادی، فرهنگی، رسانه‌ای و تبلیغاتی دنبال می‌شود. هر زمان هم که کم می‌آورند، به حزب‌الله مظلوم حمله می‌کنند.»

حاجی‌بابایی تاکید کرد: «آمریکا باید بپذیرد که تنگه هرمز متعلق به ملت ایران است و این موضوع قابل خدشه نیست. همچنین باید بداند که انرژی هسته‌ای حق مسلم ملت ایران بوده و قابل مذاکره نیست.»

او اضافه کرد که مردم لبنان و رزمندگان حزب‌الله با فداکاری و تقدیم «شهدا» از جمهوری اسلامی حمایت کردند و به همین دلیل ما نیز محکم و استوار در کنار آنان خواهیم ماند.

نایب‌رییس مجلس افزود تنها هدف، حرف و خواهش آمریکا این است که اجازه بدهیم مقداری از پول تنگه هرمز منتفع شود که در پاسخ باید گفت: «شتر در خواب بیند پنبه دانه، گهی لپ لپ خورد گه دانه دانه.»