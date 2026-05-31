مورگان اورتگاس، معاون سابق نماینده ویژه آمریکا در خاورمیانه، به شبکه خبری فاکس گفت که دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری ایالات متحده، همچنان به دست‌یابی به یک توافق دیپلماتیک با حکومت ایران متعهد است، «اما در صورت شکست مذاکرات، گزینه‌های نظامی را حفظ می‌کند.»

او حکومت ایران را «یک مذاکره‌کننده دشوار» توصیف کرد و در عین حال، گفت که دولت ترامپ پس از عملیات نظامی اخیر ایالات متحده علیه برنامه هسته‌ای تهران، از «موضع قدرت به مذاکرات نزدیک می‌شود.»

اورتگاس اضافه کرد رییس‌جمهوری ایالات متحده در صورتی که نتواند به توافقی با رژیم ایران دست یابد، گزینه بازگشت عملیات نظامی را در نظر خواهد داشت.

او افزود که ترامپ همواره دیپلماسی را ترجیح داده است، و تاکید کرد هرگونه توافق باید تضمین کند که تهران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت.

اورتگاس اشاره کرد که این توافق همچنین باید به حمایت تهران از گروه‌های نیابتی در سراسر منطقه، از جمله حزب‌الله، بپردازد.