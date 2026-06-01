ترامپ اعلام کرد آمریکا پیامی از جمهوری اسلامی مربوط به تعلیق مذاکرات دریافت نکرده است
پس از آن که تسنیم، خبرگزاری وابسته به سپاه، گزارش داد جمهوری اسلامی در واکنش به عملیات اسرائیل در لبنان، تبادل پیام با آمریکا را متوقف میکند، دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا به انبیسی نیوز گفت که پیش از این تصمیم، از آن مطلع نشده بود.
ترامپ در یک تماس کوتاه با این رسانه گفت: «آنها مذاکرهکنندگان بهتری هستند تا جنگجویان. اما چنین چیزی را به ما اطلاع ندادهاند.»
او افزود: «این به این معنا نیست که ما برویم و همهجا را با بمب هدف قرار دهیم. ما محاصره را حفظ خواهیم کرد.»
ترامپ درباره مذاکرات ایران گفت: «اگر بخواهید حقیقت را بدانید، فکر میکنم بیش از حد صحبت کردهایم. فکر میکنم سکوت کردن میتواند بسیار خوب باشد و این وضعیت ممکن است برای مدت طولانی ادامه پیدا کند.»
علی حمدان، مشاور ارشد رییس پارلمان لبنان به اکسیوس گفت که نبیه بری، رییس پارلمان لبنان، به دولت ترامپ گفته است حزبالله آماده پذیرش یک آتشبس کامل و فوری با اسرائیل است و اجرای آن را نیز تضمین خواهد کرد.
بر اساس گزارش اکسیوس، آمریکا طی روزهای گذشته طرحی برای آتشبس مرحلهای ارائه کرده بود که بر اساس آن حزبالله باید حملات خود به شمال اسرائیل را متوقف میکرد و در مقابل، اسرائیل نیز متعهد میشود بیروت را هدف حمله قرار ندهد و آتشبس بهتدریج به سایر مناطق گسترش یابد.
اما به گفته منابع، علی حمدان این پیشنهاد را رد کرده و خواستار آتشبس کامل شده است.
به گزارش اکسیوس، در مقابل، یک مقام آمریکایی گفته است که ارزیابی واشینگتن از پاسخ بری همچنان «ناامیدکننده و مبهم» باقی مانده است.
کوین کیگان، کاپیتان و سرمربی پیشین تیم ملی انگلیس، اعلام کرد به سرطان مرحله چهار مبتلا شده است. مرحله چهار پیشرفتهترین مرحله سرطان محسوب میشود و به این معناست که بیماری به بخشهای دیگر بدن گسترش یافته است.
خانواده کیگان نخستینبار در زمستان گذشته و پس از آنکه این مرد ۷۵ ساله به دلیل «بررسیهای بیشتر درباره علائم مداوم شکمی» در بیمارستان تحت معاینه قرار گرفت فاش کردند که او با سرطان دستوپنجه نرم میکند.
کیگان که طی ماههای اخیر تحت درمان بوده است.
به نوشته بیبیسی، کیگان در یکی از نخستین حضورهای عمومی خود پس از انتشار این خبر، هنگام بازگشت به نیوکاسل برای یک برنامه زنده، با تشویق ایستاده و احساسی حاضران روبهرو شد.
او روی صحنه تئاتر و اپرای تاین گفت: «بعد از تصادف رانندگی، مجبور به جراحی شدم. هنگام انجام اسکن برای عمل، فهمیدند که سرطان دارم. گفتند بهترین پزشک را برای مقابله با چیزی که داری، یعنی سرطان مرحله چهار، در اختیار داریم. برای ملاقاتش رفتم. او هوادار لیورپول بود، فهمیدم تنها نخواهم ماند.»
پزشک به کوین کیگان گفته که این درمان جدید درصد موفقیت فوقالعادهای دارد: «پرسیدم: درصد موفقیت چقدر است؟ گفت: ۳۳ درصد! فکر میکردم ۸۰ یا ۹۰ درصد باشد. اما فقط ۳۳ درصد! فعلاً که هنوز اینجا هستم.»
کیگان در دوران بازیگری در تیمهای اسکونتورپ یونایتد، لیورپول، هامبورگ، ساوتهمپتون و نیوکاسل بازی کرد و دوران پرافتخاری داشت. او بعدها هدایت نیوکاسل، فولام، تیم ملی انگلستان و منچسترسیتی را نیز بر عهده گرفت.
کیگان یکی از تأثیرگذارترین چهرههای تاریخ نیوکاسل است؛ معمار تیم مشهور به «سرگرمکنندهها» که در سال ۱۹۹۶ برای قهرمانی لیگ برتر رقابت کرد.
جایگاه او در باشگاه چنان است که ادی هاو، سرمربی کنونی نیوکاسل، هنگام قبول هدایت تیم در سال ۲۰۲۱ با کیگان تماس گرفت تا درباره باشگاه و ذهنیتی که برای موفقیت لازم است، مشورت بگیرد.
هاو فصل دشواری را پشت سر گذاشته و نیوکاسل به رتبه دوازدهم لیگ برتر سقوط کرده است، اما کیگان همچنان از «اولین مربیای که از زمانی که بیشتر ما زندهایم جامی برده» حمایت میکند؛ اشارهای به قهرمانی لیگ کاپ در فصل گذشته.
دعوت برای بازگشت کیگان به ورزشگاه سنتجیمز پارک همچنان پابرجاست. او که گفته بود نمیخواهد «مزاحم» باشد، تأکید کرد دوست دارد روزی برای خداحافظی بازگردد؛ چرا که از زمان پیروزی در پرونده شکایت خود درباره اخراج سازنده در سال ۲۰۰۹، دیگر مسابقهای را در این ورزشگاه از نزدیک تماشا نکرده است.
با این حال، تمایلی به ساخت تندیس برای خود در بیرون ورزشگاه ندارد.
او گفت: «متأسفم، باید صبر کنید تا وقتی که از دنیا بروم. با تندیسهایی که بیرون ورزشگاه هستند مشکلی ندارم، اما چیزی نیست که برایم اهمیت زیادی داشته باشد. تندیس من همان نحوه استقبال شما از من است.»
باشگاه نیوکاسل در بیانیهای «حمایت صمیمانه» و «بهترین آرزوها»ی خود را برای کیگان و خانوادهاش ابراز کرد.
در این بیانیه آمده است: «کوین جایگاهی منحصربهفرد و ارزشمند در تاریخ نیوکاسل یونایتد و در قلب هواداران ما دارد. اشتیاق، رهبری و ارتباط او با باشگاه و شهر، برخی از بهیادماندنیترین لحظات ما را رقم زده است.»
نیوکاسل نوشته است: «همه اعضای باشگاه در کنار کوین هستند و برای او و خانوادهاش در مسیر پیش رو آرزوی قدرت و موفقیت دارند. کوین همیشه در سنتجیمز پارک با آغوش باز پذیرفته خواهد شد و امیدواریم بهزودی دوباره او را ببینیم.»
رسانههای ایران از «هشدار قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا» به اسرائیل درباره حمله به ضاحیه بیروت خبر دادند.
در این هشدار به نقل از علی عبداللهی، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا و با اشاره به دستور بنیامین نتانیاهو برای حمله ارتش اسرائیل به مواضع حزبالله در بیروت آمده که «در صورت عملی شدن این تهدید» به ساکنان بخشهای شمالی و شهرکهای نظامی در اسرائیل هشدار داده میشود «اگر نمیخواهند آسیب ببینند منطقه را ترک کنند.»
همزمان حساب منتسب به سازمان اطلاعات سپاه در ایکس نوشت که جمهوری اسلامی عبور از خط قرمزها در لبنان و غزه را به معنای جنگ مستقیم و تحمیل هزینه بر امنیت ملی خود و مقاومت اسلامی فرض کرده و متقابلا عزم خود را برای عملیات دفاعی با انجام اقدامات معناشکن و گشودن جبهه های جدید به علاوه حفظ معادله تنگه هرمز قرار میدهد.
سنتکام از حمله به سایتهای راداری و مراکز کنترل پهپادی جمهوری اسلامی در قشم و گورک خبر داد. سپاه پاسداران نیز اعلام کرد در واکنش به حمله آمریکا به یک دکل مخابراتی در سیریک، «پایگاه هوایی مبدا تجاوز» را هدف قرار داده است. همزمان کویت از مقابله با حملات موشکی و پهپادی خبر داد.
کویت دوشنبه ۱۱ خرداد سامانههای پدافند هوایی خود را فعال کرد و حملات موشکی و پهپادی را محکوم کرد. مقامهای کویتی اعلام کردند این حملات تلاشها برای کاهش تنش در منطقه را تضعیف میکند.
ارتش آمریکا نیز اعلام کرد دو موشک بالستیک شلیکشده به سمت نیروهای آمریکایی مستقر در کویت را رهگیری کرده و در این حمله هیچ نظامی آمریکایی آسیب ندیده است.
در پی این حملات، کویت، مصر، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی حملات جمهوری اسلامی به کویت را محکوم کردند.
کویت آن را تعرض مستقیم به امنیت و ثبات خود و نقض قطعنامههای شورای امنیت خواند و قطر و امارات متحده عربی نیز این حملات را نقض حاکمیت کویت و تهدیدی برای امنیت منطقه دانستند.
حملات متقابل در جنوب ایران
سپاه پاسداران صبح دوشنبه ۱۱ خرداد در اطلاعیهای اعلام کرد به دنبال حمله ارتش آمریکا به یک دکل مخابراتی در جزیره سیریک در استان هرمزگان، نیروی هوافضای سپاه «پایگاه هوایی مبدا تجاوز» را هدف قرار داده و «اهداف پیشبینیشده» را منهدم کرده است.
سپاه به خسارات احتمالی جانی و مالی ناشی از حمله آمریکا اشارهای نکرد، اما هشدار داد در صورت تکرار حملات، «پاسخ کاملا متفاوت خواهد بود» و مسئولیت آن بر عهده آمریکا است.
ارتش آمریکا نیز اعلام کرد طی روزهای شنبه و یکشنبه، ۱۰ و ۱۱ خرداد، سامانههای پدافند هوایی جمهوری اسلامی، یک ایستگاه کنترل زمینی و دو پهپاد را هدف قرار داد.
واشینگتن این حملات را پاسخی به آنچه «اقدامات تهاجمی» جمهوری اسلامی، از جمله سرنگونی یک پهپاد آمریکایی بر فراز آبهای بینالمللی، خواند.
فرماندهی مرکزی ایالات متحده، سنتکام، در شبکه ایکس اعلام کرد در پاسخ به «تجاوز بیاساس» جمهوری اسلامی در دوره آتشبس، حملات «دفاع از خود» را علیه سایتهای راداری و مراکز فرماندهی و کنترل پهپادهای جمهوری اسلامی در گورک و قشم انجام داده است.
سنتکام این حملات را «سنجیده و حسابشده» خواند و نوشت شنبه و یکشنبه، پس از سرنگونی یک پهپاد امکیو-۱ آمریکایی بر فراز آبهای بینالمللی، انجام شدهاند.
همزمان مخاطبان ایراناینترنشنال از شنیده شدن صدای عبور جنگندهها در مناطق مختلف تهران در ساعت ۹ صبح دوشنبه ۱۱ خرداد خبر دادند.
یک مخاطب از بندرعباس نیز از شنیده شدن سه انفجار پیاپی حوالی ساعت ۹:۱۰ صبح در این شهر خبر داد.
تعلیق مذاکرات در سایه بحران لبنان
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، گزارش داد با توجه به تداوم حملات اسرائیل در لبنان و نقض آتشبس در این کشور، تیم مذاکرهکننده جمهوری اسلامی «گفتوگوها و تبادل متون از طریق میانجی» را متوقف میکند.
بر اساس این گزارش، این تصمیم پس از آن اتخاذ شده که اسرائیل دستور پیشروی بیشتر نیروهای خود در لبنان را صادر کرده است.
تسنیم افزود تا زمانی که نظر جمهوری اسلامی و «جبهه مقاومت» درباره لبنان تامین نشود، گفتوگویی در کار نخواهد بود.
این رسانه وابسته به سپاه نوشت «جبهه مقاومت» و جمهوری اسلامی عزم خود را برای انسداد کامل تنگه هرمز و فعال کردن سایر جبههها، از جمله تنگه بابالمندب، برای «تنبیه» اسرائیل و حامیانش در دستور کار قرار دادهاند.
عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در شبکه ایکس نوشت: «آتشبس میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده، بدون هیچ ابهامی، آتشبسی در تمامی جبههها، از جمله لبنان محسوب میشود و نقض آتشبس در هر یک از جبههها، به منزله نقض آن در تمامی جبههها است.»
او آمریکا و اسرائیل را مسئول پیامدهای نقض آتشبس خواند.
حساب محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، در شبکه ایکس نیز حملات اسرائیل به لبنان و ادامه محاصره دریایی ایران را نشانه «عدم پایبندی آمریکا به آتشبس» خواند و نوشت: «هر انتخابی بهایی دارد و زمان پرداخت آن فرا میرسد، در نهایت همه چیز در جای خود قرار خواهد گرفت.»
در مقابل، دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، بار دیگر تاکید کرد که جمهوری اسلامی واقعا میخواهد به یک توافق برسد و این معامله برای آمریکا و متحدانش مفید خواهد بود.
او خطاب به منتقدانش نوشت: «فقط بنشینید و آرام باشید؛ در پایان همهچیز خوب پیش خواهد رفت، همیشه همینطور است.»
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی نیز آمریکا را به ارسال پیامهای متناقض متهم کرد و گفت تغییر مداوم مواضع واشینگتن و طرح خواستههای جدید یا متناقض، روند مذاکرات را طولانیتر کرده است.
پس از انتشار گزارش تسنیم درباره توقف مذاکرات غیرمستقیم جمهوری اسلامی و آمریکا، قیمت نفت بیش از پنج دلار در هر بشکه افزایش یافت.
جنگی که از ۹ اسفند ۱۴۰۴ آغاز شد، هزاران کشته، عمدتا در ایران و لبنان، برجای گذاشته و با افزایش قیمت انرژی بر اقتصاد جهانی نیز تاثیر گذاشته است.
این وضعیت پس از آن تشدید شد که جمهوری اسلامی عملا تنگه هرمز، یکی از مهمترین مسیرهای انتقال نفت و گاز مایع جهان، را مسدود کرد.
جمهوری اسلامی و آمریکا همچنان بر سر موضوعاتی از جمله رفع تحریمها، آزادسازی دهها میلیارد دلار از درآمدهای نفتی مسدودشده جمهوری اسلامی در بانکهای خارجی و رفع محدودیتهای اعمالشده بر بنادر ایران اختلاف دارند.
درگیریهای اسرائیل و حزبالله نیز به یکی دیگر از موانع تلاشهای دیپلماتیک تبدیل شده است.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، از پیشروی بیشتر نیروهای اسرائیلی در لبنان و حمله به اهدافی در حومه جنوبی بیروت خبر داد و دفتر او حزبالله را به نقض مکرر آتشبس متهم کرد.
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا نیز با مقامهای اسرائیلی و لبنانی درباره طرحی برای «کاهش تدریجی تنشها» گفتوگو کرد.
این تحولات در حالی رخ میدهد که تلاشهای دیپلماتیک برای پایان دادن به سه ماه جنگ ادامه دارد، اما حملات متقابل، اختلاف بر سر لبنان و تنشهای منطقهای بر این روند سایه انداخته است.