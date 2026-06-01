یک مقام رسمی ایالات متحده به روزنامه نیویورک‌تایمز گفت ارتش آمریکا بی‌سروصدا کشتی‌ها را برای عبور از تنگه هرمز هدایت می‌کند.

یک مقام دیگر که خواست نامش فاش نشود، ‌به این روزنامه گفت فرماندهی مرکزی ایالات متحده، سنتکام، طی سه هفته گذشته، حدود ۷۰ کشتی تجاری را که به خلیج فارس وارد و از آن خارج می‌شدند، از این تنگه عبور داده است.

به نوشته نیویورک‌تایمز، مقام‌های آمریکایی اشاره کردند که بیشتر کشتی‌ها برای جلوگیری از شناسایی شدن توسط جمهوری اسلامی، هنگام عبور از این آبراه، فرستنده‌های خود را خاموش کرده‌ بودند.

آن‌ها در مورد نوع کشتی‌هایی که از تگه هرمز عبور ‌کردند و همچنین مقصد آن‌ها توضیحی ندادند.

اما یکی از این مقام‌ها به نیویورک‌تایمز گفت که مسیر آن‌ها نزدیک خط ساحلی ایران نبود.

بر اساس این گزارش، تحلیلگران امور کشتیرانی می‌گویند به نظر می‌رسد که گذرگاه‌های هدایت‌شده توسط ایالات متحده به عمان نزدیک‌تر هستند.

نیویورک‌تایمز اشاره کرد مسیر هماهنگ شده با آمریکا جایگزینی برای مالکان کشتی‌هایی به شمار می‌رود که نمی‌خواهند برای عبور از تنگه هرمز مجبور به دریافت اجازه از تهران یا پرداخت عوارض باشند.