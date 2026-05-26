«مؤسسه صداهای آزادی» نامه‌ای حاوی نگرانی‌های خود را از طریق شاهرخ مختارزاده، مشاور حقوقی‌اش، برای فیفا ارسال کرده است.

مختارزاده به نشریه اتلتیک گفته است که بسته به پاسخ یا عدم پاسخ فیفا، «تصمیم برای آغاز روند رسمی دادرسی در دادگاه عالی ایالت کالیفرنیا یا دادگاه‌های فدرال در کالیفرنیا اتخاذ خواهد شد.»

مشاور حقوقی این گروه گفت که سه روز پس از ارسال نامه به فیفا، هنوز هیچ پاسخی دریافت نکرده‌اند: «در صورت هرگونه تلاش فیفا برای حذف پرچم شیر و خورشید، در حال آماده‌سازی برای آغاز اقدامات حقوقی مقتضی هستیم.»

هفته گذشته، اتلتیک به نقل از منابعی که از برنامه‌ریزی‌های فیفا برای این تورنمنت آگاهی داشتند، گزارش داد که راهنمای رسمی فیفا برای ورزشگاه‌ها در جام جهانی، ممنوعیت این پرچم خواهد بود.

علاوه بر این، فیفا در این باره، فهرست اقلام ممنوعه مندرج در آیین‌نامه رفتاری ورزشگاه‌های خود را ارسال کرد.

این فهرست شامل «هرگونه اقلام، از جمله اما نه محدود به بنرها، پرچم‌ها، اعلامیه‌ها، پوشاک و سایر وسایل، که ماهیتی سیاسی، توهین‌آمیز و یا تبعیض‌آمیز داشته باشند و حاوی نوشته‌ها، نمادها یا هر ویژگی دیگری باشند که متوجه تبعیض علیه هر کشور، شخص خصوصی یا گروهی بر اساس نژاد، رنگ پوست، قومیت، منشأ ملی یا اجتماعی، هویت و بیان جنسیتی، ناتوانی، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر، تولد، ثروت یا هر وضعیت دیگر، گرایش جنسی یا هر مبنای دیگری باشد.»

فیفا به‌صراحت اعلام نکرد که پرچم پیش از انقلاب کدام معیار را نقض می‌کند، اما این فرض وجود دارد که آن را «سیاسی» تلقی خواهد کرد.

آمریکا، قطر نیست

فیفا نسبت به گزارش منتشرشده واکنشی نشان نداده. اما در میان ایرانیان خارج از کشور خشم زیادی شکل گرفته است؛ از جمله در نامه مؤسسه صداهای آزادی در اول خرداد.

این نامه خواستار لغو هرگونه سیاستی است که نمایش پرچم شیر و خورشید را در جام جهانی ۲۰۲۶ در آمریکا و کالیفرنیا ممنوع کند.

در نامه آمده است: «کالیفرنیا و ایالات متحده، قطر نیستند و چنین محدودیت‌هایی بر آزادی بیان را نمی‌پذیرند.»

در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر، بسیاری از هواداران ایرانی پرچم شیر و خورشید را برای دیدارهای تیم ملی مقابل انگلیس، ولز و آمریکا به ورزشگاه آوردند.

با این حال، هنگام ورود به ورزشگاه‌ها، برخی از هواداران اجازه ورود با این پرچم یا پیام‌های انتقادی علیه جمهوری اسلامی را نیافتند. همچنین گزارش‌هایی از بازداشت تعدادی از هواداران منتشر شد.

فضای پیرامون جام جهانی قطر برای ایرانیان به‌شدت سیاسی بود. اعتراضات سراسری پس از قتل حکومتی مهساژینا امینی، چند ماه پیش از تورنمنت آغاز شد. او پس از بازداشت توسط «گشت ارشاد» به‌دلیل ادعای رعایت نکردن حجاب اجباری، جان باخت.

اما نامه مؤسسه صداهای آزادی تأکید می‌کند نمایش پرچم نوعی بیان سیاسی محافظت‌شده تحت متمم اول قانون اساسی آمریکاست و ممنوعیت آن تبعیض دیدگاه سیاسی محسوب می‌شود.

همچنین هشدار داده شده که ورزشگاه‌هایی که مالکیت یا مدیریت عمومی دارند در صورت مشارکت در توقیف پرچم‌ها ممکن است با پیامدهای حقوقی روبه‌رو شوند.

نامه تهدید می‌کند در صورت عدم ارائه تضمین کتبی از سوی فیفا، اقدامات قانونی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال کالیفرنیا آغاز خواهد شد.

این مؤسسه خود را سازمانی غیرحزبی معرفی می‌کند و اعضای شورای مشورتی آن شامل مشاوران پیشین دولت‌های جمهوری‌خواه و دموکرات، از جمله جاشوا چارلز، استوارت ایزنستات و آلن درشویتز هستند.