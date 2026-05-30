سپیده قلیان، زندانی سیاسی، از زندان وکیلآباد مشهد آزاد شد
سپیده قلیان، زندانی سیاسی، پس از پایان دوران محکومیت خود از زندان وکیلآباد مشهد آزاد شد.
او با انتشار عکسی از حضور خود بر مزار خسرو علیکردی، در اینستاگرام نوشت: «از زندان یک راست امدم سر خاک خسرو, جور عجیبی حس میکنم چونان "سیزیف" از طرف خدایگان محکوممان کردهاند که "سنگی را به بالای تپه ببریم". پس تلاش میکنم حملش کنم و بکشم با خودم بالای تپه؛ دوباره و دوباره، به اندازه همه تکرارهای سرسامآور و ضروری جهان. بار سنگین حمل حقیقت، تمام تکههای حقیقت. جدا جدا و قطعه قطعه.»