پیام منتسب به مجتبی خامنهای: کشورهای منطقه دیگر سپر حضور نظامی آمریکا نخواهند بود
رسانههای ایران پیامی منتسب به مجتبی خامنهای به مناسبت حج منتشر کردند که در بخشی از آن نوشته شده: «با اتکا به توان موشکی و پهپادی در زمین، هوا و دریا، آمریکا و اسرائیل هدف قرار گرفتند و کشورهای منطقه دیگر سپر حضور نظامی آمریکا نخواهند بود.»
در این پیام آمده است: «کشورهای منطقه ظرفیتها و منافع مشترکی دارند که میتواند زمینهساز شکلگیری نظم تازهای در منطقه و جهان باشد.»
در ادامه این پیام آمده است شعار «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» همچنان شعار امت اسلامی و به ویژه جوانان خواهد بود.
همچنین در این پیام نوشته شده: «شرایط منطقه به گذشته بازنمیگردد و واشینگتن جای امنی برای استقرار پایگاه نظامی در منطقه نخواهد داشت.»
این پیام در حالی منتشر شده که از زمان آغاز جنگ در اسفند سال گذشته، هیچ تصویر یا فایل صوتی از او منتشر نشده است.
همزمان با هشدار مقامهای هواشناسی درباره تنش آبی در تهران، کرج، مشهد، ساوه و اراک، گزارشهای رسمی از کمبارشی شدید در برخی استانها، خالی ماندن ۳۳ درصد ظرفیت سدها و آسیب خاموشی چاههای کشاورزی به منابع آب و تولید غذا حکایت دارند.
با وجود ثبت بارش نزدیک به نرمال در میانگین کشوری، مقامهای جمهوری اسلامی همچنان درباره بحران آب در برخی استانها و کلانشهرها هشدار میدهند. بحرانی که به گفته کارشناسان، میتواند تامین آب شرب میلیونها نفر را تهدید کند.
احد وظیفه، رییس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران سازمان هواشناسی، سهشنبه پنجم خرداد با اشاره به تنش آبی در تهران، کرج، مشهد، ساوه و اراک گفت ساکنان این شهرها باید «حداکثر صرفهجویی» را انجام دهند، در غیر این صورت احتمال کمبود آب شرب وجود دارد.
او در گفتوگو با ایسنا اعلام کرد تهران در سال آبی جاری ۱۵۵ میلیمتر بارندگی دریافت کرده، در حالی که میانگین بلندمدت بارش این استان ۲۵۰ میلیمتر است.
به گفته وظیفه، تهران با ۳۸ درصد کمبارشی نسبت به وضعیت نرمال، رکورددار کمبارشی در کشور است و سال گذشته آبی را نیز با حدود ۵۰ درصد کمبارشی به پایان رسانده بود.
وظیفه گفت میانگین بارندگی کشور از ابتدای سال آبی جاری تاکنون ۲۲۵ میلیمتر بوده که نسبت به میانگین بلندمدت ۲۱۷ میلیمتری، حدود چهار درصد بیشتر است، اما پراکندگی نامتوازن بارشها باعث شده بحران آب در برخی مناطق همچنان پابرجا بماند.
به گفته او، استانهای قم، سمنان، مرکزی، گیلان، یزد و اصفهان نیز کمتر از میانگین نرمال بارش دریافت کردهاند.
وظیفه همچنین گفت تهران و البرز با تنش آبی روبهرو هستند و با وجود ثبت بارش نرمال در خراسان رضوی، مشهد نیز در تنش آبی قرار دارد.
یکسوم ظرفیت مخازن سدها خالی است
آمارهای رسمی نشان میدهد ورودی آب به سدهای ایران در ۲۴۳ روز نخست سال آبی جاری (از ابتدای مهر ۱۴۰۴ تا دوم خرداد سال جاری) نسبت به سال قبل ۷۲ درصد افزایش یافته است.
با این حال، هنوز ۳۳ درصد ظرفیت مخازن سدهای کشور خالی است و کارشناسان میگویند توزیع نامتوازن بارشها همچنان مدیریت منابع آب را با چالش روبهرو کرده است.
پیمان عالمی، رییس اتاق اصناف کشاورزی نیز هشدار داد خاموشی چاههای کشاورزی علاوه بر اتلاف منابع آب زیرزمینی، میتواند تولید محصولات کشاورزی را ۲۵ تا ۳۰ درصد کاهش دهد.
او گفت با هر بار قطع برق چاهها، حدود یک ساعت آب در مزرعه تلف میشود و این وضعیت امنیت غذایی را تهدید میکند.
مهدی دانشگر، معاون شرکت مدیریت منابع آب ایران نیز اعلام کرد میانگین بارندگی کشور در سال آبی جاری به ۲۲۹ میلیمتر رسیده که نسبت به سال گذشته ۶۳ درصد افزایش نشان میدهد، اما ۱۲ استان همچنان کمتر از میانگین بلندمدت بارش دریافت کردهاند.
او گفت «نامتوازنی مکانی» و «نامناسب بودن زمان بارشها» همچنان مدیریت منابع آب را دشوار کرده و با وجود افزایش بارندگی، برخی سدها از جمله در زنجان همچنان پایینتر از متوسط بلندمدت قرار دارند.
در ماههای گذشته، همزمان با تشدید بحران آب و آشکارتر شدن ناتوانی جمهوری اسلامی در مدیریت منابع، مقامهای حکومتی بارها سیاستگذاریهای ناکارآمد را نادیده گرفته و مردم را عامل اصلی بحران نشان داده و به «صرفهجویی» فراخواندهاند.
در یکی از آخرین نمونهها، مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، ۳۰ اردیبهشت با هشدار درباره تشدید بحران در صورت مدیریت نشدن مصرف آب، برق، گاز و بنزین، از مردم خواست صرفهجویی را جدی بگیرند.
علی شیرازی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، در ارزیابی این سخنان پزشکیان تاکید کرد که او بهجای ارائه راهکار عملی، بار دیگر مسئولیت مشکلات را متوجه مردم کرده و از آنان خواسته است مصرف آب، برق، گاز و بنزین را کاهش دهند.
او تاکید کرد دولت پزشکیان هیچ برنامه مشخص و موثری برای حل این مشکلات ندارد.
در پی یک هفته اعتراضات کارگری در بندر امام و ماهشهر، فرمانداری و مسئولان اداره کار دستور بازگشت به کار بیش از ۶۰ نفر از کارگران اخراجی دو واحد صنعتی در این شهرها را صادر کردند.
ایلنا به نقل از «منابع کارگری» نوشت پس از یک هفته تجمع کارگران در مقابل دفتر شرکت و فرمانداری بندرامام، در جلسه یکشنبه فرماندار و سایر مسئولان شهرستان با حضور مدیرعامل شرکت پتروناد و مدیرکل کار بندر امام «دستوری تنظیم و ابلاغ شد» مبنی بر اینکه کارگران اخراجی «باید ظرف ۲۴ ساعت به کار برگردند.»
همچنین در پی جلسه بررسی مشکلات کارگران قراردادی شرکت پایانهها و مخازن ماهشهر از سوی شورای تامین شهرستان ماهشهر، دستور بازگشت به کار هشت کارگر اخراجی در سریعترین زمان ممکن صادر شد.
این جلسه پس از سه روز اعتراضات صنفی کارگران قراردادی این شرکت برگزار شد.
گروه جهانی بیتیاس در مراسم امسال جوایز موسیقی آمریکا در لاسوگاس، برنده جایزه هنرمند سال شد. این گروه برای کسب عنوان هنرمند سال با هنرمندان مطرحی چون بد بانی، برونو مارس، تیلور سوئیفت، هری استایلز، لیدی گاگا، جاستین بیبر، کندریک لامار، مورگان والن و سابرینا کارپنتر رقابت کرد.
این دومین بار است که بیتیاس این جایزه را دریافت میکند. آنها نخستین بار در سال ۲۰۲۱ برنده این جایزه شدند و این اولین باری بود که هنرمندان آسیایی در این مراسم که بر اساس رای هواداران برگزار میشود، برنده میشد.
اعضای گروه شامل آرام، جین، شوگا، جیهوپ، جیمین، وی و جونگ کوک همگی برای دریافت جایزه در مراسم حضور داشتند. آنها بهتازگی دومین اجرای خود از چهار شب کنسرت پیاپی و کاملا فروختهشده در ورزشگاه الیجنت در لاسوگاس را به پایان رسانده بودند.
این گروه از هواداران خود که با نام «آرمی» شناخته میشوند، قدردانی کرد. آرام در سخنرانی خود به جمعیت تشویقکننده گفت: «افتخار بزرگی است که پس از پایان خدمت نظامی همه اعضا، بار دیگر این جایزه ارزشمند را دریافت میکنیم.»
سخنگوی وزارت خارجه قطر گزارشها درباره پیشنهاد دوحه برای آزادسازی ۱۲ میلیارد دلار داراییهای تهران در راستای دستیابی به توافق با آمریکا را تکذیب و این ادعاها را تلاشی برای تخریب دیپلماسی کنونی توصیف کرد.
ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت خارجه قطر، در ایکس نوشت: «گزارشهایی که میگویند قطر ۱۲ میلیارد دلار به ایران پیشنهاد داده تا توافقی را تضمین کند، درست نیست.»
او گفت این ادعاها از سوی طرفهایی منتشر میشود که در پی تضعیف «تلاشهای دیپلماتیک کنونی برای ثبات و کاهش تنش منطقهای» هستند.
الانصاری افزود نقش میانجیگری قطر در کنار شرکای منطقهای «بهخوبی تثبیت شده و بهصورت عمومی مستند شده است» و این گزارشها تلاشی برای آسیب زدن به اعتبار دوحه بهعنوان «تسهیلکننده مورد اعتماد بینالمللی صلح» است.
رویترز نوشت نخستوزیر اسرائیل به نزدیکانش گفته است که اسرائیل اکنون توان چندانی برای تاثیرگذاری بر تصمیمهای دونالد ترامپ درباره ایران ندارد. همزمان، رهبر مخالفان اسرائیل، جزئیات توافق در حال شکلگیری را «نگرانکننده» و ناشی از ناتوانی نتانیاهو در اثرگذاری بر روند مذاکرات خواند.
خبرگزاری رویترز، دوشنبه چهارم خرداد به نقل از دو مقام اسرائیلی آگاه از گفتوگوها نوشت نتانیاهو در گفتوگو با نزدیکانش ابراز نگرانی کرده که اسرائیل در عمل از روند مذاکرات مربوط به توافق اولیه برای توقف جنگ با جمهوری اسلامی کنار گذاشته شده و دیگر توان چندانی برای اثرگذاری بر تصمیمگیریهای ترامپ در جریان مذاکرات ندارد.
از سوی دیگر، یائیر لاپید، رهبر اپوزیسیون اسرائیل، دوشنبه در جمع خبرنگاران توافق در دست بررسی میان آمریکا و حکومت ایران را نگرانکننده خواند و گفت چنین تفاهمنامهای هیچیک از اهداف اسرائیل در جنگ را محقق نمیکند. او که از منتقدان سرسخت نتانیاهو و حزب حاکم اسرائیل است، نخستوزیر این کشور را متهم کرد که نتوانسته بر شکلگیری توافقی بهتر اثر بگذارد.
لاپید گفت: «این توافق برای اسرائیل بد است، برای منطقه بد است، برای شهروندان ایران بد است.»
لاپید ضمن قدردانی از ترامپ برای همراهی با اسرائیل در آغاز جنگ، از نتانیاهو به دلیل ناتوانی در تاثیرگذاری بر آمریکا انتقاد کرد و گفت توان اسرائیل برای اثرگذاری بر تصمیمهای واشینگتن به پایینترین سطح رسیده است.
او تاکید کرد اسرائیل «کشوری مستقل» است و نباید به «دولت دستنشانده» تبدیل شود.
طبق گزارش، رویترز تفاهم مورد مذاکره شامل بازگشایی تنگه هرمز در برابر پایان محاصره دریایی ایران از سوی آمریکا است و سپس مذاکرات درباره مسائل هستهای ادامه خواهد یافت.
منابع ایرانی نیز به این رسانه گفتهاند که در مراحل بعدی مذاکرات، ممکن است «فرمولهای قابل اجرا» برای حل اختلاف بر سر ذخایر اورانیوم غنیشده ایران پیدا شود؛ از جمله رقیقسازی این مواد زیر نظر آژانس بینالمللی انرژی اتمی.
رویترز نوشت با وجود اینکه توافق احتمالی هنوز نگرانیهای اسرائیل درباره برنامه هستهای و ذخایر اورانیوم جمهوری اسلامی را برطرف نکرده، نتانیاهو در تماسهای اخیر خود با ترامپ تلاش کرده بر حق اسرائیل برای ادامه عملیات نظامی علیه تهدیدهای منطقهای، بهویژه در لبنان، تاکید کند.
آسوشیتدپرس و سیبیاس عصر دوشنبه چهارم خرداد به نقل از دو مقام منطقهای آگاه به مذاکرات و یک مقام آمریکایی گزارش دادند که واشینگتن و تهران به توافقی نزدیک شدهاند که بازگشایی تنگه هرمز، معافیت تحریمی برای فروش نفت ایران و واگذاری ذخایر اورانیوم غنیشده جمهوری اسلامی را شامل میشود.
تماسهای تلفنی نتانیاهو و ترامپ
ترامپ و نتانیاهو در یک هفته گذشته دستکم سه بار تلفنی گفتوگو کردهاند.
ترامپ پس از نخستین تماس، در پاسخ به خبرنگاران درباره نتانیاهو گفت: «او مرد بسیار خوبی است و هر کاری بخواهم انجام خواهد داد.»
پس از سومین تماس، دفتر نتانیاهو اعلام کرد دو طرف درباره تفاهمنامه بازگشایی تنگه هرمز و مذاکرات آینده درباره برنامه هستهای ایران گفتوگو کردهاند.
نتانیاهو گفت او و ترامپ توافق دارند هر توافق نهایی باید شامل برچیدن تاسیسات غنیسازی ایران و خارج کردن مواد غنیشده از خاک این کشور باشد.
رویترز همچنین نوشت ظهور این توافق احتمالی در شرایط حساسی برای نتانیاهو رخ داده است؛ زمانی که او در آستانه انتخابات سراسری قرار دارد و نظرسنجیها از احتمال شکست او حکایت دارند.
منتقدان نخستوزیر کنونی اسرائیل بر این باورند که او نتوانسته اهداف اعلامشده جنگ، از جمله تضعیف کامل توان هستهای و موشکی جمهوری اسلامی و تغییر حکومت ایران را محقق کند.