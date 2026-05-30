نواف سلام، نخست‌وزیر لبنان، اسرائیل را به دنبال کردن «سیاست زمین سوخته» در جنوب کشورش متهم کرد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، او در شرایطی که اسرائیل حملات هوایی جدیدی انجام داده و هشدار تخلیه بیش از ۱۲ مکان را صادر کرده بود، خواستار توقف درگیری شد.

سلام یک روز پس از آنکه بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، گفت نیروهایش به عمق لبنان پیشروی کرده‌اند، هشدار داد که کشورش با تشدید «خطرناک» درگیری‌ها روبرو است و خواستار «آتش‌بس سریع و واقعی» شد.

او در یک سخنرانی تلویزیونی، اسرائیل را به «دنبال کردن سیاست زمین سوخته و مجازات جمعی» با «نابود کردن شهرها و روستاها و مجبور کردن ساکنان آنها به تبعید» متهم کرد.

سلام گفت که این کار «امنیت و نه ثبات» را برای اسرائیل به ارمغان نخواهد آورد.

با این حال، او پس از آنکه هیات‌های نظامی اسرائیل و لبنان جمعه در واشینگتن مذاکرات امنیتی برگزار کردند و هم‌زمان مذاکرات بیشتری با میانجیگری ایالات متحده برای هفته جاری برنامه‌ریزی شده است، از تعامل دولت خود با اسرائیل دفاع کرد.

سلام گفت که نتیجه مذاکرات «تضمین شده نیست» اما آنها را «کم‌هزینه‌ترین مسیر برای کشور و مردم» لبنان دانست.