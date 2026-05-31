درگیری میان هواداران فوتبال و نیروهای پلیس در سراسر فرانسه پس از پیروزی پاریسنژرمن مقابل آرسنال در فینال لیگ قهرمانان اروپا، بهبازداشت بیش از ۴۰۰نفر منجر شد.
وزارت کشور فرانسه اعلام کرد در جریان ناآرامیهای بامداد یکشنبه ۱۰ خرداد، ۴۱۶ نفر بازداشت شدند که از این تعداد، ۲۸۰ مورد مربوط به پاریس بود.
لوران نونیز، وزیر کشور فرانسه، این ناآرامیها را «کاملا غیرقابل قبول» خواند و گفت در جریان درگیریها، هفت مامور پلیس زخمی شدند.
پاریسنژرمن و آرسنال در وقتهای قانونی و اضافه دیدار فینال لیگ قهرمانان اروپا به تساوی یک-یک رسیدند. در نهایت پاریسنژرمن در ضربات پنالتی، با نتیجه چهار بر سه توپچیها را شکست داد و قهرمان اروپا شد.
این دیدار در ورزشگاه پوشکاش آرنا شهر بوداپست، پایتخت مجارستان، برگزار شد.
خسارت به خودروها و اختلال در شبکه حملونقل عمومی
خیابان شانزهلیزه پاریس پس از پیروزی پاریسنژرمن در ضربات پنالتی، شاهد حضور گسترده و جشن هواداران بود.
بیبیسی جهانی گزارش داد مقامهای فرانسوی برای کنترل اوضاع، هزاران نیروی پلیس را در پایتخت این کشور مستقر کرده بودند.
بر اساس این گزارش، برخی هواداران اقدام به پرتاب مواد آتشبازی و استفاده از منور کردند. نیروهای پلیس برای متفرق کردن جمعیت در مرکز پاریس از گاز اشکآور استفاده کردند.
این ناآرامیها موجب اختلال در خدمات حملونقل عمومی از جمله اتوبوس، قطار و شبکه ریلی شد.
پلیس فرانسه اعلام کرد در جریان خشونتها، شش خودرو، دو واحد تجاری و یک ایستگاه اتوبوس دچار خسارت شدند.
پیشتر نیز درگیریهایی میان نیروهای پلیس و شماری از هوادارانی که برای تماشای دیدار نهایی روی نمایشگرهای بزرگ در ورزشگاه پارک دو پرنس پاریس تجمع کرده بودند، رخ داد.
انتقاد مارین لوپن از خشونتها
این دومین قهرمانی پیاپی پاریسنژرمن در لیگ قهرمانان اروپا بود. سال گذشته نیز جشنهای هواداران پاریسنژرمن به درگیریهای گسترده در شهرهای مختلف فرانسه انجامید که در نتیجه آن دو نفر جان باختند و صدها تن بازداشت شدند.
در واکنش به این رویدادها، مارین لوپن، رهبر حزب راستگرای «اجتماع ملی»، ۱۰ خرداد در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «تنها در فرانسه است که پیروزی یک تیم فوتبال به شورش منجر میشود.»
او افزود: «تنها در فرانسه است که همه احساس میکنند در شب یک پیروزی باید در خانههای خود بمانند تا با خشونت مواجه نشوند.»
بازیکنان باشگاه پاریسنژرمن قرار است عصر ۱۰ خرداد در رژه قهرمانی این تیم در پاریس شرکت کنند. این برنامه شامل عبور کاروان قهرمانی از میدان شان دو مارس در نزدیکی برج ایفل و دیدار با امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه، خواهد بود.
۱۷ اردیبهشت در جریان جشن هواداران پاریسنژرمن پس از صعود این تیم به فینال لیگ قهرمانان اروپا، ۱۲۷ نفر در پاریس بازداشت شده بودند.
روزنامه خراسان، نزدیک به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در مقالهای نوشت بعید است مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا به نتیجه برسد و پیشبینی کرد جنگ ادامه خواهد داشت.
خراسان اظهارات و واکنشهای دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا را با هدف کنترل بازرهای مالی ارزیابی کرد. این روزنامه ضمن اشاره به اظهارات اخیر ترامپ درباره رفع محاصره دریایی جمهوری اسلامی نوشت: «پست ترامپ، قبل از تعطیلات آخر هفته، موجی از خوشبینی به بازارهای جهانی تزریق کرد و قیمت نفت برنت را به حدود ۸۴ دلار رساند.»
این روزنامه نوشت نزدیکان رئیسجمهور آمریکا با اظهارات «امیدوارکننده» او در آستانه تعطیلات آخر هفته با نوسان گیری در بازارهای مالی سودهای کلانی بهدست آوردند.
نویسنده خراسان افزود: «توافقی اولیه و موقت محتمل است که البته آن هم نه مولود رسیدن به باوری برای حل تنش، بلکه بیشتر محصول اولویتها و مدیریت تنش از سوی دو طرف است و بعید است که به توافقی جامع ختم شود.»
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران نوشت پلیس اماکن تهران یک کافه در خیابان ولیعصر را پلمپ کرد.
گردانندگان این کافه به برگزاری مناسبتهایی با محوریت «موسیقی غربی» و «ترویج فرقههای انحرافی» متهم شدند.
تسنیم نوشته است: «مشتریان این کافه که دختران و پسران جوان بودند، در وضعیتی غیرطبیعی و با حرکاتی که از سوی ماموران عجیب و شیطانی توصیف شده، مشاهده شدند.»
از زمان آغاز جنگ دوم، حامیان حکومت در تجمعات شبانه، بدون حجاب اجباری شرکت کردند و تصاویر آنها در رسانههای رسمی جمهوری اسلامی منتشر شد. در برخی از ویدیوها، این اشخاص در حال نوشیدن الکل که در جمهوری اسلامی مجازات سنگینی دارد دیده شدند.
نیویورکتایمز به نقل از سه مقام آگاه گزارش داد ترامپ شروط چارچوب احتمالی توافق با جمهوری اسلامی را سختتر کرده و تغییرات پیشنهادی را برای بررسی دوباره به تهران فرستاده است.
طبق این گزارش، هنوز روشن نیست چه تغییراتی در متن توافق ایجاد شده، اما ترامپ درباره بخشهایی از توافق احتمالی که شامل آزادسازی منابع مالی برای ایران میشود، ابراز نگرانی کرده است.
یک مقام آگاه به نیویورکتایمز گفت ترامپ از طولانی شدن پاسخ جمهوری اسلامی به پیشنهادهای آمریکا ناراضی است و پیشنهاد سختگیرانهتر او احتمالا برای افزایش فشار بر تهران و سرعت بخشیدن به روند مذاکرات ارائه شده است.
نیویورکتایمز نوشت این چارچوب میتواند کارزار نظامی آمریکا و اسرائیل علیه ایران را در برابر رفع محاصره تنگه هرمز پایان دهد، اما دشوارترین مسائل، از جمله آینده برنامه هستهای ایران، به دورهای بعدی مذاکرات موکول خواهد شد.
ارتش اسرائیل اعلام کرد نیروهای این کشور از رود لیتانی عبور کرده و دامنه عملیات نظامی علیه مواضع حزبالله را به مناطق شمال این رودخانه گسترش دادهاند.
به گفته ارتش اسرائیل، این عملیات در روزهای اخیر در منطقه خطالراس بوفور و وادیالسلوقی در جنوب لبنان آغاز شده و با هدف انهدام زیرساختهای حزبالله و رفع «تهدیدهای مستقیم علیه غیرنظامیان اسرائیلی» ادامه دارد.
ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرد این عملیات با هدف تثبیت کنترل عملیاتی بر خطالراس بوفور و وادیالسلوقی انجام میشود؛ مناطقی که حزبالله با هدایت جمهوری اسلامی در آنها زیرساختهای نظامی ایجاد کرده و از آنها برای انجام حملات علیه اسرائیل بهره برده است.