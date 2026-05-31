روزنامه خراسان، نزدیک به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در مقاله‌ای نوشت بعید است مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا به نتیجه برسد و پیشبینی کرد جنگ ادامه خواهد داشت.

خراسان اظهارات و واکنش‌های دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا را با هدف کنترل بازرهای مالی ارزیابی کرد. این روزنامه ضمن اشاره به اظهارات اخیر ترامپ درباره رفع محاصره دریایی جمهوری اسلامی نوشت: «پست ترامپ، قبل از تعطیلات آخر هفته، موجی از خوش‌بینی به بازارهای جهانی تزریق کرد و قیمت نفت برنت را به حدود ۸۴ دلار رساند.»

این روزنامه نوشت نزدیکان رئیس‌جمهور آمریکا با اظهارات «امیدوارکننده» او در آستانه تعطیلات آخر هفته با نوسان گیری در بازارهای مالی سودهای کلانی به‌دست آوردند.



نویسنده خراسان افزود: «توافقی اولیه و موقت محتمل است که البته آن هم نه مولود رسیدن به باوری برای حل تنش، بلکه بیشتر محصول اولویت‌ها و مدیریت تنش از سوی دو طرف است و بعید است که به توافقی جامع ختم شود.»