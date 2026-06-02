به گزارش خبرگزاری خانه ملت، حمیدرضا حاجیبابایی، نایبرییس مجلس در یک سخنرانی در شهر قدس، گفت که جنگ جمهوری اسلامی با آمریکا یکدقیقه هم قطع نشده و تنها شکل آن تغییر کرده است.
او افزود: «یک روز این جنگ با هواپیما و تجهیزات نظامی بود و امروز در قالب جنگ تمامعیار اقتصادی، فرهنگی، رسانهای و تبلیغاتی دنبال میشود. هر زمان هم که کم میآورند، به حزبالله مظلوم حمله میکنند.»
حاجیبابایی تاکید کرد: «آمریکا باید بپذیرد که تنگه هرمز متعلق به ملت ایران است و این موضوع قابل خدشه نیست. همچنین باید بداند که انرژی هستهای حق مسلم ملت ایران بوده و قابل مذاکره نیست.»
او اضافه کرد که مردم لبنان و رزمندگان حزبالله با فداکاری و تقدیم «شهدا» از جمهوری اسلامی حمایت کردند و به همین دلیل ما نیز محکم و استوار در کنار آنان خواهیم ماند.
نایبرییس مجلس افزود تنها هدف، حرف و خواهش آمریکا این است که اجازه بدهیم مقداری از پول تنگه هرمز منتفع شود که در پاسخ باید گفت: «شتر در خواب بیند پنبه دانه، گهی لپ لپ خورد گه دانه دانه.»
محمدجعفر اسدی، معاون بازرسی قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا گفت: «پیام ما این است که حتی اگر هیچ چیز نداشته باشیم، با سنگ به جنگ آمریکا میرویم؛ زیرا ما اهل تسلیمشدن در مقابل آمریکا نیستیم.»
او افزود: «ما بارها گفتهایم که هنوز همه برگهای برنده خود را رو نکردهایم و برگهای زیادی وجود دارد که اگر لازم شود، از آنها استفاده خواهیم کرد.»
اسدی اضافه کرد: «در طول جنگ اخیر، طبیعتاً صنعت دفاعی آسیبهایی دیده است، اما به لطف خدا، مکانهایی که اکنون از آنها برای تولید تجهیزات نظامی و پشتیبانی از نیروهای مسلح استفاده میکنیم، کاملاً از دید دشمن مخفی است و آنها هیچ خبری از محل آن ندارند.»
دنی دانون، سفیر اسرائیل در سازمان ملل، در نشست شورای امنیت درباره تحولات لبنان گفت: «حزبالله به تنشها دامن میزند. حزبالله لبنان را گروگان گرفته و همچنان به سوی اسرائیل موشک شلیک میکند.»
او تاکید کرد که اگر در شمال اسرائیل آرامش برقرار نباشد، برای حزبالله هم آرامشی وجود نخواهد داشت.
کنفدراسیون بینالمللی اتحادیههای کارگری در «شاخص جهانی حقوق بشر ۲۰۲۶»، کشور ایران را در رده کشورهایی قرار داد که هیچ تضمینی در آن برای حقوق کارگران وجود ندارد.
بر اساس ارزیابی این کنفدراسیون، «کشورهایی که امتیاز ۵ دارند، بدترین کشورهای جهان برای کار کردن هستند. در حالی که قانون ممکن است حقوق خاصی را تصریح کند، کارگران عملاً به این حقوق دسترسی ندارند و بنابراین در معرض رژیمهای استبدادی و رویههای ناعادلانه کار قرار میگیرند.»
کنفدراسیون بینالمللی اتحادیههای کارگری در گزارش سالانه خود که همزمان با آغاز به کار نشست سالیانه سازمان بینالمللی کار در شهر ژنو منتشر شد، اشاره کرد که منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در سال جاری، از زمان تدوین و انتشار «شاخص شاخص جهانی حقوق بشر» از سال ۲۰۱۴ تاکنون، به عنوان بدترین منطقه جهان برای کارگران رتبهبندی شده است.
این کنفدراسیون اشاره کرد به جز چهار کشور «لیبی، فلسطین، سوریه و یمن»، همه ۱۹ کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا رتبه ۵ یا ۵+ را در این شاخص کسب کردند، و گفت: همه کشورها حق چانهزنی جمعی، حق تشکیل و پیوستن به اتحادیهها و حق ثبت اتحادیهها را نقض کردند.
بر اساس این شاخص، حق اعتصاب، آزادی بیان و تجمع و برقراری عدالت در کورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به شدت سرکوب شد.
کنفدراسیون بینالمللی اتحادیههای کارگری حدود ۱۹۱ میلیون نفر دارد و در ۱۶۹ کشور و قلمرو مختلف جهان فعالیت دارد.
دونالد ترامپ به شبکه خبری ایبیسی گفت فکر میکند «طی هفته آینده» با حکومت ایران برای تمدید آتشبس و بازگشایی تنگه هرمز به توافق خواهد رسید.
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت در گفتوگو با نبیهبری، رییس مجلس لبنان تاکید کرده که اگر حملات اسرائیل در لبنان ادامه پیدا کند «نه تنها روند گفتوگوها [با آمریکا] را متوقف میکنیم بلکه در مقابل آنها خواهیم ایستاد.»
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، به شبکه خبری الجزیره گفت پیشنهاد دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، درباره انتقال اورانیوم غنیشده حکومت ایران به خارج از کشور «دشوار است اما غیرممکن نیست.»
خبرگزاری رویترز در مورد «آتشبس نسبی بین حزبالله و اسرائیل» که از سوی دولت لبنان اعلام شد، نوشت این اقدام میتواند «بهمعنای کاهش محدود تنش در درگیریای باشد که هزاران نفر را کشته و جنگ گستردهتر ایالات متحده و اسرائیل با ایران را شعلهورتر کرده است.»
اکسیوس بهنقل از دو مقام آمریکایی و یک منبع دیگر که در جریان تماس تلفنی دوشنبه ۱۱ خرداد رییسجمهوری آمریکا و نخستوزیر اسرائیل قرار گرفتهاند، نوشت ترامپ در گفتوگویی پرتنش و همراه با الفاظ تند، از نتانیاهو بهدلیل تشدید عملیات نظامی اسرائیل در لبنان بهشدت انتقاد کرد.
دفتر ریاستجمهوری لبنان به نقل از سفارت این کشور در آمریکا اعلام کرد که حزبالله با پیشنهاد ایالات متحده برای توقف متقابل حملات میان این گروه و اسرائیل موافقت کرده است.
جزییات بیشتر از وقایع این روز را اینجا بخوانید
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در نامهای سرگشاده به نمایندگان کارگری و فدراسیونهای بینالمللی اتحادیههای کارگری شرکتکننده در یکصد و چهاردهمین اجلاس سازمان بینالمللی کار، خواست مطالباتی مانند پایان فوری جنگ، توقف اعدامها و لغو این حکم در ایران، و آزادی فوری فعالان کارگری زندانی را به گوش جهانیان برسانند.
سندیکا همچنین خواستار آن شد که مخاطبان این نامه از تحقق مطالباتی مانند «بازگشت به کار اعضای اخراجی این تشکل و دیگر کارگران و معلمان اخراجی، پایان دادن به سرکوب تشکلهای مستقل کارگری،بهرسمیت شناختن حق کارگران برای ایجاد سندیکا و تشکل کارگری،برگزاری تجمع، انجام مذاکرات دستهجمعی، و برخورداری از حق اعتصاب» حمایت کنند.
در این نامه همچنین بر لزوم طرح مطالبات «آزادی فوری و بیقیدوشرط تمامی زندانیان سیاسی و مدافعان حقوق بشر، دسترسی همه مردم زحمتکش به نیازهای اساسی، دستمزد مناسب، امنیت شغلی، بیمه بیکاری مکفی، خدمات درمانی، مسکن، آموزش و حمایتهای اجتماعی، و پایان دادن به قطع و سانسور اینترنت و محدودیتهای اعمالشده بر آزادی بیان و ارتباطات» تاکید شده است.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه اشاره کرد: «بهاصطلاح نمایندگان کارگری که از سوی دولت ایران به نهادهای بینالمللی، از جمله سازمان بینالمللی کار، اعزام میشوند، نماینده واقعی کارگران و تشکلهای مستقل کارگری ایران نیستند» و تاکید کرد: «این نمایندگان و نهادهای دستساز، تحت کنترل حاکمیت قرار دارند و در عمل، بخشی از سازوکار سرکوب و جلوگیری از تشکلیابی مستقل کارگری هستند.»
این تشکل مستقل کارگری همچنین به پیامدهای جنگ ۴۰ روزه و سیاستهای حکومت بر مردم ایران اشاره کرد و نوشت: «مردم زحمتکش که زیر فشار پیامدهای ویرانگر جنگ، نظامیگری، تورم، بیکاری میلیونی و گسترش فقر خرد شدهاند، همزمان با قطعی گستردهی اینترنت، سانسور و فشارهای شدید امنیتی نیز مواجه بودهاند.»
نامه با اشاره به مخالفت سندیکا با «جنگ» میگوید: «طبقه کارگر ایران به همبستگی با مبارزات مستقل کارگری نیاز دارد، و نه حمایت از جنگ، مداخله خارجی، سرکوب یا نهادهای وابسته به حکومت.»
سندیکا در بخش دیگری از نامه خود نوشت: «حاکمیت ایران سرکوب را در سایه جنگ و ناامنی تشدید کرده است. زندانیان سیاسی، فعالان کارگری، فعالان جنبش زنان، معلمان، دانشجویان و دیگر فعالان اجتماعی همچنان با بازداشت، احکام زندان و فشارهای شدید امنیتی روبهرو هستند.
این تشکل مستقل کارگری تاکید کرد: «سرکوب، زندان، اعدام و خشونت نمیتواند ریشههای اعتراضات اجتماعی و مطالبات کارگران برای عدالت، برابری، آزادی و کرامت انسانی را از میان ببرد.»