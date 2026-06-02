محمدجعفر اسدی، معاون بازرسی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا گفت: «پیام ما این است که حتی اگر هیچ چیز نداشته باشیم، با سنگ به جنگ آمریکا می‌رویم؛ زیرا ما اهل تسلیم‌شدن در مقابل آمریکا نیستیم.»

او افزود: «ما بار‌ها گفته‌ایم که هنوز همه برگ‌های برنده خود را رو نکرده‌ایم و برگ‌های زیادی وجود دارد که اگر لازم شود، از آن‌ها استفاده خواهیم کرد.»

اسدی اضافه کرد: «در طول جنگ اخیر، طبیعتاً صنعت دفاعی آسیب‌هایی دیده است، اما به لطف خدا، مکان‌هایی که اکنون از آن‌ها برای تولید تجهیزات نظامی و پشتیبانی از نیروهای مسلح استفاده می‌کنیم، کاملاً از دید دشمن مخفی است و آن‌ها هیچ خبری از محل آن ندارند.»