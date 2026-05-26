آرامش در اردوگاه آرژانتین؛ مسی به جام جهانی میرسد
باشگاه اینتر میامی اعلام کرد مصدومیت لیونل مسی جدی نیست و این ستاره ۳۸ ساله تنها از «خستگی و فشار عضلانی در همسترینگ پای چپ» رنج میبرد.
مسی در جریان پیروزی ۶ بر ۴ اینتر میامی مقابل فیلادلفیا در امالاس، پس از احساس درد در پشت پای چپ خود، در دقیقه ۷۳ تعویض شد.
با توجه به شرایط سنگین و بارانی زمین، این تعویض یک اقدام احتیاطی بود و ستاره آرژانتینی بدون مشکل و بهطور طبیعی زمین را ترک کرد.
نتایج آزمایشها نشان میدهد که برخلاف نگرانیهای اولیه، هیچگونه پارگی عضلانی رخ نداده است.
این خبر بسیار خوبی برای آرژانتین، مدافع عنوان قهرمانی جام جهانی است.
آلبیسلسته با الجزایر، اردن و اتریش همگروه است، از ۱۶ ژوئن رقابت خود را آغاز میکند. با تأیید نهایی کادر پزشکی، انتظار میرود مسی، برنده هشت توپ طلا، ششمین جام جهانی خود را تجربه کند.
تیم بسکتبال نیویورک نیکس با درخشش ستارههای خود و پیروزی قاطع ۱۳۰ بر ۹۳ مقابل کلیولند کاوالیرز در بازی چهارم، مقتدرانه بر سکوی قهرمانی کنفرانس شرق ایستاد و برای نخستین بار از سال ۱۹۹۹ راهی فینال انبیای شد.
شاگردان مایک برون در این مسابقه کاملاً برتر از حریف ظاهر شدند؛ به طوری که شش بازیکن نیویورک موفق به کسب امتیاز دورقمی شدند.
در این میان، کارل-آنتونی تاونز با ثبت دبل-دبل (۱۹ امتیاز و ۱۴ ریباند) و جالن برانسن با کسب ۱۵ امتیاز، نقشی کلیدی ایفا کردند.
برانسن در پایان این دیدار به عنوان ارزشمندترین بازیکن (MVP) فینال کنفرانس شرق انتخاب شد.
در سمت مقابل، تلاشهای دانوان میچل و کسب ۳۱ امتیاز او نیز نتوانست مانع از این شکست تحقیرآمیز کلیولند شود.
نیکس که اکنون روی دور ۱۱ برد پیاپی در پلیآف قرار دارد، باید تا ۳ ژوئن منتظر بماند تا حریفش در فینال از میان دو تیم اکلاهماسیتی تاندر یا سنآنتونیو اسپرز مشخص شود.
نماینده نیویورک انگیزه زیادی دارد تا پس از ۵۳ سال، دوباره جام قهرمانی را بالای سر ببرد.
باشگاه آث میلان پس از ناکامی در راهیابی به لیگ قهرمانان اروپا، ماسیمیلیانو آلگری، سرمربی و همچنین ایگلی تاره، مدیر ورزشی خود را اخراج کرد. این باشگاه پرافتخار و بحرانزده در وبسایتش اعلام کرد، جورجو فورلانی، مدیرعامل و جفری مونکادا، مدیر فنی نیز باید از سمت خود کنار بروند.
میلان در هفته پایانی فصل، پس از شکست خانگی ۲ بر ۱ برابر کالیاری، از رتبههای سهمیه لیگ قهرمانان سقوط کرد و در نهایت در جایگاه پنجم قرار گرفت.
در بیانیه باشگاه آمده است: «شکست ناامیدکننده دیشب این فصل را به یک ناکامی آشکار تبدیل کرد. اکنون زمان تغییرات و بازسازماندهی عمیق در بخش ورزشی باشگاه فرا رسیده است.»
این دومین جدایی آلگری از میلان است. او در دوره نخست حضورش بین سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ هدایت روسونری را بر عهده داشت و در سال ۲۰۱۱ قهرمان سریآ شد.
او برای فصل ۲۶–۲۰۲۵ به میلان بازگشت و در ۴۲ مسابقه به طور میانگین ۱.۸۱ امتیاز کسب کرد.
تاره نیز که در دهه ۱۹۹۰ بهعنوان بازیکن حرفهای از جمله برای فورتونا دوسلدورف و کایزرسلاترن بازی کرده بود، تنها از تابستان گذشته سمت مدیر ورزشی میلان را بر عهده گرفته بود.
نیویورک تایمز گزارش داده که فیفا از سوی یک گروه غیرانتفاعی در آمریکا به دلیل ممنوعیت پرچم شیر و خورشید در جام جهانی ۲۰۲۶، تهدید به اقدام حقوقی و قضایی شده است؛ این نهاد غیرانتفاعی خواستار آن شده که برگزارکننده جام جهانی ممنوعیت نمایش پرچم پیش از انقلاب اسلامی را لغو کند.
«مؤسسه صداهای آزادی» نامهای حاوی نگرانیهای خود را از طریق شاهرخ مختارزاده، مشاور حقوقیاش، برای فیفا ارسال کرده است.
مختارزاده به نشریه اتلتیک گفته است که بسته به پاسخ یا عدم پاسخ فیفا، «تصمیم برای آغاز روند رسمی دادرسی در دادگاه عالی ایالت کالیفرنیا یا دادگاههای فدرال در کالیفرنیا اتخاذ خواهد شد.»
مشاور حقوقی این گروه گفت که سه روز پس از ارسال نامه به فیفا، هنوز هیچ پاسخی دریافت نکردهاند: «در صورت هرگونه تلاش فیفا برای حذف پرچم شیر و خورشید، در حال آمادهسازی برای آغاز اقدامات حقوقی مقتضی هستیم.»
هفته گذشته، اتلتیک به نقل از منابعی که از برنامهریزیهای فیفا برای این تورنمنت آگاهی داشتند، گزارش داد که راهنمای رسمی فیفا برای ورزشگاهها در جام جهانی، ممنوعیت این پرچم خواهد بود.
علاوه بر این، فیفا در این باره، فهرست اقلام ممنوعه مندرج در آییننامه رفتاری ورزشگاههای خود را ارسال کرد.
این فهرست شامل «هرگونه اقلام، از جمله اما نه محدود به بنرها، پرچمها، اعلامیهها، پوشاک و سایر وسایل، که ماهیتی سیاسی، توهینآمیز و یا تبعیضآمیز داشته باشند و حاوی نوشتهها، نمادها یا هر ویژگی دیگری باشند که متوجه تبعیض علیه هر کشور، شخص خصوصی یا گروهی بر اساس نژاد، رنگ پوست، قومیت، منشأ ملی یا اجتماعی، هویت و بیان جنسیتی، ناتوانی، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر، تولد، ثروت یا هر وضعیت دیگر، گرایش جنسی یا هر مبنای دیگری باشد.»
فیفا بهصراحت اعلام نکرد که پرچم پیش از انقلاب کدام معیار را نقض میکند، اما این فرض وجود دارد که آن را «سیاسی» تلقی خواهد کرد.
آمریکا، قطر نیست
فیفا نسبت به گزارش منتشرشده واکنشی نشان نداده. اما در میان ایرانیان خارج از کشور خشم زیادی شکل گرفته است؛ از جمله در نامه مؤسسه صداهای آزادی در اول خرداد.
این نامه خواستار لغو هرگونه سیاستی است که نمایش پرچم شیر و خورشید را در جام جهانی ۲۰۲۶ در آمریکا و کالیفرنیا ممنوع کند.
در نامه آمده است: «کالیفرنیا و ایالات متحده، قطر نیستند و چنین محدودیتهایی بر آزادی بیان را نمیپذیرند.»
در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر، بسیاری از هواداران ایرانی پرچم شیر و خورشید را برای دیدارهای تیم ملی مقابل انگلیس، ولز و آمریکا به ورزشگاه آوردند.
با این حال، هنگام ورود به ورزشگاهها، برخی از هواداران اجازه ورود با این پرچم یا پیامهای انتقادی علیه جمهوری اسلامی را نیافتند. همچنین گزارشهایی از بازداشت تعدادی از هواداران منتشر شد.
فضای پیرامون جام جهانی قطر برای ایرانیان بهشدت سیاسی بود. اعتراضات سراسری پس از قتل حکومتی مهساژینا امینی، چند ماه پیش از تورنمنت آغاز شد. او پس از بازداشت توسط «گشت ارشاد» بهدلیل ادعای رعایت نکردن حجاب اجباری، جان باخت.
اما نامه مؤسسه صداهای آزادی تأکید میکند نمایش پرچم نوعی بیان سیاسی محافظتشده تحت متمم اول قانون اساسی آمریکاست و ممنوعیت آن تبعیض دیدگاه سیاسی محسوب میشود.
همچنین هشدار داده شده که ورزشگاههایی که مالکیت یا مدیریت عمومی دارند در صورت مشارکت در توقیف پرچمها ممکن است با پیامدهای حقوقی روبهرو شوند.
نامه تهدید میکند در صورت عدم ارائه تضمین کتبی از سوی فیفا، اقدامات قانونی در دادگاههای ایالتی و فدرال کالیفرنیا آغاز خواهد شد.
این مؤسسه خود را سازمانی غیرحزبی معرفی میکند و اعضای شورای مشورتی آن شامل مشاوران پیشین دولتهای جمهوریخواه و دموکرات، از جمله جاشوا چارلز، استوارت ایزنستات و آلن درشویتز هستند.
کلودیا شینباوم، رییسجمهوری مکزیک، دوشنبه اعلام کرد که دولت او موافقت کرده به تیم ملی فوتبال ایران اجازه دهد در طول رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶ در مکزیک اقامت داشته باشد. به گفته او آمریکا تمایلی به میزبانی از این تیم نداشته است.
شینباوم گفت که فدراسیون بینالمللی فوتبال (فیفا) پس از آنکه آمریکا اعلام کرد نمیخواهد تیم ایران در طول مسابقات در خاک این کشور مستقر باشد، با دولت مکزیک تماس گرفته است.
ایران قرار است هر سه بازی مرحله گروهی خود را در آمریکا برگزار کند.
شینباوم در یک نشست خبری گفت: «ما هیچ دلیلی برای محروم کردن آنها از امکان اقامت در مکزیک نمیبینیم.»
کاخ سفید و وزارت خارجه آمریکا هنوز در این زمینه اظهار نظر نکردهاند.
لیونل مسی، مهاجم تیم ملی آرژانتین، در جریان دیدار شب گذشته اینتر میامی مقابل فیلادلفیا در امالاس تعویض شد. این بازیکن ۳۸ ساله در دقیقه ۷۳ پیروزی ۶ بر ۴ تیمش پس از آنکه پشت پای چپ خود را گرفت از زمین خارج شد. سرمربی میامی، بعدتر توضیح داد که این تعویض اقدامی احتیاطی بوده است.
به گفته گییرمو اویوس تعویض مسی به دلیل خستگی ناشی از شرایط زمین سنگین و خیسِ بارانخورده انجام شده است.
قهرمان جام جهانی ۲۰۲۲ در دقیقه ۷۳ مسابقه، پس از گرفتن پشت پای چپ خود، از زمین خارج شد، اما هنگام رفتن به سمت تونل به نظر میرسید بهطور طبیعی راه میرود.
اویوس پس از بازی و در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت مسی گفت: «تا جایی که میدانم هنوز گزارشی [پزشکی] دریافت نکردهایم، اما او واقعاً خسته بود؛ زمین سنگین بود و در چنین شرایطی، رویکرد استاندارد این است که هیچ ریسکی نکنید.»
مسی هنوز بهطور رسمی تأیید نکرده که در جام جهانی ۲۰۲۶، که کمتر از سه هفته دیگر آغاز میشود، برای مدافع عنوان قهرمانی به میدان خواهد رفت، اما انتظار میرود برای ششمین حضور خود در این رقابتها که رکوردی مشترک با کریس رونالدو خواهد بود، بازگردد.
قرار است فهرست نهایی آرژانتین هفته آینده اعلام شود و این تیم در نخستین دیدار خود در ۲۶ خرداد به مصاف الجزایر خواهد رفت.
مسی از زمان پیوستن به میامی در سال ۲۰۲۳، دقایق بازی خود را با دقت مدیریت کرده، اما همچنان در مقاطعی به دلیل مشکلات همسترینگ از میادین دور بوده است.