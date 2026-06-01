محمدعلی انصاری، دبیر ستاد برگزاری مراسم سالمرگ روح‌الله خمینی اعلام کرد که مراسم امسال با تغییراتی نسبت به سال‌های گذشته برگزار خواهد شد و از مسئولان کشوری، وزرا، نمایندگان مجلس، روسای نهادها و فرماندهان نظامی برای حضور رسمی در این مراسم دعوت نشده است.

او گفت این تصمیم «به دلایل متعددی که تصمیم‌گیران نظام بر آن اشراف دارند»، اتخاذ شده است.

این تغییرات در حالی اعلام می‌شود که جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر با پیامدهای جنگ و کشته شدن شماری از مقام‌های ارشد نظامی و حکومتی مواجه بوده است.

به گفته انصاری امسال مهمان خارجی به معنای دعوت رسمی وجود نخواهد داشت، هرچند خبرنگاران خارجی مقیم ایران و جمعی از رسانه‌های بین‌المللی در مراسم حضور خواهند داشت.

