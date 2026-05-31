اسپرز در فینال باید به مصاف نیویورک نیکس برود. شکست اوکلاهما سیتی همچنین تضمین کرد که NBA برای هشتمین فصل پیاپی، قهرمانی جدید خواهد داشت.

بازی نخست سری فینال، چهارشنبه در سن‌آنتونیو برگزار خواهد شد. و در صورت کشیده شدن به بازی هفتم، دو هفته بعد به پایان می‌رسد.

ویکتور ومبانیاما با ۲۲ امتیاز و ۷ ریباند، یکی از هفت بازیکن اسپرز بود که امتیازات دو رقمی ثبت کردند. «ومبی» در پایان بازی جایزه مجیک جانسون، به‌عنوان MVP فینال کنفرانس غرب را دریافت کرد.

در سوی مقابل، شای گیلجس-الکساندر با ۳۵ امتیاز، با وجود شکست، عملکردی درخشان برای اوکلاهما سیتی به نمایش گذاشت.

100 %

میچ جانسون، سرمربی سن‌آنتونیو، پس از نمایش ناامیدکننده ومبانیاما در بازی پنجم، از او خواسته بود بیش از ۲۰ امتیاز کسب کند.

این ستاره ۲۲ ساله فرانسوی با عملکردی الهام‌بخش و کسب ۲۸ امتیاز در دیدار ششم، سری را ۳-۳ مساوی کرد و «رویای کودکی»‌اش را زنده نگه داشت؛ رویایی که حالا بیش از هر زمان دیگری در دسترس است.

ومبانیاما پس از صعود به نخستین فینال دوران حرفه‌ای‌اش گفت: «قهرمانی و بالا بردن جام لری اوبراین رویای کودکی من است. اینکه حالا واقعاً شانس ملموسی برای رسیدن به آن داریم، فرصتی استثنایی در زندگی است. نمی‌دانید دوباره چه زمانی چنین فرصتی پیش می‌آید. روزی که آن را ببریم، برای من تحقق یک رویاست. بیانش سخت است؛ تقریباً معنای زندگی من است.»

ومبانیاما که در بازی اول ۴۱ امتیاز و در بازی چهارم ۳۳ امتیاز کسب کرده بود، در دو مسابقه پایانی نیز نشان داد چرا از زمان لبران جیمز در سال ۲۰۰۳، یکی از موردانتظارترین انتخاب‌های درفت به‌شمار می‌رفت.

شای گیلجس-الکساندر، ستاره اوکلاهما سیتی تاندر، پس از شکست ۱۱۱ بر ۱۰۳ تیمش برابر سن‌آنتونیو اسپرز در بازی هفتم فینال کنفرانس غرب، اسپرز را «تیم برتر» این مسابقه دانست.