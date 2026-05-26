فارس با روایتی کلی از روند بازداشت او مدعی شده خانی شکرآب «سرپل عملیاتی موساد» بوده و پس از انتقال به ایران، در دادگاه به اعدام محکوم شده است.

با این حال، تاکنون جزئیات مستقلی درباره روند دادرسی، زمان و محل محاکمه، دسترسی او به وکیل انتخابی و مستندات پرونده منتشر نشده است.

منابع مطلع پیش‌تر گفته بودند خانی شکرآب، متولد ۱۳۷۱، پیش از بازداشت در ترکیه زندگی می‌کرد و حدود یک سال پیش در جریان سفری به عراق، توسط عوامل جمهوری اسلامی ربوده و به ایران منتقل شد.

گفته می‌شود حکم اعدام او در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی صادر و در دیوان عالی کشور تایید شده است.

انتشار خبر حکم اعدام او، به‌ویژه پس از انتقال اخیرش از اوین به زندان قزلحصار، نگرانی‌ها درباره احتمال اجرای قریب‌الوقوع این حکم را افزایش داده است.