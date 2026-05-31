پلمپ یک کافه در تهران به اتهام برگزاری برنامه با محوریت موسیقی غربی
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران نوشت پلیس اماکن تهران یک کافه در خیابان ولیعصر را پلمپ کرد.
گردانندگان این کافه به برگزاری مناسبتهایی با محوریت «موسیقی غربی» و «ترویج فرقههای انحرافی» متهم شدند.
تسنیم نوشته است: «مشتریان این کافه که دختران و پسران جوان بودند، در وضعیتی غیرطبیعی و با حرکاتی که از سوی ماموران عجیب و شیطانی توصیف شده، مشاهده شدند.»
از زمان آغاز جنگ دوم، حامیان حکومت در تجمعات شبانه، بدون حجاب اجباری شرکت کردند و تصاویر آنها در رسانههای رسمی جمهوری اسلامی منتشر شد. در برخی از ویدیوها، این اشخاص در حال نوشیدن الکل که در جمهوری اسلامی مجازات سنگینی دارد دیده شدند.