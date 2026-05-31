ﺣﺰب ﻣﺸﺮوﻃﻪ اﯾﺮان (ﻟﯿﺒﺮال دﻣﻮﮐﺮات) گفته که «ﺑﺎ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻋﻤﯿﻖ» ﮔﺰارش‌ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﯾﺎ ﻣﻨﻊ ورود ﭘﺮﭼﻢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺷﯿﺮ و ﺧﻮرﺷﯿﺪ اﯾﺮان ﺑﻪ ورزﺷﮕﺎه‌ﻫﺎی ﺟﺎم ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻓﻮﺗﺒﺎل را دﻧﺒﺎل ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ.

دو هفته پیش، وبسایت اتلتیک به نقل از منابعی، گزارش داد که راهنمای رسمی فیفا برای ورزشگاه‌ها در جام جهانی، ممنوعیت این پرچم خواهد بود.

پس از این، نیویورک تایمز گزارش داده که فیفا از سوی یک گروه غیرانتفاعی در آمریکا به دلیل ممنوعیت پرچم شیر و خورشید در جام جهانی ۲۰۲۶، تهدید به اقدام حقوقی و قضایی شده است.

اکنون اما ﺣﺰب ﻣﺸﺮوﻃﻪ اﯾﺮان در اعلامیه‌ اعتراضی خود به این تصمیم فیفا نوشته: «ﭘﺮﭼﻢ ﺷﯿﺮ و ﺧﻮرﺷﯿﺪ، ﻧﻤﺎد ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان و ﺑﺨﺸﯽ ﺟﺪاﯾﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ از ﺗﺎرﯾﺦ، ﺗﻤﺪن و ﻫﻮﯾﺖ ﻫﺰاران ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻠﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن اﺳﺖ. در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ، ده ﻫﺎ ﻫﺰ ار ﺗﻦ از ﻓﺮزﻧﺪان اﯾﺮان در راه آزادی، ﻋﺪاﻟﺖ و رﻫﺎﯾﯽ از اﺳﺘﺒﺪاد ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده‌اﻧﺪ.»

به عقیده حزب مشروطه ایران «ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﺮاﻧﯿﺎن، ﭘﺮﭼﻢ ﺷﯿﺮ و ﺧﻮرﺷﯿﺪ را ﻧﻤﺎد ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای آزادی و آﯾﻨﺪه‌ای دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺑﺮای اﯾﺮان ﻣﯽ داﻧﻨﺪ و ﺣﻀﻮر اﯾﻦ ﭘﺮﭼﻢ در ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ‌ﻫﺎ و روﯾﺪادﻫﺎی ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﯽ، ﺑﺎزﺗﺎب دﻫﻨﺪه ﺻﺪای ﺑﺨﺶ ﺑﺰر ﮔﯽ از ﻣﻠﺖ اﯾﺮان اﺳﺖ.»

این حزب از ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻓﻮﺗﺒﺎل، خواسته «اﺟﺎزه دﻫﺪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻠﺖﻫﺎ ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻣﻠﯽ ﺧﻮد را در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ورزﺷﮕﺎه‌ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.»

حزب مشروطه ایران ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از «ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن آزاده» در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن دﻋﻮت کرده از ﻓﺮﺻﺖ ﺟﺎم ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻓﻮﺗﺒﺎل ۲۰۲۶ ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻠﯽ و «ﮔﺮاﻣﯽداﺷﺖ ﯾﺎد و ﺧﺎﻃﺮه ﺟﺎﻧﺒﺎزان و ﺟﺎن‌ﺑﺎﺧﺘﮕﺎن اﻧﻘﻼب ﺷﯿﺮ و ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮﻧﺪ. ﻧﺴﻞﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ آزادی و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺪاﮐﺎری ﻓﺮزﻧﺪان اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ.»

به نوشته این حزب «هرﮔﻮﻧﻪ ﺗﻼش ﺑﺮای ﺣﺬف ﯾﺎ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪن ﺻﺪای ﻣﺮدم اﯾﺮان ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ، ﺑﻠﮑﻪ در ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﺛﺒﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ دارد و ﭘﺮﭼﻢ ﺷﯿﺮ و ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﺎدﻫﺎی اﯾﻦ ﻫﻮﯾﺖ اﺳﺖ.»

حزب مشروطه ایران در پایان از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ خواسته تا ﺑﻪ ﺣﻖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﯿﺰ ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﻣﻠﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﻮد اﺣﺘﺮام ﺑﮕﺬارﻧﺪ.

سکوت مبهم فیفا

وبسایت اتلتیک که برای اولین بار گزارش داد در راهنمای رسمی فیفا برای ورزشگاه‌ها در جام جهانی، ممنوعیت پرچم شیر و خورشید خواهد بود، نوشت که فیفا در این باره، فهرست اقلام ممنوعه مندرج در آیین‌نامه رفتاری ورزشگاه‌های خود را ارسال کرده است.

این فهرست شامل «هرگونه اقلام، از جمله اما نه محدود به بنرها، پرچم‌ها، اعلامیه‌ها، پوشاک و سایر وسایل، که ماهیتی سیاسی، توهین‌آمیز و یا تبعیض‌آمیز داشته باشند و حاوی نوشته‌ها، نمادها یا هر ویژگی دیگری باشند که متوجه تبعیض علیه هر کشور، شخص خصوصی یا گروهی بر اساس نژاد، رنگ پوست، قومیت، منشأ ملی یا اجتماعی، هویت و بیان جنسیتی، ناتوانی، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر، تولد، ثروت یا هر وضعیت دیگر، گرایش جنسی یا هر مبنای دیگری باشد.»

فیفا به‌صراحت اعلام نکرد که پرچم پیش از انقلاب کدام معیار را نقض می‌کند، اما این فرض وجود دارد که آن را «سیاسی» تلقی خواهد کرد.

فیفا هنوز نسبت به گزارش منتشرشده واکنشی نشان نداده. اما در میان ایرانیان خارج از کشور خشم زیادی شکل گرفته است؛ از جمله در نامه مؤسسه صداهای آزادی در اول خرداد.

این نامه خواستار لغو هرگونه سیاستی است که نمایش پرچم شیر و خورشید را در جام جهانی ۲۰۲۶ در آمریکا و کالیفرنیا ممنوع کند.

در نامه آمده است: «کالیفرنیا و ایالات متحده، قطر نیستند و چنین محدودیت‌هایی بر آزادی بیان را نمی‌پذیرند.»

در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر، بسیاری از هواداران ایرانی پرچم شیر و خورشید را برای دیدارهای تیم ملی مقابل انگلیس، ولز و آمریکا به ورزشگاه آوردند.