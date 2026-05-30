متکی: آمریکا نشانهای از پذیرفتن شروط جمهوری اسلامی از خود نشان نداده است
منوچهر متکی، نماینده مجلس، به صداوسیمای جمهوری اسلامی گفت: «آمریکاییها هیچ نشانهای از پذیرفتن شروط جمهوری اسلامی از خود نشان ندادهاند.»
او افزود: «علاوه بر آمریکا، کشورهای عربستان سعودی و امارات متحده عربی هم باید به ما غرامت بپردازند.»
متکی گفت: «پاکستانیها باید مراقب باشند، شاید آمریکا کاری را که با پادشاه پیشین عمان انجام داد با پاکستان هم انجام دهد. در آن زمان خواستند عمان نامهای به جمهوری اسلامی تحویل دهد و بعد ادعا کردند که ما چنین نامهای ندادیم.»