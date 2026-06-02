ارتش اسرائیل زمان هشدار حملات موشکی در حیفا و ۱۶۰ منطقه دیگر در شمال را افزایش داد
فرماندهی جبهه داخلی ارتش اسرائیل اعلام کرد زمان هشدار حملات موشکی از لبنان برای ساکنان حیفا و ۱۶۰ منطقه دیگر در شمال اسرائیل افزایش مییابد.
به گزارش تایمز اسرائیل، بر اساس این تصمیم، ساکنان این مناطق از این پس بهجای ۶۰ ثانیه، ۹۰ ثانیه فرصت خواهند داشت تا به پناهگاهها بروند.
فرماندهی جبهه داخلی اسرائیل اعلام کرد این تصمیم پس از بررسی حملات موشکی حزبالله و سامانههای شناسایی ارتش اتخاذ شده است.
بر اساس این ارزیابی، ۱۶۱ منطقه در شمال اسرائیل میتوانند هشدارهای زودهنگامتری دریافت کنند. این تغییر از ساعت چهار بعدازظهر سهشنبه ۱۲ خرداد به وقت محلی اجرایی خواهد شد.